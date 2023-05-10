Как взыскать дебиторскую задолженность. 5 шагов для возврата долга

Существует много способов по взысканию дебиторской задолженности, но вот пять наиболее эффективных шагов, которые можно предпринять:

Собрать и проверить все документы, подтверждающие факт и сумму задолженности, такие как договор, счета-фактуры, акты выполненных работ или услуг и т.д.

Провести анализ текущего состояния должника, его активов, показателей доходности и позиций на рынке, чтобы оценить его платежеспособность и перспективы взыскания.

Направить должнику претензию, в которой указать сумму задолженности, основания ее возникновения, сроки и способы ее погашения, а также приложить копии документов и реквизиты для оплаты.

Связаться с должником по телефону или лично, чтобы напомнить о претензии и уточнить причины неоплаты, а также предложить возможные варианты урегулирования долга (например, рассрочку, отсрочку, уступку требования и т.д.).