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Елена Ярушкина
Обзоры для бухгалтера

Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Приняты новые поправки

Шел шестой месяц революции с ЕНП, изменения все шли, глава ФНС извинился, но от этого легче не стало и количество вопросов не уменьшилось.
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Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Приняты новые поправки

Приняты новые поправки в НК в части ЕНП

Личный кабинет налогоплательщика заработал. Открыли, ничего не поняли, стало еще больше вопросов, «рассказали не лестно» все что думали по этому поводу и начали искать информацию что теперь с этим делать и как жить.

И в Клерк.Консультации посыпались вопросы, на которые отвечают эксперты Клерка во главе с Главой Экспертного совета «Клерка» Надеждой Камышевой.

Именно она расскажет о всех важных изменениях на бесплатном вебинаре 5 июня 2023 г. в 15:00 Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум. 

На вебинаре разберем 

  1. ЕНП и ЕНС: как все сейчас работает.

  2. Реквизиты для уплаты ЕНП.

  3. Как в уведомлении по ЕНП отражать НДФЛ.

  4. Пени и штрафы по ЕНС: как сейчас это работает.

  5. Разбор вопросов бухгалтеров из консультаций на Клерк. Премиум.

Готовьте все свои вопросы и регистрируйтесь на самый нужный вебинар месяца по ссылке.

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Методолог в Клерк

70 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Обзоры для бухгалтера

    Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Приняты новые поправки

    Шел шестой месяц революции с ЕНП, изменения все шли, глава ФНС извинился, но от этого легче не стало и количество вопросов не уменьшилось.

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