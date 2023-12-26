Денежная реформа 1947 года в СССР. Несколько интересных курьезов

16 декабря 1947 года, в СССР началась экономическая реформа. 76 лет назад появился и новый советский рубль — но ещё не таким, каким мы его знали (ведь в 1961-м он опять в 10 раз «укрепился», потеряв нолик и стал совсем новым).

До 1947 года в ходу были не только рубли, а ещё и червонцы, которые появились в качестве ответа на колоссальную инфляцию 1921-1922 годов.

Монеты реформа не затронула, а вот наличные деньги обменивались 1:10 (а вот цены, конечно, упали не в 10 раз, а лишь в полтора-два). Со вкладами обошлись гуманнее: суммы в 3000 рублей менялись на новые деньги один к одному, от вклада свыше 3 тысяч рублей отщипывалась ⅓, а свыше 10 тысяч — половина. Суммы на счетах предприятий сократили на 20%. Интересно, что держателей государственных облигаций тоже не стали сильно грабить: новый выпуск менялся 1:1, предыдущие 1:3 и лишь довоенный займ 1938 года резанули в 5 раз — но всё же это в два раза выгодней, чем наличные. Обменять деньги можно было в течение недели, а в местах отдалённых на это выделили чуть больше времени — и, кстати, успели не все: в декабре и тогда было много снега. А тракторов — мало.

Целей у реформы было несколько. Во-первых, отмена карточной (пайковой) системы с одновременным уравниванием цен на черном рынке с ценами в магазинах. Во-вторых, избавление от лишней денежной массы — она сократилась примерно в 4 раза. В третьих, профилактика: в ходу было много фальшивых купюр, плюс нужно было наказать спекулянтов, которые нажились во время войны.

Известно несколько курьёзов о той реформе. Самый известный — о том, что Лаврентий Берия приказал своему помощнику разместить 40 тысяч рублей в разных Сберкассах — по 3000 на каждую.

То есть общей базы у Сбера не было: где сберкнижку открывали, туда и идите. И чуть менее известный — что за день до официального объявления нарком Зверев запер жену в ванной, чтобы та не проболталась. Несмотря на эту строжайшую меру, информация о предстоящей реформе из высоких кабинетов всё же утекла.

Нарком Арсений Зверев

Советский народ начал скупать всё, что имело хоть малейшую долгосрочную ценность, начиная с мебели и велосипедов до шуб, посуды, ружей, музыкальных инструментов, удочек и консервов. В Узбекистане скупили даже тюбетейки. Из магазинов уже за месяц до реформы пропал сахар, чай и, разумеется, водка.

Граждане начали безудержно кутить в ресторанах. Спекулянты раздавали деньги родственникам, чтобы те размещали их в банке на своё имя. Народ повалил в банки, чтобы оплатить вперёд всё, что только можно: налоги, сборы, долги.

Какие можно сделать выводы? Послевоенная деноминация — явление совершенно рядовое и проводилось, конечно, не только в СССР, а в очень многих странах-участниках. Конфискация «нечестно» нажитого — тоже обычное дело после войн и и экономических потрясений.

Сейчас придумали windfall tax, в следующий раз назовут как-то иначе. Инсайдерская торговля — явление тоже не новое, и ею не брезгуют даже самые высокопоставленные лица. Ну и главное: надо признать, что та реформа сработала. Послевоенная инфляция была побеждена, рубль серьёзно укрепился (в том числе резко вырос его престиж для международных расчётов), цены выровнялись, карточки отменили, дефицит в течение 5 лет преодолели, а промышленность страны начала расти невиданными темпами.