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Елена Ярушкина
Обзоры для бухгалтера
ХI Конференция: закулисье, люди, эмоции и итоги

ХI Конференция: закулисье, люди, эмоции и итоги

Закончилась уже одиннадцатая конференция. В этот раз онлайн формат, спикеры в студии, трансляция, темп и переживания. Более 20 экспертов, 3 круглых стола, презентации, неожиданные встречи и море эмоций. Расскажу как все это было по ту сторону экрана, какие отзывы получили и что где можно забрать.

Подготовка и студия

Начну с начала. Подготовительный этап очень важен.

Эксперты готовятся к выступлению, делают презентации, меняют свои планы на этот день, чтобы поучаствовать в масштабном мероприятии.

Наш оператор Владислав Маджуга настоял на четырехметровом экране. Мы подумали: "Зачем?". Но когда включили свет и увидели картинку, поняли — это уровень телестудии. Хотелось, чтобы вы через экран чувствовали каждую эмоцию спикера.

Ведущие готовят сценарий, синхронизируются по цветовой гамме и просто высыпаются, чтобы выдержать такой важный день.

Влад Маджуга за работой
Влад Маджуга за работой

Час Х — День Конференции

Каждый спикер приходит в назначенное время. Все молодцы, никто не опоздал. Тут были неожиданные встречи, знакомства, обмен опытом и контактами. Многие друг друга знали и тут встретились, кто то тут же знакомился, договаривался о новых проектах, консультациях и эфирах.

Я с Людмилой Ганичевой и Мариной Жировой
Я с Людмилой Ганичевой и Мариной Жировой

Кто то проводил совещание и созвоны из подготовительной комнаты, кто то пил кофе и мчался куда то дальше. Но в целом: подготовка, камера, мотор и тут же другое лицо. Профессионал включается и поехали.

Мое рабочее место во время конференции когда выступают спикеры
Мое рабочее место во время конференции когда выступают спикеры

Темы и спикеры

Темы охватили самые животрепещущие:

  • НДС, АУСН, Страховые взносы в рамках Налоговой реформы 2026;

  • маркетплейсы и ВЭД;

  • 1С и автоматизация;

  • кадры, зарплата, персональные данные;

  • налоговые проверки и защита бизнеса;

  • налоговая оптимизация, банкротство и защита от субсидиарки.

Каждый доклад — это не просто «послушать», а забрать с собой:

  1. Ответы на самые сложные вопросы из практики.

  2. Чек-листы и рекомендации от ведущих экспертов страны.

  3. Алгоритмы настройки учета в 1С.

  4. Схемы безопасной работы.

У всех спикеров прекрасные презентации, которые можно скачать.

Работали спикеры как профессионалы. И вот такие отзывы были в чате.

Отзывы после выступления Марины Климовой
Отзывы после выступления Марины Климовой

Круглые столы

Впервые проводили круглые столы с экспертами. Темы по секциям были следующие:

  • 1 секция Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения;

  • 2 секция Работа с маркетплейсом: рост затрат, сложности и перспективы;

  • 3 секция Офлайн и онлайн-экономика. Цифровизация и бизнес.

1 секция Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения
1 секция Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения
2 секция Работа с маркетплейсом: рост затрат, сложности и перспективы
2 секция Работа с маркетплейсом: рост затрат, сложности и перспективы
3 секция Офлайн и онлайн-экономика. Цифровизация и бизнес
3 секция Офлайн и онлайн-экономика. Цифровизация и бизнес

Затронули вопросы увеличения налоговой нагрузки на бизнес, роста затрат, цифровизации, предпочтений потребителей, работы на маркетплейсах и другие. Обязательно круглые столы еще отдельно покажем в наших социальных сетях.

Итоги конференции

Конференцию посетило 10 000 человек!!! Представьте себе огромный стадион, заполненный бухгалтерами, главбухами и предпринимателями. И все они в одном чате, задавая вопросы быстрее, чем спикеры успевают отвечать. Это было мощно!

А нам организаторам всегда приятно когда отмечают нашу работу.

Отзывы из чата нам организаторам
Отзывы из чата нам организаторам
ХI Конференция: закулисье, люди, эмоции и итоги

Если не успели все выступления посмотреть

Одновременно шли выступления в трех секциях. Многие писали что хотят посмотреть все. Поэтому смотрите запись и забирайте материалы конференции.

Что в записи:

  1. Все презентации в одном месте. Не нужно конспектировать или фотографировать экран. В личном кабинете все презентации спикеров в PDF.

  2. Записи всех докладов.

    Пропустили сессию из-за совещания? Не проблема. Записи доступны в удобном видео формате с возможностью пересмотра сложных моментов.

  3. Сертификат участника. Подтверждение вашего профессионального развития для портфолио и резюме, а также для отчетности перед руководством.

Конференция завершена, все прошло замечательно. Но мы не расслабляемся, а уже начинаем готовиться к новой конференции теперь в офлайн формате! До встречи на ХII Всероссийской бухгалтерской конференции Клерка!!!

Информации об авторе

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Руководитель Центра обучения Клерка в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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