Июнь 2026: что важно бухгалтеру — топ-5 изменений и точки контроля

Для наших менеджеров еженедельно провожу обучение по курсам, рассказываю про изменения в учете и налогах, показываю календарь бухгалтера. Зачем? Чтобы понимали бухгалтера. Рассказываю про послабления для общепита на УСН, запуск СПОТ для ВЭД, реестр маркетплейсов и стоп-словах в ответах ФНС. И даже докатилась: рисую все в картинках. Сейчас расскажу и покажу.

Изменений в июне 2026 года для бухгалтера много, сейчас кратко расскажу и покажу основные. А в конце покажу какую памятку сделала для наших менеджеров по топу изменений и проанонсирую про что еще буду рассказывать.

1. Налоговая реформа: «откаты» и послабления

В апреле–мае 2026 года Федеральным законом от 25.04.2026 №104-ФЗ приняты корректировки, которые смягчают нагрузку на малый бизнес.

Норма Что изменилось Практическое значение Общепит на УСН Освобождение от НДС с 01.04.2026 при условии: доход за 2025 г. ≤ 60 млн руб., доля общепита ≥ 70% Перенастроить ККТ, аннулировать счета-фактуры, выставленные с НДС после 01.04, включить «бывший» НДС в доходы по УСН ИП на УСН: проценты по вкладам Если ИП превысил лимит 20 млн руб. только за счёт процентов, но доход без процентов ≤ 60 млн руб. — освобождение от НДС сохраняется При расчете лимита вычитать проценты по вкладам/остаткам на счетах Вычет НДС при переходе с ПСН ИП, перешедший с патента на режим с НДС, может принять к вычету «входной» НДС, уплаченный в 2025 г. Провести инвентаризацию остатков на дату перехода, зафиксировать использование ТМЦ в деятельности с НДС Переход с ПСН на УСН задним числом ИП, утратившие патент в 2026 г. из-за превышения дохода в 2025 г. (>20 млн руб.), могут уведомить о переходе на УСН с 01.01.2026 до 01.06.2026 Подать уведомление до 1 июня, пересчитать налоги и подать уточненные декларации

Важно: срок подачи уведомлений о переходе с ПСН на УСН — до 1 июня 2026 года. Пропуск срока = потеря права на переход задним числом.

2. ВЭД: запуск с 1 июня системы СПОТ

СПОТ (Система прослеживаемости товаров) — запуск 1 июня 2026 года. Суть системы в том, что импортер должен предварительно уведомить о ввозе товара на территорию РФ и внести обеспечительный платеж. Оплата налогов производится не менее чем за 2 дня до ввоза. После этого формируется QR-код, который предъявляется при ввозе таможенникам.

Что меняется:

ТН ВЭД прослеживается во всех документах цепочки поставок;

при перекупке необходимо указывать реквизиты ТН ВЭД первоначального импортера;

система направлена на борьбу с нелегальным ввозом.

Что сделать бухгалтеру:

Зарегистрироваться в личном кабинете СПОТ. Настроить процесс регистрации товаров до ввоза. Обновить шаблоны документов для указания ТН ВЭД. Проверить интеграцию с 1С (поддержка СПОТ уже реализована в версии 8.5).

Про СПОТ уже провели вебинар и говорим на курсе Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году.

3. 1С: переход на версию 8.5

1С тоже меняется: интерфейс, функциональность, подходы к работе с системой.

Что изменилось в 1С: 8.5

Функция Что нового Практическое значение Логика документов Изменена структура проведения документов, новые реквизиты Проверить формирование проводок, отчетности, печатных форм Управленческий учет Встроенный модуль управленческого учета Возможность вести управленку без внешних надстроек Автоматические обновления Облачные версии обновляются автоматически Контролировать корректность обновлений, тестировать перед продакшеном Интеграция с СПОТ Поддержка регистрации товаров до ввоза Настроить обмен данными с личным кабинетом СПОТ

Что сделать:

Протестировать обновление на тестовой базе. Проверить формирование квартальной отчетности. Обновить инструкции для пользователей. При необходимости — обратиться к экспертам Клерка или пройти курс по 1С: 8.5.

4. Кадры и зарплата: ЕФС-1 и расчет отпускных

ЕФС-1: новые коды с июня 2026

СФР утвердил перечень новых кодов для ЕФС-1 приказом от 15.04.2026 №389. Добавлены коды для:

удаленной работы;

гибкого графика;

беременных сотрудниц;

совмещения должностей.

Срок подачи: 1 рабочий день при приеме/ увольнении/ закрытии ГПХ.

Что проверить:

Актуальность справочников в 1С: ЗУП. Настройку автоматического формирования кодов. Алгоритм передачи данных в СФР.

5. Расчет отпускных

Начался сезон отпусков и сейчас актуален вопрос правильного расчета отпускных.

Изменения: Новые правила расчета среднего заработка при суммированном учете рабочего времени и ненормированном дне.

Что сделать:

Обновить настройки графиков в 1С: ЗУП. Протестировать расчет отпускных на тестовых данных. Проверить корректность учета переработок и недоработок.

⚠️ Важно: ошибка в расчете среднего заработка = риск претензий от сотрудников и контролирующих органов.

Вот топ-5 изменений, которые важно учесть в работе бухгалтеру. Но это далеко еще не все.

Что еще изменилось и надо учесть

✅ Авансовые платежи: контроль ФНС усиливается

ФНС автоматически сверяет авансовые платежи с фактическими расходами и запрашивает подтверждение.

Что делать:

Готовить пояснения к авансовым платежам заранее. Хранить первичные документы по расходам в электронном виде. Использовать шаблоны ответов, исключающие «стоп-слова».

✅ «Стоп-слова» в ответах на требования ФНС

Система АСК НДС-3 и ИИ-инспектор ФНС автоматически анализируют ответы на требования. Определенные формулировки повышают риск дополнительной проверки. Но об этом расскажу в отдельной статье, сейчас лишь анонсирую.

✅ Реестр маркетплейсов — запуск с 1 октября 2026

Минэкономразвития введет реестр маркетплейсов. Продажа будет разрешена только легально ввезенного товара с указанием ТН ВЭД.

Что готовиться сейчас:

Проверить легальность ввоза товаров в ассортименте. Настроить учет ТН ВЭД в 1С/ товароучетных системах. Подготовить документы для подтверждения легальности ввоза.

💡 Совет: Начните подготовку уже в июне — к октябрю система будет работать в полную силу, и «догонять» будет поздно.

✅ Прогноз: рост банкротств МСП

Эксперты прогнозируют, что до 30% малого бизнеса могут не выдержать налоговой нагрузки и закрыться после сдачи полугодовой отчетности.

Риски для бухгалтера:

Субсидиарная ответственность при банкротстве компании. Требования кредиторов и арбитражного управляющего. Проверка законности сделок за последние 3 года.

И в результате вот Инфоповоды июня — 2026 обобщила для менеджеров вот так. Ловите 😉! Мне очень нравится! Идейным вдохновителем стала Карина Хапиште. А вверху на картинку попала я со своим йорком (делала картинку для тренда со своим питомцем).

Обратите внимание! Внизу есть анонс запусков курсов исходя из повестки дня.

Сделаем курсы по импорту, по ответственности главного бухгалтера, про ликвидацию ООО/ ИП и т.д. Все это будет в Клерк. Школе.

🗓️ Чек-лист бухгалтера на июнь 2026

Срочно:

Подать уточненные декларации по УСН/ПСН, если попадаете под послабления. Зарегистрироваться в СПОТ, если работаете с импортом. Обновить справочники ЕФС-1 в 1С:ЗУП. Протестировать расчет отпускных при гибком графике. Проверить формирование отчетности в 1С: 8.5.

Планировать:

Подготовку к реестру маркетплейсов (запуск 01.10.2026). Обучение команды новым правилам (ЕФС-1, СПОТ, 1С 8.5). Аудит документов на предмет соответствия новым требованиям.