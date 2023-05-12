Разумный инвестор — Бенджамин Грэм. 10 полезных советов от американского экономиста и профессионального инвестора

Бенджамин Грэм — американский экономист и профессиональный инвестор.

Разумный инвестор может контролировать свои, брокерские издержки, расходы на управление активами, ожидания, риски, налоги и, главное, поведение.

Разумный инвестор — это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов.

Будущая цена инвестиции зависит от сегодняшней цены.

Никогда не переплачивайте, какой бы привлекательной ни казалась инвестиция.

Инвестиции — это операции, цель которых тщательно анализируя ситуацию, сохранить вложенные средства и получить приемлемую прибыль.

Явные перспективы роста бизнеса не гарантируют инвестору прибыль.

Реальные шансы на получение более высокой прибыли по сравнению со средней по рынку может дать только продуманная и эффективная, а также непопулярная стратегия среди других участников рынка.

Акция — это не просто тикер или виртуальная реальность, а доля в собственности определенного бизнеса, имеющем реальную стоимость, не зависящую от стоимости акций.

Как бы осторожны вы ни были, существует риск, который не может просчитать ни один инвестор, — возможность ошибки.