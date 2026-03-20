Клерк ведет пары в ВУЗе
Студенты: какие они сейчас и что они хотят
Большинство из них еще не задумывалось о том, где они завтра будут работать, как зарабатывать и чем они хотят заниматься. Да, они учатся на экономическом факультете, и они — будущие бухгалтеры, финансисты, бизнес-аналитики и т.д. Они пока не очень представляют профессию и взрослую жизнь. Для них все дороги открыты, но нужно понять, чем хочется заниматься и куда идти.
Запрос от ВУЗа
В Клерк обратился Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. В рамках дополнительного образования своим студентам они предложили пройти программу курса «Маркетплейсы: от открытия магазина до учета и налогов».
Конечно сам Аграрный университет с маркетплейсами не работает, да и специалистов таких у ВУЗа нет, поэтому данный курс разработали именно под их заказ. Включили все, что нужно знать тем, кто хочет продавать на маркетплейсе: от открытия магазина до учета, налогов и претензий ФНС.
Новый формат обучения для студентов
Как решили проводить обучение? Решили первую лекцию провести в привычном для студентов формате очного обучения в аудитории: познакомиться, рассказать, как будем учиться, и начать погружаться в тему маркетплейсов.
Ну, а далее — уроки нескольких форматов:
курс на Клерке — это видео лекции + конспекты (можно скачать) + интерактивные тренажеры + тесты;
онлайн-лекции с преподавателем курса — 1 раз в неделю «разжевываем» последовательно все темы курса;
консультации с преподавателями Клерка — в течении месяца всем обучающимся на курсах предоставляется уникальная возможность посетить консультации и задать свои вопросы экспертам по 1С, учету, налогам, маркетплейсам, ВЭД, кадрам, воинскому учету и защите персональных данных. Это по 4-5 консультаций каждый месяц.
Что обсуждаем со студентам
Помимо самой программы, параллельно мы обсуждаем в качестве кого можно зайти на маркетплейс (примеряемся, как можно зарабатывать):
ИП;
организации (например, зарегистрируем ООО);
самозанятого (продавать тогда можно на маркетплейсе только то, что сам произвел).
Далее обсудили, какую систему налогообложения выберем (ОСНО, УСН, АУСН). Выбирали маркетплейсы: сравнивали условия, комиссии, удобство работы. Потом выбирали, чем торговать и кто нам нужен, чтобы сделать красивые карточки товаров, работать с продвижением товаров, вести учет и отчетность и т.д. Короче, идем по всем аспектам работы последовательно.
Ну а что студенты?
В какой-то момент я прямо позавидовала нынешним студентам. Ведь перед ними сейчас реально столько открыто дорог! Столько всего интересного вокруг, чем можно заниматься и зарабатывать. После ВУЗа можно пойти в найм, можно открыть собственный бизнес и попробовать быть предпринимателем, можно на фрилансе брать проекты и путешествовать по миру. При том с экономическим образование в качестве базы, можно много чего сделать. Было бы желание, а возможностей миллион.
Поэтому сейчас наша функция показать как можно жить, работать и зарабатывать. Какие ниши есть, какие профессии востребованы. Ну далее нужно разобраться что интересно и что откликается и идти, учиться, развиваться и не бояться трудностей!
