Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Приняты новые поправки

Приняты новые поправки в НК в части ЕНП
Личный кабинет налогоплательщика заработал. Открыли, ничего не поняли, стало еще больше вопросов, «рассказали не лестно» все что думали по этому поводу и начали искать информацию что теперь с этим делать и как жить.
И в Клерк.Консультации посыпались вопросы, на которые отвечают эксперты Клерка во главе с Главой Экспертного совета «Клерка» Надеждой Камышевой.
Именно она расскажет о всех важных изменениях на бесплатном вебинаре 5 июня 2023 г. в 15:00 Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем
ЕНП и ЕНС: как все сейчас работает.
Реквизиты для уплаты ЕНП.
Как в уведомлении по ЕНП отражать НДФЛ.
Пени и штрафы по ЕНС: как сейчас это работает.
Разбор вопросов бухгалтеров из консультаций на Клерк. Премиум.
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