Валютные операции и расчеты в ВЭД: текущая ситуация

Если для физических лиц уход MasterCard и Visa, а также отключение банков от SWIFT стал причиной неудобств с онлайн-покупкой и переводами за рубеж, то у бизнеса возникли гораздо более серьезные проблемы.

Отечественные компании, работающие с иностранными поставщиками, столкнулись с трудностями в оплате импортных товаров.

Почему возникли эти трудности? Потому что российские банки попали в санкционный список. 21 ноября 2024 года Минфин США ввел новый пакет блокирующих санкций. В новом списке более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, БКС-банк и ДОМ.РФ.