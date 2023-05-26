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Жилищное законодательство

Как бороться с подделкой протоколов ОСС в мкд? Собственникам дадут контроль на Госуслугах

Усиление требований к проведению общего собрания собственников в многоквартирных домах. Как «отбиваться» от фальсифицированного общего собрания?
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Как бороться с подделкой протоколов ОСС в мкд? Собственникам дадут контроль на Госуслугах

Как бороться с подделкой протоколов ОСС в МКД?

Принят в первом чтении законопроект об усилении требований к проведению общего собрания собственников в многоквартирных домах.

Он направлен на борьбу с фальсификацией протоколов собраний собственников помещений.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах и предотвращение мошенничества.

Инициатива, в частности, предлагает сделать администратором общего собрания конкретное физическое лицо из числа собственников помещений или должностное лицо управляющей организации.

Также в случае окончательного принятия закон исключит возможность проведения собрания собственников многоквартирных домов опросным путем. Собственники помещений в многоквартирном доме смогут участвовать в принятии решений через портал «Госуслуги», а те, кто не может принимать участие в электронном голосовании, смогут проголосовать через МФЦ, с которыми субъект РФ заключит соответствующее соглашение о взаимодействии.

Авторы инициативы рассчитывают, что данная новелла «существенно уменьшит количество желающих мошенничать, так как подделка протокола общего собрания жильцов — уголовное преступление».

Финансовый юрист

Финансовый юрист

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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