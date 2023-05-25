Про долги. Что можно списать по банкротству физических лиц?

Банкротство физических лиц. Личное банкротство физического лица не позволит избавиться от всех долгов. Расскажу, что можно списать.

Какие долги можно списать по банкротству физических лиц?

В жизни случается разное: кризис, потеря работы или бизнеса. Отсюда — невозможность оплачивать счета или выполнять обязательства по кредитам. Бывает, что лучший выход из ситуации — банкротство.

Действие закона о банкротстве распространяется на все долги, которые есть у гражданина: кредиты, налоги, коммунальные платежи и т. д., кроме задолженности по алиментам и возмещения ущерба, нанесённого жизни и здоровью другого человека.

Суд от непогашенных долгов при наличии следующих обстоятельств: