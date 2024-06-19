Казначейская доля в ООО — что это такое, как её получить и использовать при оформлении инвестиций в бизнес. Рассказывает корпоративный юрист

В российской юрисдикции существует несколько способов завести инвестиции в бизнес — это заём и его модификации, внесение вклада при увеличении уставного капитала ООО/покупка дополнительных акций АО, а также приобретение инвестором казначейской доли. О последнем из указанных способов — эта статья. Рассмотрим его в этой статье подробно.

Что такое казначейская доля и как она образуется?

Казначейская доля — это доля в уставном капитале ООО, которая принадлежит самому ООО.

Казначейская доля чаще всего образуется в результате выхода участника ООО из состава ООО на основании статьи 26 Федерального закона об ООО.

Важно! Помимо выхода участника из ООО казначейская доля также может быть образована в результате предъявления участником требования о приобретении ООО его доли в случае, если уставом ООО отчуждение доли или части доли третьим лицам запрещено и другие участники ООО отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику ООО или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом ООО. Однако данный случай является гораздо более редким, поэтому выход участника из ООО будем рассматривать как основной способ создания казначейской доли в компании.

Выход участника ООО из состава участников ООО — самый быстрый способ формирования казначейской доли в компании и самый быстрый способ для участника компании покинуть её. Правда, данная "опция" должна быть прямо предусмотрена уставом ООО (о чём прямо сказано в ст. 26 Федерального закона об ООО).

Если возможность выхода участника из ООО предусмотрена уставом, то для выхода из ООО участник оформляет и подаёт нотариусу заявление о выходе из ООО. Указанное заявление с 1 января 2016 года в обязательном порядке должно быть нотариально удостоверено.

При этом, согласно пункту 1.1 статьи 26 Федерального закона об ООО обязанность по передаче в ФНС сведений о выходе участника из ООО, а также обязанность по уведомлению самого ООО о выходе его участника лежит на нотариусе, которое заявление о выходе удостоверил (ранее уведомлять о выходе из ООО должен был сам участник).

Доля выходящего из ООО участника согласно ст. 94 Гражданского кодекса РФ и пп. 2 п. 7 ст. 23 ФЗ об ООО переходит к ООО (если ООО не является кредитной организацией) с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Вышедшему из ООО участнику при этом должна быть выплачена действительная стоимость его доли или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости.

Таким образом, казначейская доля в компании (ООО) образуется в день внесения записи в ЕГРЮЛ об исключении вышедшего участника из состава участников ООО на основании его заявления о выходе из ООО и переходе его доли к ООО.

Для того, чтобы в результате выхода участника из ООО образовалась казначейская доля, ни самому ООО, ни его генеральному директору, ни его участникам ничего специально делать не нужно - казначейская доля образуется в результате выхода участника из ООО, так сказать, "автоматически".

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Федерального закона об ООО в течение одного года со дня перехода доли в уставном капитале ООО к ООО она должна быть по решению общего собрания участников ООО распределена между всеми участниками ООО пропорционально их долям в уставном капитале ООО или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам ООО и (или), если это не запрещено уставом ООО, третьим лицам. Не распределённая или не проданная в указанный срок доля в уставном капитале ООО должна быть погашена - при этом размер уставного капитала ООО должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли.

“Срок годности” казначейской доли в целях её продажи для привлечения инвестиций составляет 1 (один) год — это нужно учитывать при выборе данного способа оформления инвестиций.

Как оформляется инвестиционная сделка, реализуемая по модели продажи инвестору казначейской доли?

Если устав ООО не запрещает продажу доли в уставном капитале ООО третьим лицам, то казначейская доля может быть продана инвестору (инвесторам).

В случае продажи казначейской доли инвестору (инвесторам) продавцом доли является само ООО (в лице генерального директора), поэтому и получателем денежных средств (инвестиций) является само ООО. Таким образом, продажа казначейской доли происходит по модели cash-in - когда деньги попадают в саму компанию и могут расходоваться на нужды бизнеса.

Продажа казначейской доли — это единственный случай, когда продажа доли в уставном капитале ООО осуществляется по модели cash-in, в остальных же случаях продажа долей осуществляется по модели cash-out (деньги не попадают в компанию), так как продавцами долей в них являются участники ООО (они и получают деньги от продажи).

Для того, чтобы оформить [инвестиционную] сделку по продаже инвестору казначейской доли в первую очередь необходимо принять соответствующее решение на общем собрании участников ООО, причём такое решение должно быть принято всеми участниками ООО единогласно (см. абз. 2 п. 4 ст. 24 ФЗ об ООО).

После того, как общее собрание участников ООО единогласным решением одобрит заключение сделки купли-продажи казначейской доли, а также утвердит её цену (и иные существенные условия), можно переходить к непосредственному оформлению указанной сделки.

В отношении сделки купли-продажи казначейской доли, в принципе, действуют те же самые базовые правила, что и в отношении сделки купли-продажи "обычной" доли — так, казначейская доля может быть продана инвестору с отсрочкой или рассрочкой платежей, что может быть очень удобно в рамках перечисления инвестиций различными траншами (частями).

Важно отметить, что в соответствии с абз. 2 п. 11 ст. 21 Федерального закона об ООО договор купли-продажи казначейской доли не подлежит нотариальному удостоверению (в отличии от договора купли-продажи "обычной" доли).

От имени ООО (продавца) договор купли-продажи казначейской доли подписывает, как правило, генеральный директор. Инвестор (покупатель казначейской доли) перечисляет инвестиции (оплачивает приобретение казначейской доли) в порядке, предусмотренном таким договором.

Поскольку договор купли-продажи казначейской доли не удостоверяет нотариус, то, как правило, все необходимые документы (протокол общего собрания участников ООО об одобрении сделки и утверждении её условий, договор купли-продажи казначейской доли, заявление по форме Р13014, etc.) в ФНС для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ подаёт генеральный директор ООО.

Как создать казначейскую долю в ООО?

Чтобы создать казначейскую долю, можно использовать "опцию" выхода участника из ООО.

Для этого либо из ООО выходит участник, который так или иначе принял самостоятельное решение о выходе из компании, либо будущая казначейская доля формируется "искусственно" - сначала все или некоторые участники ООО по какой-либо сделке передают доверенному лицу (далее — номинал) части своих долей, затем после получения будущей казначейской доли номиналом последний выходит из состава участников ООО. В результате выхода номинала из ООО образуется казначейская доля, которую можно использовать для привлечения инвестиций (продажи инвестору).

Да, конечно, номиналу при этом необходимо выплатить действительную стоимость соответствующей [казначейской] доли, однако в целях нивелирования вероятности конфликта, связанного с оспариванием такой стоимости, размер действительной стоимости доли (выплаты) отдельно утверждается соглашением между ООО и номиналом.

Такое соглашение об определении размера действительной стоимости доли и соответствующей выплаты вышедшему из ООО участнику нередко используется на практике. Что важно, законность и юридическая устойчивость таких соглашений подтверждается судебной практикой, например, постановлениями арбитражных судов по делу № А50-11301/2015.

В чём плюсы использования казначейской доли при оформлении инвестиций?

Напрашивается вопрос: зачем "заморачиваться" с формированием казначейской доли, если cash-in инвестиции в ООО можно оформить и иным образом - например, путём внесения инвестором вклада в уставный капитал ООО.

Отвечаю. У модели с использованием казначейской доли есть неоспоримый плюс: на неё не распространяются ограничения по срокам внесения инвестиций (оплаты). Так, если срок перечисления инвестиций в рамках модели внесения инвестором вклада в уставный капитал ООО законодательно ограничен 6 (шестью) месяцами, то в сделке купли-продажи казначейской доли можно предусмотреть отсрочку или рассрочку платежей практически на любой срок. Этот фактор делает модель с использованием казначейской доли очень востребованной в случаях, когда стороны инвестиционной сделки договариваются об отсрочке или рассрочке выплаты инвестиций на длительный срок.

Какие ограничения на выход участника из ООО могут иметь место и почему некоторые из них лучше использовать

С 2020 года Федеральным законом об ООО установлены положения, которые позволяют с помощью устава ООО детально урегулировать опцию выхода участника из ООО.

Так, например, теперь уставом ООО может быть предусмотрено:

право на выход из ООО для отдельных участников, прямо поименованных в уставе ООО либо обладающих определёнными признаками, например имеющих долю в уставном капитале не менее или не более определенного размера;

что право участника ООО на выход из ООО обусловлено наступлением или ненаступлением определённых обстоятельств, сроком либо сочетанием этих обстоятельств;

предоставление права на выход из ООО по решению общего собрания участников ООО, принятому всеми участниками ООО единогласно. В таком решении указываются участник ООО, которому предоставляется право выйти из ООО, и срок, в течение которого соответствующий участник может осуществить это право.

Данные положения были включены для того, чтобы участники ООО могли выходить из ООО при соблюдении тех или иных условий. На практике раньше часто опция выхода участника из ООО специально исключалась из устава ООО, чтобы в самый неподходящий момент тот или иной участник ООО не покинул ООО и не потребовал выплаты ему действительной стоимости ранее принадлежащей ему доли (что могло повлечь для ООО непредвиденные расходы и как следствие возникновение кассового разрыва).

Сейчас же опцию выхода участника из ООО можно тонко отрегулировать в уставе ООО и при необходимости использовать её, в том числе, для формирования казначейской доли в компании и использования последней для оформления инвестиций.

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