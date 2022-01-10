Валютные операции и расчеты в ВЭД: текущая ситуация

Суть проблемы
Если для физических лиц уход MasterCard и Visa, а также отключение банков от SWIFT стал причиной неудобств с онлайн-покупкой и переводами за рубеж, то у бизнеса возникли гораздо более серьезные проблемы.
Отечественные компании, работающие с иностранными поставщиками, столкнулись с трудностями в оплате импортных товаров.
Почему возникли эти трудности? Потому что российские банки попали в санкционный список. 21 ноября 2024 года Минфин США ввел новый пакет блокирующих санкций. В новом списке более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, БКС-банк и ДОМ.РФ.
Работающие варианты расчетов в ВЭД
Сейчас работают следующие схемы расчетов в ВЭД:
Схемы с платежными агентами.
Расчеты наличными в валюте.
Взаиморасчеты и встречные потоки.
Расчеты через счета, открытые в иностранных банках.
Расчеты наличными в валюте
В соответствии с п. 2 Постановления Правительства от 26.12.2022 № 2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами» резиденты РФ получили право получать от зарубежных компаний и других нерезидентов наличные в любой валюте в виде:
платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них;
возврата аванса за импорт тех же объектов, который не состоялся;
сумм по договорам займа, если кредиторы по ним – резиденты.
Организация вправе принять наличные денежные средства в иностранной валюте от нерезидента по внешнеторговому контракту без ограничения суммы.
При этом можно ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или получения в РФ от нерезидента:
продать иностранную валюту уполномоченному банку (по курсу ЦБ на день операции) и зачислить полученные рубли на свой счет в уполномоченном банке;
зачислить на свой валютный счет в таком банке;
внести в кассу.
В течение 45 дней после дня осуществления расчетов с нерезидентом резиденту нужно предоставить в банк документы, подтверждающие расчеты и документы, подтверждающие передачу товаров.
При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство о таможенном регулировании.
То есть резидентам можно рассчитываться в наличной валюте с нерезидентами. Можно, но это не очень удобный способ расчетов.
Взаиморасчеты и встречные потоки
По сути это бартерные сделки. Не многие участники ВЭД тут могут это воплотить в реалии так как для этого с этим поставщиком должны быть взаиморасчеты, т.е. должен быть и экспорт и импорт. А таких взаимоотношений не много в массе экспортно-импортных операций. Да плюс еще возникают вопросы по фактической оценке товаров и т.п.
Расчеты через счета, открытые в иностранных банках
Тут были схемы расчетов через банки Турции, Казахстана, затем Киргизии. Однако санкции дошли и до этих стран. Так в Киргизии 5 сентября 2024 года было объявлено о принятии нового закона с ограничениями для местных банков, который запрещает проведение платежей из Киргизии в другие страны, если оплаченные товары не поступают на территорию страны.
25 сентября 2024 года изменения вступили в силу и торговые дома, созданные в Киргизии, моментально потеряли свою привлекательность.
Схемы с платежными агентами
Платежный агент — это компания, которая выступает финансовым посредником между импортером и зарубежным поставщиком.
В настоящие момент это самая работающая схема расчетов.
Последовательность расчетов следующая:
Компания перечисляет агенту рубли с учетом комиссии.
Агент переводит рубли в валюту вашего контракта с поставщиком.
Агент отправляет валюту на счет поставщика за минусом своего вознаграждения.
Поставщик получает деньги за товар или услуг по внешнеторговому контракту.
Товар может ехать напрямую от поставщика в РФ или через страну агента.
При этом для оплаты формируется два платежных поручения:
На агентское вознаграждение вместе с расходами на доставку платежа.
На оплату поставщику для исполнения поручения.
Налоговый учет расчетов с агентами
Изменения в ВЭД
Изменений в ВЭД очень много. Поэтому снимали очередные изменения в курс Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году. И вот кадры со съемки.
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