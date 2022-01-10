Система «Честный знак»: изменения и маркировка при продаже на маркетплейсах

С 1 сентября добавляется маркировка в системе «Честный знак» по 7 новым товарным группам. И сейчас надо настроить процессы по заказу кодов, нанесению их на товары, оплате кодов и вводу продукции в оборот. И это касается всех продавцов, в том числе и продающих на маркетплейсе. Разберемся в чем суть маркировки и что надо делать.

Что такое система «Честный знак»

«Честный знак» – это особая система маркировки товаров, которая делает торговлю более прозрачной, а национальную систему продажи и покупки товаров – надежнее.

С помощью специального кода можно узнать все о товаре: его наименование, состав, место и время производства, производителя. Для этого нужно навести камеру телефона на QR-код, который есть на упаковке. Если у вас возникнут претензии к качеству товара, вы будете знать, куда обратиться. Система «Честный знак» должна защитить покупателей от контрафакта и обеспечить отличное качество продукции.

Через систему «Честный знак» можно проследить всю цепочку выпуска и доставки товара от производителя до покупателя. Например, вы увидите, сколько посредников было между производителем и магазином, где вы приобрели товар.

Что же касается вас как продавца, то схема работы с системой «Честный знак» выглядит следующим образом:

Импортер или производитель приобретает QR-коды в системе «Честный знак». Затем он наносит эти коды на свои товары и отправляет информацию в систему о том, что он передал их логистической компании, дистрибьютору или магазину. Логистическая компания или дистрибьютор, получив товары, отчитывается о получении, например, 100 единиц товара. Затем она передает эти товары в магазин. Магазин, продав товар, отправляет информацию в систему о том, что товар передан потребителю. В результате QR-код обнуляется, то есть он остается в системе у потребителя, а сам код считается проданным и списывается.

Если вы являетесь продавцом на маркетплейсе, то вы как продавец должны работать с системой «Честный знак». Вы будете получать QR-коды (сокращенно называемые КИЗами) от своего производителя или оптовика и добавлять их в личный кабинет Ozon, Wildberries или другого маркетплейса.

При реализации товара вы будете списывать его, то есть подтверждать, что маркетплейс забрал товар у вас и передал покупателю.

Что необходимо маркировать

Перечень товаров, подлежащих маркировке, есть на сайте системы «Честный знак».

Обратите внимание! С 1 сентября добавляется новых 7 товарных групп, подлежащих маркировке.

С 1 сентября 2024 года нужно маркировать:

ветеринарные препараты;

корма;

консервы;

масла;

велосипеды;

безалгогольное пиво;

технические средства реабилитации.

Также с 1 сентября 2024 года становится обязательным режим онлайн проверки для молочной продукции и упакованной воды для всех продавцов!

Также режим онлайн проверки становится обязательным для пива и слабоалкогольных напитков в потребительских упаковках, антисептиков, БАД, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов. А, значит, надо обновить кассовое ПО.

Порядок работы с системой

Шаг 1. Смотрим на сайте «Честный знак» к каким товарным категориям уже применяется маркировка.

Шаг 2. Если товары, которые вы продаете, подлежат маркировке, то нужно зарегистрироваться в системе «Честный знак».

При этом нужно выбрать тип участника: импортер, производитель, оптовый или розничный продавец. Зарегистрироваться нужно в течении 7 календарных дней после того, как вы стали заниматься оборотом маркируемой продукции.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо:

Оформить УКЭП на руководителя организации или ИП, Установить программное обеспечение для работы с подписью. Зарегистрироваться в системе мониторинга. Подключиться к системе электронного документооборота.

После регистрации у вас появится личный кабинет.

Шаг 3. Получение QR-кодов. Существует множество компаний, которые занимаются выпуском кодов. Поэтому можно заказывать QR-коды на сайте «Честный знак» или найти другие подходящие предложения. Сам QR-код можно печатать самостоятельно на самоклеящейся бумаге или заказать печать в типографии.

Шаг 4. Нанесение цифрового кода на товар. Этот шаг касается импортеров и производителей товаров, которые наносят QR-код на товар.

Шаг 5. Если вы продаете товары, то нужно купить специальный 2D-сканер, чтобы считывать коды и передавать их в систему «Честный знак». Также можно сканировать коды через приложение на смартфоне.

Также розничному магазину нужно обновить программу онлайн-кассы, чтобы она начала добавлять коды маркировки на чек.

Штрафы и санкции по системе «Честный знак»

Давайте рассмотрим штрафы и санкции в системе «Честный знак» более подробно. Штрафы предусмотрены за оборот товаров без маркировки средствами идентификации, то есть без КИЗ. Исключение составляют табачные изделия. Должностные лица несут более суровую ответственность за такие нарушения.

Продажа маркируемой продукции без маркировки повлечет за собой штраф для юридических лиц от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов нарушения.

За нарушения, связанные с оборотом табака, пива и слабоалкогольных напитков, административная ответственность с конфискацией предметов нарушения:

для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб.

Уголовная ответственность предусмотрена за преступления в особо крупных размерах. Штраф может достигать 1 миллиона рублей, либо виновный может быть лишен свободы на срок до 5 лет.

Маркетплейсы и продавцы на маркетплейсах

Маркетплейсы обязаны передавать в «Честный знак» данные о выводе маркированных товаров. То есть маркетплейсы теперь являются также участниками оборота маркированных товаров.

Обратите внимание! Маркетплейс передает сведения о выводе товара из оборота только при схеме FBO.

Если вы работаете с маркетплейсом по схеме FBS, то есть доставляете товары со своего склада, то данные о выводе товаров через систему передаете вы.

Штрафы маркетплейсов

Существуют отдельные штрафы от маркетплейсов. Например, за отсутствие маркировки размер штрафа Wildberries — 1500 рублей, у Ozon — 5000 рублей за каждое нарушение. Если вы неправильно промаркировали товар на Яндекс Маркете, то вам будет отказано в его приемке, т.е. вы не сможете продать его и, соответственно, издержки вы также должны будете покрыть. Санкции предусмотрены как плата за то время, которое маркетплейс потратил на приемку вашего товара.

И это всего лишь небольшая часть того, что должен знать продавец на маркетплейсе.

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