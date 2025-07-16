Расчет среднего заработка-2025

Какие изменения в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года
Начнем сначала с того: а когда же надо рассчитывать средний заработок? В каких случаях?
Если работник по уважительным причинам освобожден от присутствия на рабочем месте (например, направлен в командировку) и (или) от работы (например, находится в отпуске), то ему невозможно начислить заработную плату (нет отработанного времени) и тогда за работником сохраняют среднюю заработную плату (средний заработок).
Основные правила исчисления средней заработной платы определены ст. 139 ТК РФ, а более детальный порядок утверждает Правительство РФ. До 01.09.2025 действует Положение об особенностях исчисления средней заработной платы, утвержденное Постановлением от 24.12.2007 № 922, а с 01.09.2025 – Постановлением от 24.04.2025 № 540 (далее – Положение о СЗ).
Как считается среднемесячный заработок с 1 сентября 2025 года
Действующие правила сохранены, но добавлены уточнения:
1. Расчет выходного пособия. Средний месячный заработок теперь определяется:
Для поденного учета: умножением среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце (например, 247 дней в 2025 году / 12 = 20,58 дня).
Для суммированного учета: умножением среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце (например, при 40 часах в неделю 1972 часа в 2025 году / 12 = 164,33 часа. При 36 часах в неделю 1774,4 часа в 2025 году / 12 = 147,87 часа).
Округление не обязательно, но допустимо в большую сторону (например, до 21 дня или 165 часов (148 часов)).
2. Учет денежных поощрений. Премии, включенные в систему оплаты труда, теперь учитываются по правилам п. 15 Положения о СЗ.
Расчетный период и исключаемые дни
Расчетный период — 12 календарных месяцев перед событием (например, отпуском или командировкой). Важно:
Если в периоде нет отработанных дней, берут предыдущие 12 месяцев.
Если заработка не было вообще, расчет ведется от оклада (но не ниже МРОТ).
Исключаемые дни (коды в табеле):
Отпуска (ОТ, ОД, У).
Больничные (Б, Т).
Простои (РП, НП).
Забастовки (ЗБ 28) и др.
Пример. Работница вышла из отпуска по уходу за ребенком 30.06.2025, а с 07.07 ушла в ежегодный отпуск. Расчетный период — 1 день (30 июня). При окладе 40 000 руб. и 19 рабочих днях в июне:
Зарплата за 1 день: 40 000 / 19 = 2 105,26 руб.
Средний дневной заработок: 2 105,26 / 0,98 (29,3 / 30 × 1 день) = 2 148,22 руб.
Отпускные за 28 дней: 60 150,16 руб. (в 1,5 раза больше оклада).
Учитываемые и не учитываемые выплаты
Включаются в расчет:
Оклад, премии, надбавки за вредность, командировочные.
Годовые премии (даже если начислены позже расчетного периода).
Важно! Районные коэффициенты теперь полностью входят в налоговую базу (Письмо Минфина № 03-04-07/36075 от 10.04.2025).
Алгоритм расчета для отпускных
Суммируем зарплату за 12 месяцев.
Делим на (29,3 × количество полных месяцев + дни в неполных месяцах).
Формула для неполного месяца:
Кдн = 29,3 / Кал.дней в месяце × (Кал.дни – Исключаемые дни)
Пример: работник болел в январе 2025 года с 9 по 31 число (23 дня). В расчет среднего заработка войдет:
29,3 / 31 × (31 – 23) = 7,56 дня.
Алгоритм расчета для командировок и пособий
Поденный учет:
Средний дневной заработок = Зарплата за период / Отработанные дни
Суммированный учет:
Средний часовой заработок = Зарплата за период / Отработанные часы
Как считать выходное пособие с 1 сентября 2025 года
Пункт 9 Положение о СЗ. Платят при увольнении по:
п.1 ст. 81 ТК (ликвидация организации);
п. 2 ст. 81 ТК (сокращение численности штата).
Сейчас:
Выходное пособие = СДЗ х дни периода
Будет:
Выходное пособие = СДЗ х средние дни (часы) в месяце
Пример. Увольнение по сокращению 22.12.2025
Период, за который выплачивается выходное пособие
Количество рабочих дней
Среднее количество рабочих дней
Выходное пособие по старым правилам
Выходное пособие по новым правилам
Первый месяц с 23.12.2025 по 22.01.2025
15
20,58
3 000 х 15 = 45 000
3 000 х 20,58 = 61 740
Второй месяц с 23.01.2025 по 22.02.2025
21
20,58
3 000 х 21 = 63 000
3 000 х 20,58 = 61 740
Третий месяц с 23.02.2025 по 22.03.2025
18
20,58
3 000 х 18 = 54 000
3 000 х 20,58 = 61 740
Итого за весь период
54
61,74
162 000
185 220
Частые ошибки
Неправильный учет премий: квартальные премии включаются, только если начислены в расчетном периоде.
Игнорирование новых правил для выходных пособий: теперь используется среднемесячное количество дней/часов.
Некорректный расчет при неполном месяце: например, если отпуск захватывает выходные, дни все равно исключаются.
Рекомендации
Чтобы избежать ошибок:
Проверяйте расчетный период и исключаемые дни.
Используйте актуальные формулы для отпускных и командировок.
Учитывайте новые правила учета премий и коэффициентов.
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