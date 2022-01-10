Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2025 году

Расчет НДС – это инструмент, который поможет сделать выбор по какой ставке платить НДС в 2025 году, а также помогает сделать предварительный расчет общей налоговой нагрузки на УСН.

У плательщиков УСН есть возможность выбрать по каким ставкам платить НДС.

Варианты уплаты НДС следующие:

5% или 7% без права принять налог к вычету;

20% (10% и 0% – для льготных категорий товаров) с возможностью применять вычеты.

Если вы выбираете первый вариант, то входящий НДС в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг не включается. Его можно учесть в расходах, если компания применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».

Что выгоднее — 20% с вычетами или 5% (7%) без вычетов — нужно считать.

Как сделать расчет НДС на УСН

Именно для это сделали специальный Инструмент, который позволяет предварительно рассчитать НДС и общую налоговую нагрузку на УСН в 2025 году.

Ввод данных в расчет

Воспользуйтесь расчетом и внесите суммы:

доходов (с НДС);

расходов, которые будут учтены при объекте «доходы минус расходы» (п. 1 ст. 346.16 НК);

стоимость покупок с НДС, по которым можно принять НДС к вычету, при использовании ставки НДС 20 (10) %.

Далее нажмите на Рассчитать и получите результаты расчета.

Результаты расчета

При наших данных получилось что при доходе 400 млн. руб. выгоднее использовать ставку 20%, так как при ней можно поставить НДС к вычету и в результате налоговая нагрузка общая будет ниже чем при ставке 7%.

Данный расчет предварительный, так как нужно учитывать что сейчас все плательщики УСН делают свой выбор и значит нужно сделать ряд действий, чтобы подготовиться к переходу на уплату НДС. Для этого надо пройтись по чек-листу.

Чек-лист по НДС для плательщиков УСН

Если ваши контрагенты тоже на УСН, то уточните какую ставку НДС они выбирают, чтобы оценить какую сумму вы сможете принять к вычету. Проведите анализ налоговой нагрузки (можно воспользоваться нашим Инструментом для расчета НДС и общей налоговой нагрузки на УСН). Проверьте действующие договоры на предмет заключения дополнительных соглашений в части ставки НДС. Разработайте новые договоры. Также предусмотрите, что ставка НДС может меняться в будущем (например, в течении года с ростом дохода ставка увеличится с 5% до 7%). Определите лиц, которые будут отвечать за новый участок учета:

выставлять счета-фактуры;

вести книги продаж/покупок;

составлять декларацию.

6. Проведите обучение по работе с НДС.

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