VI Всероссийская бухгалтерская Клерк конференция: подготовка, эмоции, итоги и будущее

Подготовка к конференции
Еще когда готовили программу на V Конференцию поняли что тем, на которые хочется поговорить так много, что в один день трудно уложиться. Поэтому VI Конференцию решили проводить два дня.
Темы собрали совместно с редакцией, постарались выделить все самое важное, нужное и злободневное. Дальше пошла работа со спикерами. Нужны профессионалы, которые не только расскажут, но и смогут ответить на все вопросы. Тут всегда есть сложности: у кого то день этот уже занят, кто то не может офлайн и т.д. Переговоры, сотни звонков и собралась команда супер-спикеров.
Спикеры конференции
Спикеры подготовили презентации. Некоторые презентации меняли по три раза. Только заменим и опять в законодательстве что то поменялось: вышло новое письмо, разъяснение и т.д.
Форс мажор
Хоть это и уже шестая конференция, всегда волнуемся и переживаем.
Мой личный форс мажор: заболела, голоса нет и все… Сначала истерила, а потом расслабилась и предупредила своего соведущего Артемия. Он умница: Лен, не переживай, все вывезем! Что нам в первый раз? И о чудо: в день конференции голос появился 🥳.
Дни конференции
Чем мне нравятся наши конференции, что мы уже собираемся как большая дружная семья: команда Клерка, бухгалтеры, партнеры, спикеры.
Вот наши коллеги к нам приезжают на конференцию уже в 4 раз!
А тут наши красивые бухгалтеры участвуют в розыгрышах от партнеров.
Кстати разыгрывали и наушники, и дубайский шоколад, и подушки, и сертификат на 10 тысяч, и сертификаты на курсы, и футболки, и Клерк. Консультации, и подписку Клерк.Премиум.
Про красивых бухгалтеров не шучу. У нас на площадке прямо Дом моделей был. И бухгалтеры и спикеры просто красавицы.
Атмосфера
Об атмосфере хочется сказать отдельно. Было ощущение дружеского и душевного общения, атмосферы нашего профессионального сообщества и праздника (шампанское помогло 😄).
Все спикеры общались после выступления, отвечали на вопросы. К некоторым очередь километровая выстраивалась. Дмитрия Ряховского отпустили, наверное, после 1,5 часов ответов на вопросы уже после выступления.
Все общались, обменивались опытом, контактами. Расходиться после первого дня даже не хотели. Мы с главным редактором Еленой Балаклицкой даже пошли с нашими коллегами еще посидели и пообщались.
С нами был и Борис Мальцев (нет, это не фотошоп, вам показалось, все по-настоящему).
Итоги
Конференция пролетела стремительно. Сделали опрос в чате и 90% наших участников понравилось. Это замечательно!
Ошибки были, забрали, проработаем. Есть куда расти.
97% будут рекомендовать коллегам посетить Конференцию Клерка.
Запись конференции
Запись VI Всероссийской бухгалтерской конференции. Бухгалтер будущего выложили на сайте.
Спикеров и тем выступлений 15: все от НДС на УСН, ВЭД, кадров и воинского учета до работы с маркетплейсами, налоговых проверок, оптимизации налогообложения, блокировки и счетов и дробления бизнеса.
Вот как это выглядит внутри.
Видео выступления спикера + Презентация, которую можно скачать.
Будущее
Определились что в 2025 году у нас будет четыре Конференции – по одной в квартал. Поэтому пишите в комментариях кого из спикеров хотели бы видеть на следующих конференциях, какие темы волнуют, о чем хотите поговорить.
Что еще надо добавить? Коллеги уже сказали что шампанское надо, конкурсов и подарков больше. Можете список добавить, учтем.
P.S. Еще один форс-мажор был во второй день. Позвонили из гостиницы и сказали что меня выселили. Кто виноват не знаю: гостиница или HR, которые гостиницу бронировали. Но благодаря этому последнюю ночь я провела на 42 этаже в Москва Сити вот с таким видом.
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