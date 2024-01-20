Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
Если руководитель хочет возложить на вас обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.
Почему в 1С 4кв не проводятся операции зачёта аванса по ЕНС?
Коллеги, добрый вечер! Делаю закрытие в 1С 4кв, всё операции проводятся, кроме зачёт аванса по ЕНС.... вручную закрываю ЕНС, соскакивает закрытие всех следующих операций? Кто-то подскажет причину или это норма?
Комикс выходного дня. Как правильно нанимать сотрудников...
Как правильно нанимать сотрудников. Вопрос поиска сотрудников является одним из ключевых в бизнесе, потому что от качества команды зависит успех.
За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка
За незаконные валютные операции компанию оштрафуют на 20% – 40% от суммы операции (по части 1 статьи 15.25 КоАП). Эту статью применят и в том случае, если, казалось бы, законная валютная операция была по сделке, которая фактически – мнимая.
За 2023 год «Сбер» заработал почти 1,5 трлн рублей
Чистый процентный доход Сбербанка достиг 2,3 трлн рублей. В 2023 году банк выдал корпоративные займы на 20 трлн рублей и розничные кредиты на 8,3 трлн рублей.
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Что бухгалтеру нужно сдать до 22 января
Традиционный срок сдачи отчетов – 25 число, но некоторых отчеты надо сдавать раньше, потому что срок в НК по ним остался прежним. Не забудьте.
За 2023 год самозанятые заработали 1,4 трлн рублей
Общий доход самозанятых за все время действия НПД достиг 3,2 трлн рублей.
Обязательно ли компании подписывать акт о выполнении работ с самозанятым?
Обоснование ИФНС. Для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие чека, сформированного плательщиком НПД (продавцом, исполнителем), является обязательным для учета расходов при определении налоговой базы (Письмо № 03-11-11/76769 от 22.09.2021г.)
Минтруд проиндексирует больше 40 видов выплат и компенсаций
По данным ведомства, индексация коснется свыше 20 млн россиян, получающих господдержку.
Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!
Как оплатить налоги после закрытия ИП?
Коллеги, добрый день, ИП закрыли позавчера. Я так понимаю если несколько дней на подачу УСН за прошлый год и текущий с кодом 50. Теперь как быть с уплатой налогов? Оплатить по QR коду с физ. Лица, когда начислят, после сдачи отчёта, или заранее, но дойдет ли платеж, если уже внесена отметка о прекращении деятельности ИП 🤔
Может ли поставщик оформить вычет по НДС за возвращенный аванс?
Добрый день. Поставщик вернул аванс покупателю, срок перечисления которого более 3-х лет. Отгрузки по нему не было. Может ли поставщик оформить на данный возврат вычет по НДС в квартале возврата?
Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты
Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет. Если бы не 2022 год, таких компаний было бы больше, но на данный момент таких компаний всего 4. Не всегда щедро, но всегда платили.
Где увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год?
Добрый вечер. Подскажите, в какой справке можно увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год, если нет доступа в ЛК. Могу заказать через Контур. У некоторых ИП из резерва подняли суммы и перекрыли ими имущественные налоги. Хотелось бы узнать сумму на остатке резерва. Спасибо.
Стикерпаки теперь можно добавлять в Трибуну
Стикерпаки теперь можно добавлять не только в ТГ-каналы и комментарии, но и в свои посты.
Бухгалтеры спорят, как платить зарплату, чтобы сдавать одно уведомление по НДФЛ и разбираются с отчетами января, а персоной дня стал котик. 🐱«Ночной бухгалтер» №1605
Сдвинуть сроки выплаты зарплаты и сдавать одно уведомление по НДФЛ — это так по-бухгалтерски. Напоминаем, что нужно сдать до 22 января и какие три отчета вообще в январе сдавать не придется и делимся милотой про кота-сотрудника, который получил повышение.
Учимся работать с цифровым рублем. Мини-курс
Рассказываем об условиях использования и преимуществах цифрового рубля и объясняем, как с ним работать.
Срочный рынок Мосбиржи привлек 100 тысяч новых клиентов
В 2023 году 331 тысяч физических лиц заключили сделки на срочном рынке Мосбиржи. Это на 12% больше, чем в 2022 году.
👌 Бухгалтерам не надо заполнять лишнюю строку в 6-НДФЛ, сдавать лишний отчет ЕФС-1 и платить взносы на ОМС за узбеков. Топ новостей за неделю
Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.
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