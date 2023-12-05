Новости мировых финансов. Обзор для бухгалтера

📈 Мосбиржа показала себя не очень хорошо. Но не хуже Санкт- Петербургской, и на том спасибо! Минус 2.5% на фоне непрекращающегося роста S&P (+1%) и битка (+3.5%). Хотел рассказать вам про аутсайдеров, но сегодня у нас все аутсайдеры: Белуга -6.5%. Русагро, Пятёра, Абрау-Дюрсо, Тинькофф, МТС, Сбер по -5%, НКНХ -9%, Яндекс -7% (вообще непонятно на чём). ТМК -11% (за что?), Юнипро -8%, просто жесть! Наши Акции пострадали на 3%, а это уже больше 100 тысяч рублей за неделю :( Единственный плюс показало ЗЛО за счёт роста золота (+4%) — его и возьмём в нашу Пенсию, которая пока, увы, не показывает хороших результатов (-3%).

🇺🇸 S&P закрылся выше марта 2022 года. Хорошо порос Paramount (+9%) Доу вырос больше чем на 9%, и это тоже был лучший день за год или больше. Пауэлл заявил, что говорить о снижении ставок ещё рано, но и эта фраза была воспринята позитивно. Инфляция побеждена, ничего себе! Амероскептики в очередной раз посрамлены: всё же США — очень сильная экономика, как ни крути. Если они и в самом деле смогли обуздать инфляцию, дабл-хейт-выборы могут дать очередной буст американскому рынку. На забастовках припал Ford.

🚂 С 1 декабря железнодорожные билеты подорожали на 11%. Но вы не беспокойтесь: повышение плановое, запланированное, своевременное!

Tesla наконец-то выпустила Сайбертраки. Ну как выпустила: 10 (десять) штук уехали первым покупателям. Там много новых рекордов. Вроде как пуленепробиваемость (вроде как!), рекордная для легковых машин тяга (600 кг) и разгон быстрее, чем у Porsche 911. Начальная цена — 61 тысяча долларов за 540 км максимального пробега. Тем временем в Детройте запустили первую в мире заряжающую машину дорогу. Едешь и впитываешь электричество. Чую, в Москве в ответ запустят дорогу, которая будет заряжаться от машин.

✉️ Почта России потеряла 25 млрд рублей. Будто из кармана выпали. Пока не нашли.

🎥 Apple и Paramount обсуждают объединение стриминговых сервисов. Самое интересное для меня: получается, что в стриминге мы приехали к тому же самому Первому каналу. Ну ок, пока ещё не приехали — но приедем 100%; вопрос лишь когда. Акции Paramount добавили +10% (с начала года они всё ещё в минусе), но и Warner Bros Discovery в плюсе на 8% (+19% с начала года). Хорошая новость для всех Больших Братьев, не так ли? Тут ещё Netflix и Max объявили о бандле стоимостью $10 (по-отдельности выходило $17).

🌊 Небольшое исправление: «ущерб от шторма в Крыму оценивается не в 500 миллионов, а в 40 млрд рублей», — глава МЧС республики. Ошибся в 80 раз. У тебя там не закрытый, а открытый...

🍔 McDonalds запускает (вернее, возвращает из прошлого) немного странную концепцию CosMc’s. Это «небольшое кафе», где люди завтракают, но не обедают. Там будет чай, кофе, снеки, и доставка. Этакое развитие МакКафе. Дело в том, что всё больше людей заказывает еду на дом, и большие едальни становятся не нужны. Думаю, во Вкусно-и-точке мы увидим такое же движение года через 2-3. Я только вчера заказал бургеры с телефона, заехал и забрал. На вкус, кстати, стало хуже. Особенно картошка. Картошка была топовая, а сейчас такое же дерьмо как в Бургер Кинге. А у них обещали улучшение рецептуры БигМака, который я никогда терпеть не могу. Бургер с тремя булками, рили?

💹 В планы СПБ-Биржи не входят ни ликвидация, ни банкротство, — уточнил представитель биржи. Входит ли в планы возврат денег, представитель биржи не уточнил.

⚽ Криштиану Роналду рискует получить иск на 1 млрд долларов за продвижение галимых NFT. Инвесторы подают в суд на португальского футболиста - он участвовал в продажах никому не нужных нынче токенов с картинками самого себя. Платил ему Binance — а я в прошлый раз писал, что Бинансу приходит каюк (как минимум штраф в $4.3 млрд точно). Но Криштиану всё ещё продвигает свои картинки. Ну, почему бы и нет. Он же спортсмен.

🛠️ Тинькофф переводит всех сотрудников из Таиланда в Беларусь, с Бали в Армению, а из Европы — в Казахстан. Добро пожаловать домой! Ну, почти.

У нас на глазах происходит новая передача богатства. Впервые в истории в 2023 году унаследовано будет больше денег, чем заработано: 150 млрд долларов против 140. Причина? Высокие ставки, охлаждение рынка IPO, геополитика (это UBS так скромно называет войны). В то же время рептилоиды типа Бернара Арно (владельца LVMH) вовсю собирают барыши после ковидного застоя.

🐥 Минсельхоз объявил, что цены на курицу могут стабилизироваться. А могут и нет. Спасибо за объявление. Температура от -10 до +10, возможны дожди.

🕸️ Через несколько дней запрещённая Мета запустит свою никому не нужную соцсеть Threads в Европе. Да и чёрт с ней, кому они нужны, когда Паша Дуров выкатил апдейт для телеги с рекомендациями каналов и репостами историй. Господи, да он же на 10 лет их опережает! Просто детсад какой-то развели. Катись в ад, Цукерберг! Ты достал своими уведомлениями из ФБ на емейл, от которых невозможно отписаться!

▶️ YouTube запустит 30 мини-игр для премиум-подписчиков на всех платформах. Вроде как небольшая новость, но вот я как раз считаю, что большая.

🚢 Royal Caribbean достроила самый большой в мире круизный корабль. 370 м длиной, 250 тысяч тонн возоизмещением, 10 тысяч людей на борту (из них 2400 — обслуживающий персонал). Пока мы не можем на нём прокатиться. Остаётся лишь ждать новой роли для Леонардо ДиКаприо

🚩 Совкомбанк планирует продать 4% акций на предстоящем IPO за 10 млрд рублей. С чем у вас ассоциируется слово «Совком»? Пишите в комментариях!

🍫 Самые большие производители какао в мире оказались в заднице. Дожди испортили урожай и цены на шоколад зашкаливают. Берег Слоновой Кости и Гана (которые выращивают ⅔ какао-бобов мира) объявили о самом низком урожае в истории! Цены на коричневый порошок бьют рекорды 40-летней давности! Сахар нынче тоже дорог, поэтому и шоколадки, и батончики ещё успеют вас удивить. Процентов на 20 минимум.

🇨🇿 Чешская крона стоит 4 рубля. А год назад она стоила 2 руб. 60 коп. А два года назад — 3 рубля 30 копеек. А пиво там всё равно в 2 раза дешевле чем у нас. Помню, 15 лет назад У Старехо Льва на Лидичке брали Свияны по 29 крон, а сейчас оно по 41. Инфляция, йожин.