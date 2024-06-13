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Евгений Рябов
Инвестиции

Как клиент с помощью опциона быстро и без суда с помощью опциона забрал у инвестора долю в компании как только тот прекратил перечислять инвестиции — кейс от юриста

Клиент обратился за оформлением инвестиционной сделки: в их совместный с партнёром бизнес (ООО) решил вложиться инвестор. Инвестор предложил вносить инвестиции равными траншами каждые 2 месяца в течение 2 лет. Собственники бизнеса со схемой согласились. При этом была поставлена задача защитить бизнес от нарушения инвестором графика перечисления инвестиций.

Поскольку срок внесения инвестиций превышал 6 месяцев, мы отказались от внесения инвестиций через внесение инвестором вклада в уставный капитал ООО (такой способ в данном случае не подходит из-за законодательных ограничений по сроку внесения инвестиций) и выбрали такой способ структурирования инвестиционной сделки, как купля-продажа казначейской доли.

Мы сформировали в ООО казначейскую долю и оформили договор купли-продажи казначейской доли, продавцом доли в котором выступило само ООО в лице генерального директора, а покупателем выступил инвестор. Доля была продана в рассрочку на 2 года, в рамках которой инвестор обязался вносить инвестиции равными частями через каждые два календарных месяца (отчётный период) не позднее 5 числа месяца, следующего после отчётного периода.

Устав ООО мы не трогали, он устроил инвестора в текущей версии (что, кстати, бывает довольно редко).

Но, конечно, вместе с договором купли-продажи казначейской доли оформили корпоративный договор, который более подробно определял взаимные права, обязанности и запреты (ограничения) партнёров уже в более широком составе из 3 человек.

Так, например, корпоративным договором было установлено, что ни один из участников компании в течение 4 лет с момента заключения корпоративного договора не мог продавать свою долю в компании третьим лицам без письменного разрешения других участников бизнеса.
Корпоративный договор с помощью заявления по форме Р13014 был предоставлен в ФНС для отражения сведений о нём в ЕГРЮЛ.

Опцион как инструмент защиты собственников бизнеса от нарушения инвестором своих обязательств по перечислению инвестиций

Поскольку собственникам бизнеса было очень важно соблюдение инвестором графика перечисления инвестиций (в случае просрочки в бизнесе мог возникнуть кассовый разрыв и остановиться некоторые бизнес-процессы), то инвестору было предложено оформить также опцион на возврат его доли одному из собственников бизнеса в случае возникновения просрочки по перечислению любого транша инвестиций.

Инвестор после недолгих раздумий согласился с оформлением опциона на указанных условиях. Опцион был оформлен и удостоверен нотариусом.

В опционе было прописано, что инвестиции подлежат перечислению на конкретный расчётный счёт компании. В качестве доказательства наличия просрочки перечисления инвестиций была определена банковская выписка по указанному расчётному счёту, заверенная подписью банковского сотрудника с оттиском печати банка.

В опционе также было указано, что в случае возникновения просрочки по перечислению инвестором инвестиционных денежных средств, один из собственников бизнеса (держатель опциона) мог сформировать банковскую выписку с соблюдением требований к её оформлению и представить её нотариусу вместе с опционом в качестве доказательства нарушения инвестором графика платежей.

Инвестору давалось 3 рабочих дня для представления нотариусу контр-доказательств.

В случае подтверждения факта просрочки, допущенной инвестором, нотариус по заявлению (акцепту) держателя опциона реализовывал опцион и проводил передачу доли инвестора в пользу держателя опциона. В качестве встречного предоставления за получение доли в бизнесе держатель опциона уплачивал инвестору символическую сумму простым переводом на банковскую карту (дарение в данном случае использовать не рекомендуется в связи с налоговыми последствиями такой сделки).

Спустя некоторое время инвестор действительно прекратил перечислять инвестиции, чем создал значительный риск нарушения бизнес-процессов в компании.

Один из собственников бизнеса в течение нескольких дней с момента возникновения просрочки сформировал банковскую выписку по расчётному счёту компании в качестве доказательства нарушения инвестором графика платежей и с помощью опциона через нотариуса забрал долю инвестора в бизнесе.

Таким образом инвестор в качестве «наказания» за нарушение своих обязательств (обещаний) лишился доли в бизнесе и безвозвратно потерял ранее перечисленные компании суммы инвестиций.

P.S. Инвестор подписал опцион заблаговременно совместно с основной инвестиционной сделкой и осознавал строгость последствий нарушения своих обязательств. Просрочка перечисления инвестиций была недопустима, а инвестор был уверен в своих возможностях - в данной ситуации использование опциона было более чем оправдано.

Оформление опциона возможно и на более поздних стадиях (в случае согласия инвестора и иных сторон), однако рекомендуем делать это совместно с оформлением основной инвестиционной сделки.

Опционы можно использовать не только для обеспечения исполнения обязательств инвесторами, но и иными бизнес-партнёрами.

Использование опционов при защите инвестиций требует учёта множества аспектов, поэтому в целях избежания негативных последствий поручать подобную задачу рекомендуем исключительно профессионалам, имеющим соответствующий опыт.

Если у вас есть запрос на оформление инвестиций, в том числе на защиту инвестиций с помощью опциона, можете обращаться по контактным данным, указанным в профиле.

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