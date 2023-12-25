Дайджест новостей мировой экономики. Обзор для бухгалтера

📈 Предпоследняя неделя года оказалась положительной для всех рынков, спасибо Деду Морозу. Сильнее всего отскочил биткоин (+5.5%), но и наши портфели не подкачали. На фоне роста Мосбиржи (наконец-то!) Бухло дало +5%, Пенсия и Инвестиции по 3%, ну и всё остальное тоже в плюсе. За неделю отлично выросло Абрау-Дюрсо (+10.5%), неплохо поросли Татнефть и Башнефть (по 4.5%). Но лидер роста — Артген! Добрые +17% — с радостью набираем его в нашу Пенсию. Немного припали лишь МТС и Алроса (-0.5%), ну и Русал — тот, похоже, получит приз аутсайдера года. Если не проиграет Сегеже. Может, выкинуть их к чёртовой матери из портфеля? Обоих? На следующей неделе ждём 3 отсечки: ФосАгро, НорНикель и Белугу. Упадут, а мы и не боимся!

📺 У амеров очередной рост перед Рождеством (и в очередной раз их старый Иисус родится раньше нашего молодого православного Иисуса). Все их индексы выросли. А припали, например, Paramount и Warner Bros Discovery на новостях о возможном слиянии. Мир, где Никелодеон и HBO в одной упряжке, пугает даже телезрителей. Борьба с Netflix и Disney вынуждает собирать вещи даже гигантов. Потенциальные 158 млн подписчиков выведут нового игрока на второе место по стримингу в мире. И Гарри Поттер с мистером Фродо соединятся с Терминатором и Стар Треком. Объединение пока под большим вопросом: регуляторы могут не позволить появиться такому игроку, но у Уорнер Бразерс нет своего телевещания, поэтому вроде как монополизма и нет.

🇦🇴 Ангола выходит из ОПЕК. Картель хотел заставить её снизить добычу на 25%, а не тут-то было! Это не первый исход: за последние 7 лет из ОПЕКа вышли Индонезия, Эквадор и Катар, там осталось лишь 12 стран… Проблема в том, что сейчас картель еле-еле контролирует половину мировой добычи нефти (51%), и страны, не входящие в него, всегда готовы закрыть недостачу на мировом рынке. И - самое интересное — накануне решения США ставит рекорд добычи нефти в 13.3 млн баррелей в день! Это серьёзный удар по саудитам, да и по России в том числе.

🇺🇸 Вашингтон пригрозил отключить от своей финансовой системы все страны, которые не соблюдают санкции против России. Россия с нетерпением ждёт выполнения обещания.

🗽 Цены на нью-йоркские отели заметно выросли. Почему? Дело в том, что это первое Рождество за много лет, когда там забанили AirBnB. В прошлом году номер в гостинице можно было снять в среднем за 416 долларов, а сейчас - за 477. Я, помню, 15 лет назад снимал там квартиру за $345 (на четверых), и казалось что это очень, очень дорого. Про такси вообще молчу.

🇪🇺 Депутаты Европарламента сообщили, что ЕС готовит 13-й и 14-й пакет с пакетами.

🇸🇪 У Теслы серьёзные проблемы в Скандинавии. Всё началось с того, как Илон не стал подписывать договор с каким-то шведским профсоюзом. С тех пор один из важных шведских вендоров, Hydro Extrusions, отказался работать с компанией. К бойкоту присоединились автомаляры и даже уборщики офисов! Почта отказалась доставлять таблички с номерами. Даже уборщики мусора заявили, что с Нового Года перестанут вывозить мусорные баки из офисов компании. В Дании работники портов отказываются сгружать Теслы с кораблей, а два пенсионных фонда напродавали акций компании на $100 млн. Санкции, мать их!

🐕‍ Новые инвесторы в Яндекс никак не могут договориться о разделе компании. Это очень серьезный вопрос: нужно решить, сколько и у кого отжимать.

🛴 Электросамокатная компания Bird заявила о банкротстве. Когда-то она стала самым быстрым стартапом, который вырос до единорога. Основана она была в 2017 году, а в 2021 вышла на биржу через SPAC с капой в $2 млрд. В прошлом году она уже стоила всего $70 млн и через некоторое время с биржи её просто выгнали. При этом канадское и европейское подразделение продолжат работу.

🥚 Песков заявил, что с яйцами в России всё в порядке. Ситуация исправлена. Более 600 тысяч яиц было срочно ввезено из Азербайджана. Вот где настоящие союзники! Ребята, которые готовы подставить свои яйца в момент невзгоды.

🧕 Основной акционер компании Hermes (ну как основной, у него 6% акций) швейцарский аристократ 80-летний Николя Пюэш внезапно решил усыновить своего 50-летнего садовника. Но речь тут, похоже, не о традиционных европейских забавах. Дело в том, что по соглашению с какой-то ассоциацией он должен завещать ей всё своё состояние ($12 млрд евро в акциях Эрме), если не заведёт наследника. Ну вот он его и заводит! Ассоциацию свободной журналистики он придумал сам 12 лет назад, но сейчас, похоже, передумал.

🎭 Жозеп Боррель назвал 12-й пакет санкций "чётким посланием". Но санкции санкциям рознь: ЕС освободил Сахалин-2 от соблюдения потолка цен. Если Европе нужно, можно не соблюдать, ок.

💻 Toshiba ушла с токийской биржи! Спустя 74 года группа инвесторов выкупила страдающего производителя электроники за $14 млрд. Помню когда-то у меня был ноут Тошиба и он был хорош.

🚢 Хуситские нападения на коммерческие суда в Красном море переполошили мировую логистику. Товары на более чем 80 млрд долларов поплыли вокруг Африки. За две последние недели 50 главных мировых транспортных компаний добавили уже больше 20 млрд долларов капитализации: кораблей-то больше не становится! То ли дело СевМорПуть: добро пожаловать! Пиратов нет! Замёрзли все!

🇮🇳 Индийская рупия стоит 1 рубль 10 коп, год назад она стоила 83 копейки, а 2 года назад - 97 копеек. Кришна и Брахма довольно потирают животы: народ Бхарата богатеет. Я провёл нелепый подсчёт: в 2023 году среднее движение рубля к какой-то непонятной средненедельной мировой валюте составило -24%. Что характерно, в 2022 году было +24% (но я не за весь год считал, а за вторые полгода, а вы же понимаете, что было в первой половине года).