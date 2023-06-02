Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Приняты новые поправки

Шел шестой месяц революции с ЕНП, изменения все шли, глава ФНС извинился, но от этого легче не стало и количество вопросов не уменьшилось.

Приняты новые поправки в НК в части ЕНП

Личный кабинет налогоплательщика заработал. Открыли, ничего не поняли, стало еще больше вопросов, «рассказали не лестно» все что думали по этому поводу и начали искать информацию что теперь с этим делать и как жить.

И в Клерк.Консультации посыпались вопросы, на которые отвечают эксперты Клерка во главе с Главой Экспертного совета «Клерка» Надеждой Камышевой.

Именно она расскажет о всех важных изменениях на бесплатном вебинаре 5 июня 2023 г. в 15:00 Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем

ЕНП и ЕНС: как все сейчас работает. Реквизиты для уплаты ЕНП. Как в уведомлении по ЕНП отражать НДФЛ. Пени и штрафы по ЕНС: как сейчас это работает. Разбор вопросов бухгалтеров из консультаций на Клерк. Премиум.

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