Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2025 году

У плательщиков УСН есть возможность выбрать по каким ставкам платить НДС.
Варианты уплаты НДС следующие:
5% или 7% без права принять налог к вычету;
20% (10% и 0% – для льготных категорий товаров) с возможностью применять вычеты.
Если вы выбираете первый вариант, то входящий НДС в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг не включается. Его можно учесть в расходах, если компания применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».
Что выгоднее — 20% с вычетами или 5% (7%) без вычетов — нужно считать.
Как сделать расчет НДС на УСН
Именно для это сделали специальный Инструмент, который позволяет предварительно рассчитать НДС и общую налоговую нагрузку на УСН в 2025 году.
Ввод данных в расчет
Воспользуйтесь расчетом и внесите суммы:
доходов (с НДС);
расходов, которые будут учтены при объекте «доходы минус расходы» (п. 1 ст. 346.16 НК);
стоимость покупок с НДС, по которым можно принять НДС к вычету, при использовании ставки НДС 20 (10) %.
Далее нажмите на Рассчитать и получите результаты расчета.
Результаты расчета
При наших данных получилось что при доходе 400 млн. руб. выгоднее использовать ставку 20%, так как при ней можно поставить НДС к вычету и в результате налоговая нагрузка общая будет ниже чем при ставке 7%.
Данный расчет предварительный, так как нужно учитывать что сейчас все плательщики УСН делают свой выбор и значит нужно сделать ряд действий, чтобы подготовиться к переходу на уплату НДС. Для этого надо пройтись по чек-листу.
Чек-лист по НДС для плательщиков УСН
Если ваши контрагенты тоже на УСН, то уточните какую ставку НДС они выбирают, чтобы оценить какую сумму вы сможете принять к вычету.
Проведите анализ налоговой нагрузки (можно воспользоваться нашим Инструментом для расчета НДС и общей налоговой нагрузки на УСН).
Проверьте действующие договоры на предмет заключения дополнительных соглашений в части ставки НДС.
Разработайте новые договоры. Также предусмотрите, что ставка НДС может меняться в будущем (например, в течении года с ростом дохода ставка увеличится с 5% до 7%).
Определите лиц, которые будут отвечать за новый участок учета:
выставлять счета-фактуры;
вести книги продаж/покупок;
составлять декларацию.
6. Проведите обучение по работе с НДС.
А чтобы больше разобраться во всех изменениях налоговой системы 2025 года уже сейчас, пройдите курс Налоговая реформа - 2025.
Начать дискуссию