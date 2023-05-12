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Инвестиции

Разумный инвестор — Бенджамин Грэм. 10 полезных советов от американского экономиста и профессионального инвестора

Стоимостное инвестирование. Рассмотрим 10 советов Бенджамина Грэма разумным инвесторам.
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Бенджамин Грэм — американский экономист и профессиональный инвестор.

10 советов Бенджамина Грэма разумным инвесторам:

  1. Разумный инвестор может контролировать свои, брокерские издержки, расходы на управление активами, ожидания, риски, налоги и, главное, поведение.

  2. Разумный инвестор — это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов.

  3. Будущая цена инвестиции зависит от сегодняшней цены.

  4. Никогда не переплачивайте, какой бы привлекательной ни казалась инвестиция.

  5. Инвестиции — это операции, цель которых тщательно анализируя ситуацию, сохранить вложенные средства и получить приемлемую прибыль.

  6. Явные перспективы роста бизнеса не гарантируют инвестору прибыль.

  7. Реальные шансы на получение более высокой прибыли по сравнению со средней по рынку может дать только продуманная и эффективная, а также непопулярная стратегия среди других участников рынка.

  8. Акция — это не просто тикер или виртуальная реальность, а доля в собственности определенного бизнеса, имеющем реальную стоимость, не зависящую от стоимости акций.

  9. Как бы осторожны вы ни были, существует риск, который не может просчитать ни один инвестор, — возможность ошибки.

  10. Не так важно, как ведут себя ваши инвестиции, важно, как ведете себя вы!

Финансовый юрист

Финансовый юрист

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип mizeri
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