Финансовый кризис

10 советов, как выбраться из долговой ямы

10 советов, как выбраться из долговой ямы!

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10 советов, как выбраться из долговой ямы
Иллюстрация: Gary Meulemans/unsplash

Чаще всего большие долги бывают связаны с кредитами, например ипотекой, потребительским займом или задолженностями по кредитным картам.

Но могут быть и просрочки по бытовым регулярным расходам: коммуналке, налогам, штрафам. Из-за неорганизованности сумма долга по платежам может стать неподъемной – в результате придется брать кредит для его погашения.

Иногда к крупной задолженности приводит финансовая привычка жить в долг, часто брать кредиты, занимать деньги у родных и друзей, тратить кредитный баланс на карте.

Так долги могут копиться месяцами и даже годами и в итоге привести к банкротству.

Чтобы выбраться из этой ситуации, не нужно ждать удачного момента или квартальной премии. Вот несколько советов, что можно сделать уже сегодня:

  1. Прекратите брать в долг.

  2. Отследите траты.

  3. Составьте бюджет и планируйте расходы.

  4. Тратьте меньше, чем планируете потратить.

  5. Составьте план выплаты долга.

  6. Платите больше минимального платежа.

  7. Рефинансируйте кредиты.

  8. Попросите у банка реструктуризировать кредит.

  9. Продайте ненужные вещи.

  10. Подумайте о способах зарабатывать больше.

Если же ни один из этих вариантов вам не помог, наши специалисты могут вас бесплатно проконсультировать по законному списанию долгов.

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