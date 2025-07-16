Расчет среднего заработка-2025

Какие изменения в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года

Начнем сначала с того: а когда же надо рассчитывать средний заработок? В каких случаях?

Если работник по уважительным причинам освобожден от присутствия на рабочем месте (например, направлен в командировку) и (или) от работы (например, находится в отпуске), то ему невозможно начислить заработную плату (нет отработанного времени) и тогда за работником сохраняют среднюю заработную плату (средний заработок).

Когда нужно рассчитывать средний заработок. Иллюстрация: Анастасия Сенникова/ Клерк.ру

Основные правила исчисления средней заработной платы определены ст. 139 ТК РФ, а более детальный порядок утверждает Правительство РФ. До 01.09.2025 действует Положение об особенностях исчисления средней заработной платы, утвержденное Постановлением от 24.12.2007 № 922, а с 01.09.2025 – Постановлением от 24.04.2025 № 540 (далее – Положение о СЗ).