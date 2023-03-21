10 советов, как выбраться из долговой ямы!

Чаще всего большие долги бывают связаны с кредитами, например ипотекой, потребительским займом или задолженностями по кредитным картам.

Но могут быть и просрочки по бытовым регулярным расходам: коммуналке, налогам, штрафам. Из-за неорганизованности сумма долга по платежам может стать неподъемной – в результате придется брать кредит для его погашения.

Иногда к крупной задолженности приводит финансовая привычка жить в долг, часто брать кредиты, занимать деньги у родных и друзей, тратить кредитный баланс на карте.

Так долги могут копиться месяцами и даже годами и в итоге привести к банкротству.

Чтобы выбраться из этой ситуации, не нужно ждать удачного момента или квартальной премии. Вот несколько советов, что можно сделать уже сегодня:

Прекратите брать в долг. Отследите траты. Составьте бюджет и планируйте расходы. Тратьте меньше, чем планируете потратить. Составьте план выплаты долга. Платите больше минимального платежа. Рефинансируйте кредиты. Попросите у банка реструктуризировать кредит. Продайте ненужные вещи. Подумайте о способах зарабатывать больше.

Если же ни один из этих вариантов вам не помог, наши специалисты могут вас бесплатно проконсультировать по законному списанию долгов.

#финансы #финансысемьи #кредит #бюджетсемьи #деньги