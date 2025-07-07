Профессия бухгалтер–2025: тенденции, заработок и искусственный интеллект

Бухгалтер сегодня

По сути, бухгалтер начал работать не только в бухгалтерских программах (1С, ЭДО), но и в программах для продаж (CRM и ERP-системах), финансового анализа (Power BI, Tableau), в государственных системах маркировки и т.д.

Работа бухгалтера с облачными сервисам и ПО. Иллюстрация: Анастасия Сенникова/Клерк.ру

При этом хоть бухгалтер и не продает товар и не маркирует его, он постоянно взаимодействует с соответствующими подразделениями, координирует данные, а также становится аналитиком данных и помощником руководителя по всем бизнес-процессам.

Автоматизация забрала рутину — RPA-системы теперь справляются с первичкой, сверками и отчетностью. Но именно это дало бухгалтерам новый статус: вместо механического ввода данных они стали архитекторами финансовой устойчивости бизнеса.