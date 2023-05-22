Неосновательное обогащение. Как вернуть деньги за непоставленный товар?

Порядок взыскания неосновательного обогащения
При взыскании неосновательного обогащения существует несколько этапов:
Требование о взыскании. Оно может быть устным, когда вы просто обсуждаете со второй стороной возникший конфликт и ищите пути решения.
Претензия. Она составляется, если вторая сторона не возвращает долг. Вы можете направить должнику претензию, если спустя месяц не будет ответа, обращайтесь в суд.
Иск. Вам необходимо будет предоставить документы и аргументы, которые докажут вашу правоту в суде.
Суд. Суд может назначить взыскание договорных и недоговорных обязательств, второй вариант сложнее.
Решение суда. Даже если оно будет вынесено в вашу пользу, вторая сторона может начать процесс обжалования и срок вступления решения суда в силу увеличится.
Исполнительный лист. По завершении процесса обжалования, вам нужно написать заявление на выдачу исполнительного листа. После того, как получите, отнесите его в службу судебных приставов или банк должника.
Исполнения судебного решения. Судебные приставы или банк должника возбудят производство по переводу присужденного.
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