ХI Конференция: закулисье, люди, эмоции и итоги

Подготовка и студия
Начну с начала. Подготовительный этап очень важен.
Эксперты готовятся к выступлению, делают презентации, меняют свои планы на этот день, чтобы поучаствовать в масштабном мероприятии.
Наш оператор Владислав Маджуга настоял на четырехметровом экране. Мы подумали: "Зачем?". Но когда включили свет и увидели картинку, поняли — это уровень телестудии. Хотелось, чтобы вы через экран чувствовали каждую эмоцию спикера.
Ведущие готовят сценарий, синхронизируются по цветовой гамме и просто высыпаются, чтобы выдержать такой важный день.
Час Х — День Конференции
Каждый спикер приходит в назначенное время. Все молодцы, никто не опоздал. Тут были неожиданные встречи, знакомства, обмен опытом и контактами. Многие друг друга знали и тут встретились, кто то тут же знакомился, договаривался о новых проектах, консультациях и эфирах.
Кто то проводил совещание и созвоны из подготовительной комнаты, кто то пил кофе и мчался куда то дальше. Но в целом: подготовка, камера, мотор и тут же другое лицо. Профессионал включается и поехали.
Темы и спикеры
Темы охватили самые животрепещущие:
НДС, АУСН, Страховые взносы в рамках Налоговой реформы 2026;
маркетплейсы и ВЭД;
1С и автоматизация;
кадры, зарплата, персональные данные;
налоговые проверки и защита бизнеса;
налоговая оптимизация, банкротство и защита от субсидиарки.
Каждый доклад — это не просто «послушать», а забрать с собой:
Ответы на самые сложные вопросы из практики.
Чек-листы и рекомендации от ведущих экспертов страны.
Алгоритмы настройки учета в 1С.
Схемы безопасной работы.
У всех спикеров прекрасные презентации, которые можно скачать.
Работали спикеры как профессионалы. И вот такие отзывы были в чате.
Круглые столы
Впервые проводили круглые столы с экспертами. Темы по секциям были следующие:
1 секция Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения;
2 секция Работа с маркетплейсом: рост затрат, сложности и перспективы;
3 секция Офлайн и онлайн-экономика. Цифровизация и бизнес.
Затронули вопросы увеличения налоговой нагрузки на бизнес, роста затрат, цифровизации, предпочтений потребителей, работы на маркетплейсах и другие. Обязательно круглые столы еще отдельно покажем в наших социальных сетях.
Итоги конференции
Конференцию посетило 10 000 человек!!! Представьте себе огромный стадион, заполненный бухгалтерами, главбухами и предпринимателями. И все они в одном чате, задавая вопросы быстрее, чем спикеры успевают отвечать. Это было мощно!
А нам организаторам всегда приятно когда отмечают нашу работу.
Если не успели все выступления посмотреть
Одновременно шли выступления в трех секциях. Многие писали что хотят посмотреть все. Поэтому смотрите запись и забирайте материалы конференции.
Что в записи:
Все презентации в одном месте. Не нужно конспектировать или фотографировать экран. В личном кабинете все презентации спикеров в PDF.
Записи всех докладов.
Пропустили сессию из-за совещания? Не проблема. Записи доступны в удобном видео формате с возможностью пересмотра сложных моментов.
Сертификат участника. Подтверждение вашего профессионального развития для портфолио и резюме, а также для отчетности перед руководством.
Конференция завершена, все прошло замечательно. Но мы не расслабляемся, а уже начинаем готовиться к новой конференции теперь в офлайн формате! До встречи на ХII Всероссийской бухгалтерской конференции Клерка!!!
Комментарии7
Артем в новом модном костюме?
Большое событие :
В первую комнату зашло 3210 зрителей
Во вторую 2655
И в третью 1912
Артем в новом модном костюме? Видимо, чтобы соответствовать четырехметровому экрану, пришлось обновить гардероб.