ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (1)
Елена Ярушкина
Бухгалтеры
Профессия бухгалтер–2025: тенденции, заработок и искусственный интеллект

Профессия бухгалтер–2025: тенденции, заработок и искусственный интеллект

Не знаю как вы, но я в последнее время прямо «чувствую кожей» как меняется мир: цифровизация, искусственный интеллект, ускорение глобальных процессов, переосмысление ценностей и этики. Изменения касаются и повседневной жизни (что и где теперь покупаем, смотрим, слушаем) и рынка труда, трансформации профессии.

«Отмирающая» профессия

Суть профессии бухгалтера начала стремительно меняться. Не перестаю вспоминать высказывание в 2020 году тогдашнего министра финансов Антона Силуанова, когда он сказал, что профессия бухгалтера относится в числу «отмирающих».

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

И ведь многие начали серьезно говорить что 1С, онлайн-банкинги, ЭДО вот вот заменят бухгалтера. Но вместо исчезновения профессии, пошла мощная трансформация. Бухгалтер стал центром бизнес-процессов, координирующим деятельность организации.

Бухгалтер сегодня

По сути, бухгалтер начал работать не только в бухгалтерских программах (1С, ЭДО), но и в программах для продаж (CRM и ERP-системах), финансового анализа (Power BI, Tableau), в государственных системах маркировки и т.д.

Работа бухгалтера с облачными сервисам и ПО. Иллюстрация: Анастасия Сенникова/Клерк.ру
Работа бухгалтера с облачными сервисам и ПО. Иллюстрация: Анастасия Сенникова/Клерк.ру

При этом хоть бухгалтер и не продает товар и не маркирует его, он постоянно взаимодействует с соответствующими подразделениями, координирует данные, а также становится аналитиком данных и помощником руководителя по всем бизнес-процессам.

Автоматизация забрала рутину — RPA-системы теперь справляются с первичкой, сверками и отчетностью. Но именно это дало бухгалтерам новый статус: вместо механического ввода данных они стали архитекторами финансовой устойчивости бизнеса.

Зарплаты бухгалтеров нового поколения

Автоматизация сократила спрос на «бухгалтеров-счетоводов», но взвинтила доходы специалистов, освоивших аналитику, ИТ и консалтинг.

Зарплаты в России: классика vs цифровой бухгалтер (данные hh.ru)

Должность

Оклад (руб./ мес)

Что влияет на доход

Бухгалтер на первичке

35 000 – 60 000

Регион, объем документов

Главный бухгалтер (УСН/ОСНО)

70 000 – 150 000

Обороты компании, сложность учета

Бухгалтер-аналитик

120 000 – 300 000+

Владение управленческим учетом, финансовым моделированием, Power BI, 1С-ERP, налоговой оптимизацией

Финансовый и налоговый консультант

150 000 – 500 000+

Оптимизация налогообложения, защита от ФНС, настройка автоматизации

По данным hh.ru, 67% вакансий для главбухов теперь включают требования к навыкам работы с ИИ-инструментами. Те, кто игнорирует тренд, рискуют остаться у «разбитого корыта» Excel.

Например:

  • Настройка RPA-ботов для обработки первички добавляет +50% к зарплате.

  • Оптимизация НДС для среднего бизнеса приносит консультанту от 80 000 руб. за проект.

  • Ведение международной отчетности (IFRS) — от 200 000 руб./мес.

Тренды, которые увеличивают доходы

Спрос на гибридные навыки (бухучет + IT):

  • Знание Python для анализа данных → +40% к зарплате.

  • Владение 1С-Датаколлектор или Tableau → +30%.

Уход от «часовой» оплаты к пакетам услуг:

  • Консультация по налоговым рискам — от 25 000 руб.

  • Комплексный аутсорсинг с аналитикой — от 100 000 руб./мес.

Рост частных практик:

  • Фрилансеры с узкой специализацией (например, НДС в e-commerce) зарабатывают больше штатных сотрудников.

Что убивает доходы

Отказ от цифровизации: бухгалтеры без навыков работы с облачными сервисами теряют клиентов.
Шаблонные услуги: «сдача отчетности» дешевеет из-за конкуренции с онлайн-банкингами и ИИ-сервисами.

Спрос рождает новые роли

Сегодня ключевая ценность бухгалтера не в умении заполнять декларации, а в способности:

  • транслировать цифры в бизнес-решения (налоговая оптимизация ≠ схема, а легальный инструмент роста);

  • предвидеть риски (от изменений в законодательстве (например, исчезание УСН) до ESG-требований);

  • говорить с собственником на языке прибыли, а не проводок.

Современный бухгалтер не считает, а думает.

Компаниям уже недостаточно «ведения учета» — им нужен финансовый гид, который:

  1. Настроит цифровые сервисы для мгновенного анализа данных.

  2. Разработает индивидуальные KPI для контроля денежных потоков.

  3. Поможет пройти аудит без доначислений.

Кто в выигрыше

В выигрыше те, кто смогут приносить доход бизнесу. Главный фактор успеха — переход от исполнения к стратегии:

  • Освоить аналитику данных → повысить ценность для бизнеса.

  • Автоматизировать рутину → высвободить время для высокооплачиваемых задач.

  • Упаковать знания в персональный бренд (блог, кейсы, экспертные статьи).

Вывод

Профессия бухгалтера не исчезает, а перерождается. В тренде теперь не «бухгалтеры-исполнители», а цифровые консультанты с экспертизой в праве, IT и экономике. И их гонорары растут пропорционально вкладу в прибыль компаний.

И сейчас самое время нарастить компетенции не только в области учета и налогов, но и IT-навыки:

  • 1С: Бухгалтерия 8.3 ПРОФ и 1С: ЗУП;

  • ЭДО;

  • онлайн-кассы и маркировка;

  • Excel (Power Query, сводные таблицы, макросы);

  • ИИ-сервисы.

Собрали все инструменты в курсе профессиональной переподготовки Профессия Главный бухгалтер, сделали более 700 уроков с огромным количеством практики. В курсе все что нужно цифровому бухгалтеру!

Прокачайте сегодня профессиональные, цифровые и аналитические навыки, чтобы быть успешным завтра!

Информации об авторе

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Руководитель Центра обучения Клерка в Клерк.Ру

111 подписчиков 61 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • понаехавший Тут

    Не знаю чем кому ИИ в бухгалтерии сейчас помогает, но пол рабочего дня в нынешние времена уходит на проблемы с неработающими сертификатами/эл.подписями, нестабильным интернетом, дурацкими шаблонными запросами/требованиями и изучением содержания ежедневно меняющихся нормативных актов и всяких писем ... Стабильности нет совсем

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