13 стоп слов для ИИ робота-инспектора ФНС: как правильно отвечать на требования налоговой в 2026 году

В чем суть проблемы
Главная новость: старые шаблоны ответов больше не работают. Ответы сначала смотрит ИИ и если есть опасные слова, неправильные формулировки, то они повышают риск проведения камеральной проверки не в автоматизированном режиме, а в углубленном формате с человеком-инспектором.
Как работает автоматическая проверка ФНС
ФНС использует систему АСК НДС-3 или как ее сейчас называют ПП «Контроль НДС» и другие алгоритмы ИИ, которые:
Анализируют 89+ источников данных о бизнесе.
Выявляют разрывы в цепочках НДС в автоматическом режиме.
Классифицируют ответы как «информативные» или «неинформативные».
Автоматически помечают признания ошибок как сигнал о возможном искажении налоговой базы.
Важно: контроль стал непрерывным процессом, а не разовым событием.
13 стоп слов для робота-инспектора ФНС
Ловите 13 стоп слов, которые использовать нельзя.
Почему это опасно и чем заменить?
Опасное слово / фраза
Почему это опасно
Чем заменить
К сожалению
Робот классифицирует как эмоциональный и неинформативный ответ
Не используем. Факты без эмоций
Возможно, скорее всего
Неопределенность — сигнал для робота, что компания не уверена в своих данных
Информацию уточняли... уточняем...
Ошибка, ошиблись, не учли, ошибочно, допустили неточность
Прямое признание вины. Для робота ФНС это сигнал: возможно искажение налоговой базы
Данные приведены в соответствие с первичными документами. Данные скорректированы по первичке
Технический сбой
Звучит как оправдание
Расхождение устранено
Не успели, забыли
Признание нарушения сроков
Документы отражены в периоде получения
Отчитывались впервые
Робот воспринимает как оправдание
Расхождение вызвано особенностями переходного периода
Не обязаны представлять
Конфронтационный тон
Требование не соответствует статье ___ НК РФ (с учетом приказа, методических рекомендаций, судебной практики: дело № ___)
Контрагент не представил
Перекладывание ответственности
Компания получила и отразила следующие документы: ...
По просьбе / по указанию
Может быть воспринято как давление или указание на фиктивность операции
Исключить полностью, описывать только факты
Документы отсутствуют
Красный флаг для проверки
Документы уничтожены по акту (например, с истекшим сроком хранения)
Оптимизация
Слово-триггер для ФНС
Изменение обусловлено корректировкой бизнес-стратегии / бизнес-модели
Нарушили
Прямое признание нарушения
Показатели скорректированы по закону
На основании договоров
Слишком общая формулировка
Предмет договора: ___. Стороны: ___. Исполнение подтверждено: ___
Пример правильного ответа
Вместо: «К сожалению, мы допустили ошибку в расчете НДС из-за технического сбоя. Контрагент не представил документы вовремя.»
Пишите: «Расхождение устранено. Данные приведены в соответствие с первичными документами. Компания получила и отразила следующие документы: [перечень]. Показатели скорректированы.»
Главное правило: ФНС видит все. Правильные формулировки — это не просто бюрократия, это защита вашего бизнеса от автоматических доначислений и рисков.
Почему это важно именно сейчас
Изменения 2026 года:
ФНС отказывается от старых ТКС-шлюзов в произвольной форме — теперь ответы принимаются только через личный кабинет и структурированные формы.
Непрерывный цифровой контроль — система ПП «Контроль НДС» выявляет скрытые операции в течение 3 дней.
Старые шаблоны не работают — инспекторы требуют детализацию и конкретику.
Практические рекомендации
При составлении ответа на требование ФНС:
Избегайте эмоций — только факты и цифры.
Не признавайте ошибки — используйте нейтральные формулировки.
Конкретизируйте — ссылайтесь на документы, статьи НК, судебную практику.
Соблюдайте сроки — 5 рабочих дней для пояснений.
Используйте готовые шаблоны, которые уже прошли проверки ФНС.
Вывод
В 2026 году каждое слово в ответе ФНС имеет значение. Робот-инспектор не прощает эмоциональных формулировок, признаний ошибок и неопределенности. Чтобы избежать автоматических доначислений и дополнительных проверок:
Используйте нейтральные, фактологические формулировки.
Избегайте слов-триггеров («ошибка», «оптимизация», «нарушили»).
Ссылайтесь на конкретные документы и статьи НК РФ.
Применяйте проверенные шаблоны ответов.
И если вы понимаете что нужно разобраться с видами налоговых требований, со сроками ответов, с порядком предоставления требований и нужны шаблоны правильных ответов, то все это есть в онлайн-курсе Требования ИФНС-2026: как бухгалтерам отвечать.
Комментарии2
отличная статья (взяла себе в копилку)