Можно не платить ЖКУ за пустующую квартиру? Как сэкономить на платежах

Может ли собственник не оплачивать коммунальные услуги за пустующую квартиру?
Собственник должен оплачивать ЖКУ, даже если в квартире некоторое время никто не живёт:
вносить деньги за капремонт;
оплачивать содержание общедомового имущества: услуги ТСЖ или УК, текущий ремонт дома, коммунальные ресурсы на общие помещения;
закрывать платежи, размер которых зависит от объёма потребления: за холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию, отопление квартиры и вывоз мусора.
Размер платы за коммунальные услуги определяют:
по показаниям приборов учёта;
в соответствии с нормативами потребления, которые действуют в регионе, — если счётчиков в квартире нет.
Если в квартире нет счётчиков и зарегистрированных жильцов, то размер платы за воду и электричество рассчитывают по нормативам, исходя из количества собственников.
Если у управляющей компании есть информация о проживающих, то плату начисляют в зависимости от их числа.
Как сэкономить на платежах за пустующую квартиру?
Установить индивидуальные, или «умные», счётчики.
С их помощью вы будете оплачивать коммунальные услуги по факту: сколько потратили — столько и вносите.
Сделать перерасчёт.
Если в квартире не установлены счётчики, то вы можете обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию и написать заявление на перерасчёт. К нему нужно приложить документы, которые подтвердят временное отсутствие проживающих (проездные билеты, счёт за проживание в гостинице и т. д.)
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