Отпуск-перезагрузка: Валаам

Большинство из нас не работают, а пашут круглосуточно. Поэтому когда уходишь в отпуск, то хочется отключиться от рабочих процессов полностью и перезагрузиться. Рассказываю свой способ полной перезагрузки.

Не первое лето я еду в Паломнические поездки. За плечами Оптина Пустынь, Дивеево и вот теперь собралась на Валаам.

Начало поездки

Ехала организованно с группой паломников. Группа от 10 лет до 83 лет. Самая младшая — Евочка удивительная. Читала с нами молитвы, вставала рано на полунощницу (на минуточку в 5 утра), ходила окунаться на источник и мужественно выдержала всю поездку и не ныла. Самая старшая (83 года) —просто светилась добротой, участием и поражала выносливостью и приветливостью. Вот с кого надо брать пример и к чему стремиться.

В группе есть учитель, полицейский, работник психушки и регент церковного хора. Есть девушка, которая уже два раза пыталась попасть на Валаам и Валаам ее не пустил. То билеты купила и их нет, то шторм на Ладожском озере. Поэтому теперь едет с группой.

Все собрались в храме, с батюшкой молебен отслужили и в путь.

Задонск

Первая ночь в Задонском Свято-Тихоновском Преображенском женском монастыре. Рано встали, полунощница, побыли немного на утренней и поехали окунуться в купели в источнике.

Задонский Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь

В источнике 4 градуса, все поют «Богородица Дево, радуйся». Холодно, решаешься и ох как бодрит! После этого такой подъем, адреналин и ты просто паришь. Можно ехать дальше.

Торжок

Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь на меня произвел неизгладимое впечатление.

Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь

Это один из первых на Руси монастырей. Основан около 1038 года. Сейчас он еще только в процессе реставрации. Рассказывал нам про него и проводил экскурсию монах.

Но поскольку я непослушная, то пошла сначала сама вот в этот храм, который еще не восстановлен. Он огромный, старые фрески, намоленность чувствуется прямо кожей. Позже все тоже туда зашли и увидели эту невосстановленную еще красоту.

Хутынь

Утром едем в Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь.

Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь

Когда посещаешь много монастырей, то заходя на территорию, ты сразу можешь сказать: мужской он или женский. Это просто чувствуется. Заходя сюда, сразу ощущаешь, что он мужской. И тут наш экскурсовод говорит, что он женский. Возражаем: он мужской. Она: все верно, был 8 веков мужским, а после перестройки отдали женщинам, но все может измениться.

Великий Новгород

Великий Новгород поразил своей историей в Великую Отечественную войну. Когда шли немцы, то из населения в 30 тыс. ушло сразу 2/3, а 1/3 осталась. Когда освобождали, то жителей не было никого, всех расстреляли. Город сравняли с землей. Руины. Остался только Новгородский Кремль со стенами в 3 метра.

Новгородский кремль

Внутри Кремля Софийский собор. На нем стоял крест с голубком и этот крест немцы сняли и увезли. Уже после войны сюда приезжали немцы на свое кладбище и один из них проговорился, что это они сняли и он у них. КГБ-шники провели расследование и в итоге его вернули и сейчас он внутри храма.

Софийский собор

Помимо всего, когда немцы уходили из города, то его заминировали, а памятник Тысячелетие России распилили на более чем 400 частей, но не смогли вывезти. И реставратор собирал его, по сути, как пазл.

Памятник Тысячелетие России

Валаам

Дорога на комете 1час 15 мин по Ладожскому озеру и мы прибыли на Валаам. Температура 15 градусов, моросит дождь, от красоты Карелии просто в восторге. После нашей жары на юге в 45 градусов, начинаем дышать.

Валаамская бухта

Валаам состоит из множество островов. На некоторые можно перейти по мостику, а на некоторые только плыть надо. На большинстве из них находятся скиты, куда уходят монахи для уединения и молитвы.

Вид на Спасо-Преображенский собор

Основатели монастыря преподобные Сергий и Герман, которые прибыли из Греции в X веке. Остров был просто из камней. Землю, деревья и цветы — все завозили. Таких полевых цветов я не видела нигде.

Вид с острова Никольский

Хвойный лес поражает. И именно тут и писал свои картины Шишкин И.И.

Шишкин лес

Никольский остров

Никольский скит самый ближний и на него идем пешком.

Никольский скит

Вид на храм Николая Чудотворца

Ладожское озеро

Остров Святой

На него мы отправляемся на катере.

Остров Святой

Тут подвизался Александр Свирский. Жил и молился в маленькой каменной пещере.

Пещера Александра Свирского

Прочитали Акафист Александру Свирскому, помолились.

Сейчас на острове подвизаются 4 монаха. Небольшая часовенка, уединение, пост, молитва и послушания. Вот жизнь монаха.

Спасо-Преображенский собор

Отдельно надо рассказать про службы на Валааме. Хор Валаамского монастыря известен на всю страну. Их пение переносит тебя в другую реальность.

Спасо-Преображенский собор

Мужчины стоят справа, женщины слева. Ходить во время службы нельзя. Женщинам ставить свечки нельзя. Когда хочешь поставит свечку, то кладешь в специальный ящик, где ячейки подписаны (кому ты хочешь поставить) и монах поставит.

На исповеди многие плакали. Я тоже. Когда ты у себя в храме, то тебя знают и твой духовник и другие батюшки, взгляд замыливается. А тут другое виденье на тебя. Он разворачивает все с другой стороны, рассказывает на своем примере, дает советы. Душа очищается, с нее снимают еще один слой и ты готов меняться.

Смоленский скит

Три дня на Валааме пролетели. Пост, молитва, скиты и необыкновенная природа. Валаам превзошел все ожидания.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге у нас экскурсоводом был монах из Александро-Невской лавры. И тут у нас очень плотная программа: Александро-Невская лавра, Исаакиевский собор, Ксения Петербургская, Иоанн Кронштадтский и т.д.

Исаакиевский собор

В Питере от группы я немного отделилась, так как у меня тут живет дочь и я тут бываю достаточно часто. Поэтому пошла по своей программе. В этот раз это был Севкабель (просто там не была), наконец то развод мостов (галочка поставлена), музей Фаберже, Русский музей, Спас на Крови, Дворцовая площадь, Медный всадник.

Развод мостов. Дворцовый мост

Выход на Дворцовую площадь

Далее питерская погода внесла свои коррективы и на колоннаду Исаакия не поднялись, так как начался ливень.

Подворье Оптиной Пустыни в Питере

Последнюю ночь в Питере провела тут. И тут есть памятник Амвросия Оптинского и записочки он него. Взяла несколько: себе и подругам. Каждой Амвросий передал послание и у каждой именно в точку.

Храм в Подворье Оптиной Пустыни

Три дня пролетели в Питере и начинается дорога назад.

Вырица

Приехали в Серафимо-Вырецкий монастырь к Серафиму Вырицкому. Храм деревянный. Поклонились преподобному и в путь.

Храм Казанской иконы Божией Матери

Валдай

Иверский Валдайский мужской монастырь яркий образец духа мужского монастыря. Жаль что сейчас тут малая братия. Место очень красивое и благодатное.

Иверский Валдайский мужской монастырь

Торжок

Вернулись в Борисоглебский мужской монастырь как к себе домой. Нас встретил послушник, накормил, послушал наши восторги от поездки. Отпросились погулять к других храмам города. Отпросились, так как ворота закрывает. Пошли смотреть деревянную действующую церковь и еще два храма, которые потихоньку восстанавливают.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери

Ходим, любуемся деревянными домами и тихим, провинциальным, небольшим городком. На душе тепло, светло и радостно.

Утром в путь. Впереди Истра.

Вид на Борисоглебский мужской монастырь

Истра

Еще один монастырь, который просто поразил. Вокресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Большое хозяйство, очень ухоженный, везде идут работы, очень красивый.

Вокресенский Ново-Иерусалимский монастырь

Монастырь Основан патриархом Никоном и тут хранятся его вериги. Весят они 6 кг. Он их носил под одеждой, чтобы никто не видел. Взяла в руки, тяжело, не знаю как их можно носить постоянно.

Вериги патриарха Никона

Для чего вериги? Для усмирения плоти. Это аскетический подвиг, бремя физическое и духовное. Напоминание для монаха-аскета о его основной цели.

Колокольный звон повторяет тропарь. Идем по монастырским стенам, по музею, в храм. Воскресенский собор возводился по образу Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Повторена полностью схема расположения помещений.

Задонск

На обратном пути теперь помимо женского , заезжаем в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь. Тут я уже была когда ездила в Оптину Пустынь и для меня он тоже особенный.

Задонский Рождество-Богородицкий монастырь

Тут мощи Тихона Задонского, тут намоленно и это один из самых известных монастырей страны куда хочется приезжать. А впереди последний день пути. Едем уставшие, но полные эмоций и впечатлений.

Внутреннее преображение, переосмысление жизни и своих отношений с Богом, людьми и самим собой. Это самый главный итог.

P.S. Перезагрузка произошла полная и когда шла на работу, то было ощущение что я тут не была минимум год. Статью написала, чтобы у себя все в голове уложить и чтобы осталась память. Жалею, что в прошлом году не написала про Дивеево.