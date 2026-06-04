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Елена Ярушкина
Налоговые требования
13 стоп слов для ИИ робота-инспектора ФНС: как правильно отвечать на требования налоговой в 2026 году

13 стоп слов для ИИ робота-инспектора ФНС: как правильно отвечать на требования налоговой в 2026 году

В 2026 году ФНС России полностью перешла на автоматизированный контроль — теперь ответы на требования налоговой проверяет не только человек, но и искусственный интеллект. «Робот-инспектор» анализирует каждое слово в ваших пояснениях, и определенные фразы автоматически повышают налоговые риски компании.

В чем суть проблемы

Главная новость: старые шаблоны ответов больше не работают. Ответы сначала смотрит ИИ и если есть опасные слова, неправильные формулировки, то они повышают риск проведения камеральной проверки не в автоматизированном режиме, а в углубленном формате с человеком-инспектором.

Как работает автоматическая проверка ФНС

ФНС использует систему АСК НДС-3 или как ее сейчас называют ПП «Контроль НДС» и другие алгоритмы ИИ, которые:

  1. Анализируют 89+ источников данных о бизнесе.

  2. Выявляют разрывы в цепочках НДС в автоматическом режиме.

  3. Классифицируют ответы как «информативные» или «неинформативные».

  4. Автоматически помечают признания ошибок как сигнал о возможном искажении налоговой базы.

Важно: контроль стал непрерывным процессом, а не разовым событием.

13 стоп слов для робота-инспектора ФНС

Ловите 13 стоп слов, которые использовать нельзя.

13 стоп слов для ИИ робота-инспектора ФНС: как правильно отвечать на требования налоговой в 2026 году

Почему это опасно и чем заменить?

Опасное слово / фраза

Почему это опасно

Чем заменить

К сожалению

Робот классифицирует как эмоциональный и неинформативный ответ

Не используем. Факты без эмоций

Возможно, скорее всего

Неопределенность — сигнал для робота, что компания не уверена в своих данных

Информацию уточняли... уточняем...

Ошибка, ошиблись, не учли, ошибочно, допустили неточность

Прямое признание вины. Для робота ФНС это сигнал: возможно искажение налоговой базы

Данные приведены в соответствие с первичными документами. Данные скорректированы по первичке

Технический сбой

Звучит как оправдание

Расхождение устранено

Не успели, забыли

Признание нарушения сроков

Документы отражены в периоде получения

Отчитывались впервые

Робот воспринимает как оправдание

Расхождение вызвано особенностями переходного периода

Не обязаны представлять

Конфронтационный тон

Требование не соответствует статье ___ НК РФ (с учетом приказа, методических рекомендаций, судебной практики: дело № ___)

Контрагент не представил

Перекладывание ответственности

Компания получила и отразила следующие документы: ...

По просьбе / по указанию

Может быть воспринято как давление или указание на фиктивность операции

Исключить полностью, описывать только факты

Документы отсутствуют

Красный флаг для проверки

Документы уничтожены по акту (например, с истекшим сроком хранения)

Оптимизация

Слово-триггер для ФНС

Изменение обусловлено корректировкой бизнес-стратегии / бизнес-модели

Нарушили

Прямое признание нарушения

Показатели скорректированы по закону

На основании договоров

Слишком общая формулировка

Предмет договора: ___. Стороны: ___. Исполнение подтверждено: ___

Пример правильного ответа

Вместо: «К сожалению, мы допустили ошибку в расчете НДС из-за технического сбоя. Контрагент не представил документы вовремя.»

Пишите: «Расхождение устранено. Данные приведены в соответствие с первичными документами. Компания получила и отразила следующие документы: [перечень]. Показатели скорректированы.»

Главное правило: ФНС видит все. Правильные формулировки — это не просто бюрократия, это защита вашего бизнеса от автоматических доначислений и рисков. 

Почему это важно именно сейчас

Изменения 2026 года:

  1. ФНС отказывается от старых ТКС-шлюзов в произвольной форме — теперь ответы принимаются только через личный кабинет и структурированные формы.

  2. Непрерывный цифровой контроль — система ПП «Контроль НДС» выявляет скрытые операции в течение 3 дней.

  3. Старые шаблоны не работают — инспекторы требуют детализацию и конкретику.

Практические рекомендации

При составлении ответа на требование ФНС:

  1. Избегайте эмоций — только факты и цифры.

  2. Не признавайте ошибки — используйте нейтральные формулировки.

  3. Конкретизируйте — ссылайтесь на документы, статьи НК, судебную практику.

  4. Соблюдайте сроки — 5 рабочих дней для пояснений.

  5. Используйте готовые шаблоны, которые уже прошли проверки ФНС.

Вывод

В 2026 году каждое слово в ответе ФНС имеет значение. Робот-инспектор не прощает эмоциональных формулировок, признаний ошибок и неопределенности. Чтобы избежать автоматических доначислений и дополнительных проверок:

  1. Используйте нейтральные, фактологические формулировки.

  2. Избегайте слов-триггеров («ошибка», «оптимизация», «нарушили»).

  3. Ссылайтесь на конкретные документы и статьи НК РФ.

Применяйте проверенные шаблоны ответов.

И если вы понимаете что нужно разобраться с видами налоговых требований, со сроками ответов, с порядком предоставления требований и нужны шаблоны правильных ответов, то все это есть в онлайн-курсе Требования ИФНС-2026: как бухгалтерам отвечать.

Информации об авторе

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Руководитель Центра обучения Клерка в Клерк.Ру

122 подписчика78 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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