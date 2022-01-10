VI Всероссийская бухгалтерская Клерк конференция: подготовка, эмоции, итоги и будущее

Для меня конференция завершилась только сейчас, потому что только смонтировали запись конференции и выложили ее на сайт. Теперь можно выдохнуть и рассказать обо всем по порядку: «как было, как будет, чем сердце успокоится, чем карта накроется»)))

Подготовка к конференции

Еще когда готовили программу на V Конференцию поняли что тем, на которые хочется поговорить так много, что в один день трудно уложиться. Поэтому VI Конференцию решили проводить два дня.

Темы собрали совместно с редакцией, постарались выделить все самое важное, нужное и злободневное. Дальше пошла работа со спикерами. Нужны профессионалы, которые не только расскажут, но и смогут ответить на все вопросы. Тут всегда есть сложности: у кого то день этот уже занят, кто то не может офлайн и т.д. Переговоры, сотни звонков и собралась команда супер-спикеров.

Спикеры конференции

Спикеры подготовили презентации. Некоторые презентации меняли по три раза. Только заменим и опять в законодательстве что то поменялось: вышло новое письмо, разъяснение и т.д.

Форс мажор

Хоть это и уже шестая конференция, всегда волнуемся и переживаем.

Мой личный форс мажор: заболела, голоса нет и все… Сначала истерила, а потом расслабилась и предупредила своего соведущего Артемия. Он умница: Лен, не переживай, все вывезем! Что нам в первый раз? И о чудо: в день конференции голос появился 🥳.

Дни конференции

Чем мне нравятся наши конференции, что мы уже собираемся как большая дружная семья: команда Клерка, бухгалтеры, партнеры, спикеры.

Вот наши коллеги к нам приезжают на конференцию уже в 4 раз!

А тут наши красивые бухгалтеры участвуют в розыгрышах от партнеров.

Кстати разыгрывали и наушники, и дубайский шоколад, и подушки, и сертификат на 10 тысяч, и сертификаты на курсы, и футболки, и Клерк. Консультации, и подписку Клерк.Премиум.

Про красивых бухгалтеров не шучу. У нас на площадке прямо Дом моделей был. И бухгалтеры и спикеры просто красавицы.

Спикер аудитор Людмила Ганичева

Атмосфера

Об атмосфере хочется сказать отдельно. Было ощущение дружеского и душевного общения, атмосферы нашего профессионального сообщества и праздника (шампанское помогло 😄).

Все спикеры общались после выступления, отвечали на вопросы. К некоторым очередь километровая выстраивалась. Дмитрия Ряховского отпустили, наверное, после 1,5 часов ответов на вопросы уже после выступления.

Светлана Беляева отвечает на вопросы

Все общались, обменивались опытом, контактами. Расходиться после первого дня даже не хотели. Мы с главным редактором Еленой Балаклицкой даже пошли с нашими коллегами еще посидели и пообщались.

Нашли место в спорт-баре)))

С нами был и Борис Мальцев (нет, это не фотошоп, вам показалось, все по-настоящему).

Итоги

Конференция пролетела стремительно. Сделали опрос в чате и 90% наших участников понравилось. Это замечательно!

Ошибки были, забрали, проработаем. Есть куда расти.

97% будут рекомендовать коллегам посетить Конференцию Клерка.

Запись конференции

Запись VI Всероссийской бухгалтерской конференции. Бухгалтер будущего выложили на сайте.

Спикеров и тем выступлений 15: все от НДС на УСН, ВЭД, кадров и воинского учета до работы с маркетплейсами, налоговых проверок, оптимизации налогообложения, блокировки и счетов и дробления бизнеса.

Вот как это выглядит внутри.

Видео выступления спикера + Презентация, которую можно скачать.

Будущее

Определились что в 2025 году у нас будет четыре Конференции – по одной в квартал. Поэтому пишите в комментариях кого из спикеров хотели бы видеть на следующих конференциях, какие темы волнуют, о чем хотите поговорить.

Что еще надо добавить? Коллеги уже сказали что шампанское надо, конкурсов и подарков больше. Можете список добавить, учтем.

P.S. Еще один форс-мажор был во второй день. Позвонили из гостиницы и сказали что меня выселили. Кто виноват не знаю: гостиница или HR, которые гостиницу бронировали. Но благодаря этому последнюю ночь я провела на 42 этаже в Москва Сити вот с таким видом.