Про долги. Что можно списать по банкротству физических лиц?

Какие долги можно списать по банкротству физических лиц?
В жизни случается разное: кризис, потеря работы или бизнеса. Отсюда — невозможность оплачивать счета или выполнять обязательства по кредитам. Бывает, что лучший выход из ситуации — банкротство.
Действие закона о банкротстве распространяется на все долги, которые есть у гражданина: кредиты, налоги, коммунальные платежи и т. д., кроме задолженности по алиментам и возмещения ущерба, нанесённого жизни и здоровью другого человека.
Суд от непогашенных долгов при наличии следующих обстоятельств:
Должник привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при своем банкротстве (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13 июня 2018 г. по делу № А43-26339/2016) либо за своё преднамеренное или фиктивное банкротство;
Должник не предоставил необходимые сведения своему финансовому управляющему или суду, либо представленные сведения были недостоверны (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15 августа 2018 г. по делу № А12-10172/2016);
Сами требования к должнику возникли в результате совершения им незаконных действий (мошенничество, злостное уклонение от погашения задолженности, уклонение от уплаты налогов, предоставление заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или уничтожение своего имущества).(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18 января 2019 г. по делу № А32-37686/2015).
Комментарии