Профессия бухгалтер–2025: тенденции, заработок и искусственный интеллект

«Отмирающая» профессия
Суть профессии бухгалтера начала стремительно меняться. Не перестаю вспоминать высказывание в 2020 году тогдашнего министра финансов Антона Силуанова, когда он сказал, что профессия бухгалтера относится в числу «отмирающих».
И ведь многие начали серьезно говорить что 1С, онлайн-банкинги, ЭДО вот вот заменят бухгалтера. Но вместо исчезновения профессии, пошла мощная трансформация. Бухгалтер стал центром бизнес-процессов, координирующим деятельность организации.
Бухгалтер сегодня
По сути, бухгалтер начал работать не только в бухгалтерских программах (1С, ЭДО), но и в программах для продаж (CRM и ERP-системах), финансового анализа (Power BI, Tableau), в государственных системах маркировки и т.д.
При этом хоть бухгалтер и не продает товар и не маркирует его, он постоянно взаимодействует с соответствующими подразделениями, координирует данные, а также становится аналитиком данных и помощником руководителя по всем бизнес-процессам.
Автоматизация забрала рутину — RPA-системы теперь справляются с первичкой, сверками и отчетностью. Но именно это дало бухгалтерам новый статус: вместо механического ввода данных они стали архитекторами финансовой устойчивости бизнеса.
Зарплаты бухгалтеров нового поколения
Автоматизация сократила спрос на «бухгалтеров-счетоводов», но взвинтила доходы специалистов, освоивших аналитику, ИТ и консалтинг.
Зарплаты в России: классика vs цифровой бухгалтер (данные hh.ru)
Должность
Оклад (руб./ мес)
Что влияет на доход
Бухгалтер на первичке
35 000 – 60 000
Регион, объем документов
Главный бухгалтер (УСН/ОСНО)
70 000 – 150 000
Обороты компании, сложность учета
Бухгалтер-аналитик
120 000 – 300 000+
Владение управленческим учетом, финансовым моделированием, Power BI, 1С-ERP, налоговой оптимизацией
Финансовый и налоговый консультант
150 000 – 500 000+
Оптимизация налогообложения, защита от ФНС, настройка автоматизации
По данным hh.ru, 67% вакансий для главбухов теперь включают требования к навыкам работы с ИИ-инструментами. Те, кто игнорирует тренд, рискуют остаться у «разбитого корыта» Excel.
Например:
Настройка RPA-ботов для обработки первички добавляет +50% к зарплате.
Оптимизация НДС для среднего бизнеса приносит консультанту от 80 000 руб. за проект.
Ведение международной отчетности (IFRS) — от 200 000 руб./мес.
Тренды, которые увеличивают доходы
✅ Спрос на гибридные навыки (бухучет + IT):
Знание Python для анализа данных → +40% к зарплате.
Владение 1С-Датаколлектор или Tableau → +30%.
✅ Уход от «часовой» оплаты к пакетам услуг:
Консультация по налоговым рискам — от 25 000 руб.
Комплексный аутсорсинг с аналитикой — от 100 000 руб./мес.
✅ Рост частных практик:
Фрилансеры с узкой специализацией (например, НДС в e-commerce) зарабатывают больше штатных сотрудников.
Что убивает доходы
❌ Отказ от цифровизации: бухгалтеры без навыков работы с облачными сервисами теряют клиентов.
❌ Шаблонные услуги: «сдача отчетности» дешевеет из-за конкуренции с онлайн-банкингами и ИИ-сервисами.
Спрос рождает новые роли
Сегодня ключевая ценность бухгалтера не в умении заполнять декларации, а в способности:
транслировать цифры в бизнес-решения (налоговая оптимизация ≠ схема, а легальный инструмент роста);
предвидеть риски (от изменений в законодательстве (например, исчезание УСН) до ESG-требований);
говорить с собственником на языке прибыли, а не проводок.
Современный бухгалтер не считает, а думает.
Компаниям уже недостаточно «ведения учета» — им нужен финансовый гид, который:
Настроит цифровые сервисы для мгновенного анализа данных.
Разработает индивидуальные KPI для контроля денежных потоков.
Поможет пройти аудит без доначислений.
Кто в выигрыше
В выигрыше те, кто смогут приносить доход бизнесу. Главный фактор успеха — переход от исполнения к стратегии:
Освоить аналитику данных → повысить ценность для бизнеса.
Автоматизировать рутину → высвободить время для высокооплачиваемых задач.
Упаковать знания в персональный бренд (блог, кейсы, экспертные статьи).
Вывод
Профессия бухгалтера не исчезает, а перерождается. В тренде теперь не «бухгалтеры-исполнители», а цифровые консультанты с экспертизой в праве, IT и экономике. И их гонорары растут пропорционально вкладу в прибыль компаний.
И сейчас самое время нарастить компетенции не только в области учета и налогов, но и IT-навыки:
1С: Бухгалтерия 8.3 ПРОФ и 1С: ЗУП;
ЭДО;
онлайн-кассы и маркировка;
Excel (Power Query, сводные таблицы, макросы);
ИИ-сервисы.
Собрали все инструменты в курсе профессиональной переподготовки Профессия Главный бухгалтер, сделали более 700 уроков с огромным количеством практики. В курсе все что нужно цифровому бухгалтеру!
Прокачайте сегодня профессиональные, цифровые и аналитические навыки, чтобы быть успешным завтра!
Комментарии1
Не знаю чем кому ИИ в бухгалтерии сейчас помогает, но пол рабочего дня в нынешние времена уходит на проблемы с неработающими сертификатами/эл.подписями, нестабильным интернетом, дурацкими шаблонными запросами/требованиями и изучением содержания ежедневно меняющихся нормативных актов и всяких писем ... Стабильности нет совсем