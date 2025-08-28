Скидки в торговле: виды, бухгалтерский и налоговый учет, отражение в 1С

Скидки и бонусы — эффективные инструменты стимулирования продаж, позволяющие привлекать клиентов и увеличивать оборот. Однако их применение требует четкого понимания видов скидок. Это влияет на правильное отражение их в бухгалтерском и налоговом учете, а также на корректное отражение в 1С. Разберемся в разнообразии скидок и в их учете.

В законодательстве понятия скидки нет, но на практике, под скидкой, понимают уменьшение цены товара.

Причины предоставления скидок на товары

Скидки и бонусы разнообразны по видам и условиям предоставления. Для начала разберемся в их многообразии, потому что это влияет на бухгалтерский и налоговый учет.

Временная скидка

Предоставляется на ограниченный период (например, сезонная акция, распродажа). Отражается как уменьшение цены товара в момент продажи. В документах (накладная, счет-фактура) указывается цена с учетом скидки.

Дилерская скидка

Предоставляется постоянным покупателям (дилерам) за объем закупок или выполнение иных условий. Может быть фиксированной или зависеть от объема закупок. Обычно цена товара для дилера сразу указывается с учетом скидки в договоре и первичных документах.

Ретро-скидка (ретроспективная)

Предоставляется по итогам периода за выполнение определенных условий (например, достигнут объем закупок). Оформляется корректировочным счетом-фактурой и дополнительным соглашением. В бухгалтерском учете корректируется ранее признанная выручка и сумма НДС.

Бонус

Может быть денежным (возврат части суммы) или товарным (дополнительный товар бесплатно). Денежный бонус отражается как уменьшение выручки или отдельная операция (например, возврат части оплаты). Товарный бонус учитывается как безвозмездная передача с начислением НДС на рыночную стоимость переданного товара.

Премия

Обычно связана с поощрением сотрудников, но встречаются и премии покупателям за выполнение условий договора. Для работников премия включается в состав заработной платы и облагается НДФЛ и страховыми взносами. Для покупателей премия может оформляться как скидка или бонус, отражается аналогично скидкам.

Подарочная карта

Представляет собой предоплату за товары/ услуги на определенную сумму. При продаже карты доход не признается, а учитывается как аванс (счет 62). При использовании карты — выручка признается на сумму реализованных товаров, начисляется НДС.

Дисконтные карты

Предоставляют право на скидку при последующих покупках. Учет зависит от способа выдачи:

если карта продается — отражается как реализация товара/услуги, начисляется НДС;

если выдается бесплатно — расходы на изготовление учитываются как прочие расходы (счет 44 или 91).

В налоговом учете расходы на изготовление карт включаются в состав прочих расходов, если они экономически обоснованы.

Бухгалтерский учет скидок на товары

В бухгалтерском учете делаются следующие бухгалтерские записи в зависимости от вида скидки.

Вид скидки Момент отражения Основные проводки (продавец) Особенности учета Временная, дилерская При продаже Д 62 К 90.1 — выручка с учетом скидки Цена в документах с учетом скидки Ретро-скидка После продажи (по итогам) Д 90.1 К 62 — корректировка выручки на сумму скидки Д 90.3 К 68 — корректировка НДС Требуется корректировочный счет-фактура Бонус (денежный) После выполнения условий Д 62 К 51 — возврат части оплаты Может оформляться как корректировка выручки Бонус (товарный) При передаче бонуса Д 91.2 К 41 — списание себестоимости Д 91.1 К 68 — начисление НДС Учитывается как безвозмездная передача Премия (работникам) По факту начисления Д 20/44/91 К 70 — начисление премии Включается в фонд оплаты труда, облагается НДФЛ Подарочная карта При продаже/использовании Д 62 К 90.1 — выручка при реализации товара по карте До момента использования — аванс Дисконтная карта При продаже/выдаче Д 62 К 90.1 — выручка при продаже Д 44/91 К 10/41 — списание расходов на изготовление Расходы учитываются как прочие расходы

Налоговый учет скидок

НДС

Если скидка в момент продажи → НДС начисляется на цену со скидкой.

Если скидка постфактум → корректировка НДС через корректировочный счет-фактуру. (ст. 154 НК РФ). При ретро-скидках требуется корректировка НДС и выставление корректировочного счета-фактуры.

Товарные бонусы → НДС начисляется на рыночную стоимость (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Налог на прибыль

Выручка учитывается по методу начисления (ст. 271 НК РФ). Скидки уменьшают налогооблагаемую базу. Скидки должны быть закреплены в учетной и ценовой политике компании и отражены в договорах с покупателями.

При скидках, превышающих 20%, налоговые органы могут инициировать проверку обоснованности цен (ст. 40 НК РФ).

Когда налоговая может проверить правильность применения цен

Рекомендуется документально подтверждать причины скидок (приказ руководителя, маркетинговая акция и т.п.).

Скидки уменьшают налогооблагаемую выручку. Ретро-скидки учитываются как убытки прошлых периодов.

Важно! Скидки должны быть экономически обоснованы и закреплены в учетной политике.

УСН

«Доходы» → учитывается фактическая выручка (с учетом скидок).

«Доходы минус расходы» → расходы на бонусы и карты учитываются после продажи товара (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Важно! При УСН товары можно списать в расходы только после продажи (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Если товар не продан в течение года, его нельзя учесть в расходах.

Налоговый учет бонусов

Так как бонусы являются безвозмездной передачей товаров или услуг, то согласно с пп.1 п.1 ст.146 НК РФ, у продавца товара появляется обязанность начислять на бонусные товары НДС. Базой для начисления будет являться рыночная стоимость товаров.

Важно! При оформлении бонусов, продавец должен выставлять счет-фактуру и регистрировать ее в книге продаж.

При этом покупатель, получивший безвозмездно товар, НДС не платит. Таким образом, видно что учет бонусов в налогообложении не очень удобен.

Вознаграждения

Предоставление стимулирующих вознаграждений не связано с оказанием услуг продавцу, поэтому сумма вознаграждения не является выручкой от реализации и не облагается НДС у покупателя (Письмо Минфина России от 16.08.2017 № 03-07-11/52516, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.09.2010 № А33-20390/2009).

Если же вознаграждение получено покупателем за оказанные продавцу услуги, то оно является их оплатой. Услуги, оказанные продавцу, у покупателя признаются реализацией, которая подлежит налогообложению в обычном порядке. Покупатель выставляет счет-фактуру с НДС, на основании которого продавец принимает НДС к вычету (Письма Минфина России от 26.07.2007 № 03-07-15/112, от 25.10.2007 № 03-07-11/524).



К таким вознаграждениям относятся суммы, полученные за действия по продвижению товара продавца на рынке и его рекламу. Например:

привлечение внимания покупателей к товару продавца (промоакции, размещение товара в оговоренных местах, выделение постоянного или дополнительного места в магазине);

обеспечение наличия товаров продавца в магазинах покупателя и другие аналогичные услуги.

Отражение скидок в 1С

Настройка скидок

В конфигурациях 1С: Управление торговлей 11 и 1С: Розница 3.0 работа со скидками осуществляется через Справочник «Условия предоставления скидок».

Справочник «Условия предоставления скидок»

Справочник «Условия предоставления скидок» → задаются параметры (объем закупок, ассортимент). Можно настроить процентные/фиксированные скидки по:

категориям товаров;

группам клиентов;

способам оплаты (например, - 5% за онлайн-оплату);

объему покупок (накопительные скидки).

Автоматическое применение → можно настроить в документе «Реализация».

Настройка бонусных программ

Справочник «Бонусные программы» → указывается эквивалент баллов и рублям.

Расположение справочника в 1С: Управление торговлей 11 и 1С:Розница 3.0

Начисление бонусов → через CRM-маркетинг («Скидки и бонусы»).

Учет карт лояльности → сканирование штрих-кода при продаже.

Важные рекомендации

✅ Все условия скидок должны быть прописаны в договорах.

✅ Корректировочные счета-фактуры обязательны при изменении цены.

✅ Документально подтверждайте расходы на изготовление и выдачу подарочных и дисконтных карт.

✅ При скидках >20% готовьте обоснование (маркетинговая политика, акции).

Таким образом, скидки один из важных инструментов в торговле, но не единственный. Торговля сейчас становится все сложнее и сложнее, так как соприкасается с ЭДО, маркировкой, онлайн-кассами, ЕГАИС и Меркурием. Торговля все активнее уходит в онлайн и надо подключать интернет-магазин помимо офлайн-магазина и т.д. Все это можно изучить в курсе Главный бухгалтер в торговле, а также получить ответы на все свои вопросы по торговле.