Новое в законодательстве. Какие законы вступают в силу в ноябре?

1. Защита граждан от навязывания товаров и услуг:

Вводятся штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг. Максимальное наказание — до 40 тыс. рублей. Кроме того, появляется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, и за уклонение от рассмотрения в установленном порядке таких требований. Максимальный штраф — до 300 тыс. рублей.

«Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов. Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несет лишние расходы».

2. Расширение внесудебной процедуры банкротства:

Обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке можно будет при задолженности от 25 тыс. до 1 млн рублей. Пенсионеры и граждане, чей единственный доход — единое пособие на детей, не обладающие имуществом, на которое может быть обращено взыскание, смогут воспользоваться процедурой через год после начала принудительного взыскания долга, другие категории — через семь лет.

3. Господдержка технологических компаний:

Закрепляются такие понятия, как «инновационные технологии», «технологическая компания», «малая технологическая компания». Устанавливаются особенности и условия их деятельности, правила создания и ведения реестра таких организаций. Закон позволит оказывать господдержку небольшим высокотехнологичным компаниям, а также внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий.

4. Безопасность газового оборудования:

Истекает срок, в течение которого управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны привести свои уставы и договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования. Согласно документу, и внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация — газораспределительная.