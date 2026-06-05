ХI Конференция: закулисье, люди, эмоции и итоги

Подготовка и студия

Начну с начала. Подготовительный этап очень важен.

Эксперты готовятся к выступлению, делают презентации, меняют свои планы на этот день, чтобы поучаствовать в масштабном мероприятии.

Наш оператор Владислав Маджуга настоял на четырехметровом экране. Мы подумали: "Зачем?". Но когда включили свет и увидели картинку, поняли — это уровень телестудии. Хотелось, чтобы вы через экран чувствовали каждую эмоцию спикера.

Ведущие готовят сценарий, синхронизируются по цветовой гамме и просто высыпаются, чтобы выдержать такой важный день.