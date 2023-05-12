Разумный инвестор — Бенджамин Грэм. 10 полезных советов от американского экономиста и профессионального инвестора

Бенджамин Грэм — американский экономист и профессиональный инвестор.
10 советов Бенджамина Грэма разумным инвесторам:
Разумный инвестор может контролировать свои, брокерские издержки, расходы на управление активами, ожидания, риски, налоги и, главное, поведение.
Разумный инвестор — это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов.
Будущая цена инвестиции зависит от сегодняшней цены.
Никогда не переплачивайте, какой бы привлекательной ни казалась инвестиция.
Инвестиции — это операции, цель которых тщательно анализируя ситуацию, сохранить вложенные средства и получить приемлемую прибыль.
Явные перспективы роста бизнеса не гарантируют инвестору прибыль.
Реальные шансы на получение более высокой прибыли по сравнению со средней по рынку может дать только продуманная и эффективная, а также непопулярная стратегия среди других участников рынка.
Акция — это не просто тикер или виртуальная реальность, а доля в собственности определенного бизнеса, имеющем реальную стоимость, не зависящую от стоимости акций.
Как бы осторожны вы ни были, существует риск, который не может просчитать ни один инвестор, — возможность ошибки.
Не так важно, как ведут себя ваши инвестиции, важно, как ведете себя вы!
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