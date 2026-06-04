13 стоп слов для ИИ робота-инспектора ФНС: как правильно отвечать на требования налоговой в 2026 году

Вывод

В 2026 году каждое слово в ответе ФНС имеет значение. Робот-инспектор не прощает эмоциональных формулировок, признаний ошибок и неопределенности. Чтобы избежать автоматических доначислений и дополнительных проверок:

Используйте нейтральные, фактологические формулировки. Избегайте слов-триггеров («ошибка», «оптимизация», «нарушили»). Ссылайтесь на конкретные документы и статьи НК РФ.

Применяйте проверенные шаблоны ответов.

И если вы понимаете что нужно разобраться с видами налоговых требований, со сроками ответов, с порядком предоставления требований и нужны шаблоны правильных ответов, то все это есть в онлайн-курсе Требования ИФНС-2026: как бухгалтерам отвечать.