10 советов, как выбраться из долговой ямы!

Чаще всего большие долги бывают связаны с кредитами, например ипотекой, потребительским займом или задолженностями по кредитным картам.
Но могут быть и просрочки по бытовым регулярным расходам: коммуналке, налогам, штрафам. Из-за неорганизованности сумма долга по платежам может стать неподъемной – в результате придется брать кредит для его погашения.
Иногда к крупной задолженности приводит финансовая привычка жить в долг, часто брать кредиты, занимать деньги у родных и друзей, тратить кредитный баланс на карте.
Так долги могут копиться месяцами и даже годами и в итоге привести к банкротству.
Чтобы выбраться из этой ситуации, не нужно ждать удачного момента или квартальной премии. Вот несколько советов, что можно сделать уже сегодня:
Прекратите брать в долг.
Отследите траты.
Составьте бюджет и планируйте расходы.
Тратьте меньше, чем планируете потратить.
Составьте план выплаты долга.
Платите больше минимального платежа.
Рефинансируйте кредиты.
Попросите у банка реструктуризировать кредит.
Продайте ненужные вещи.
Подумайте о способах зарабатывать больше.
Если же ни один из этих вариантов вам не помог, наши специалисты могут вас бесплатно проконсультировать по законному списанию долгов.
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