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Евгений Рябов
ГК РФ

Залог на долю в уставном капитале ООО или опцион — что лучше работает для обеспечения прав кредитора? Неудобные особенности обращения взыскания на заложенную долю

Залог доли в уставном капитале ООО часто используется в бизнесе для обеспечения исполнения обязательств должника. Однако реализация залога доли — процедура довольно сложная. В статье разберём особенности залога доли в уставном капитале ООО, способы обращения взыскания на долю и плюсы опциона по сравнению с залогом.
Залог на долю в уставном капитале ООО или опцион — что лучше работает для обеспечения прав кредитора? Неудобные особенности обращения взыскания на заложенную долю

В каких целях используется залог доли (части доли) в уставном капитале ООО и как можно обратить взыскание на долю (часть доли)?

Пункт 28 относительно свежего Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 № 23 «О применении судами правил о залоге вещей» говорит о том, что залог, в том числе залог доли или части доли в уставном капитале ООО, может использоваться для обеспечения исполнения должником какого-либо денежного или даже неденежного (например, обязательства передать какую-либо вещь или выполнить в срок ту или иную работу, etc.) обязательства.

В случае нарушения обязательства должником залогодержатель может получить возмещение в результате обращения взыскания на долю (часть доли).

Помимо возможности обратить взыскание на долю в уставном капитале ООО грамотно оформленный залог доли также даёт следующие преимущества для залогодержателя (кредитора):

  • если иное не предусмотрено договором залога доли в уставном капитале ООО, до момента прекращения залога права участника ООО осуществляются залогодержателем — это значит, что залогодержатель может получать дивиденды вместо собственника доли, голосовать за него на общих собраниях участников ООО и реализовывать иные корпоративные права (ст. 358.15 Гражданского кодекса РФ);

  • поскольку сведения о залоге доли (части доли) в уставном капитале ООО вносятся в ЕГРЮЛ, то сведения о залоге доли (части доли) становятся публичными, что делает возможность отчуждения заложенной доли (части доли) без согласия залогодержателя проблематичным, а в случае такого отчуждения — влечёт сохранение залога на долю (часть доли) и порождает обязанность залогодателя возместить залогодержателю убытки, связанные с несанкционированным отчуждением доли (части доли)/досрочно погасить обеспеченное залогом обязательство (ст. 346 ГК РФ, п. 2 ст. 351 ГК РФ, пп. 2 п.2 ст. 352 ГК РФ, ст. 353 ГК РФ).

Стоит отметить, что отсутствие согласия залогодержателя на отчуждение заложенной доли (части доли) в уставном капитале ООО не влечёт недействительности сделки отчуждения доли (части доли); правило о недействительности сделки отчуждения предмета залога без согласия залогодержателя работает, например, в отношении ипотечного имущества (см. ст. 39 Закона об ипотеке (залоге недвижимости)), но никак не в отношении заложенной доли (части доли) в уставном капитале ООО.

Существуют следующие способы обращения взыскания на предмет залога:

  • продажа предмета залога с публичных торгов в судебном и внесудебном порядке;

  • если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность — продажа предмета залога залогодержателем другому лицу — разновидность внесудебного обращения взыскания (абз. 3 п. 2 ст. 350.1 ГК РФ);

  • если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность — оставление залогодержателем предмета залога за собой — разновидность внесудебного обращения взыскания (абз. 2 п. 2 ст. 350.1 ГК РФ).

ВАЖНО! Закон об ООО значительно ограничивает варианты обращения взыскания на долю (часть доли) в уставном капитале ООО: согласно п. 3 ст. 25 Закона об ООО в случае, если в течение 3 месяцев с момента предъявления требования кредиторами ООО или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника ООО, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника ООО осуществляется путём её продажи с публичных торгов.

Таким образом, Закон об ООО на момент публикации данной статьи императивно устанавливает единственный способ обращения взыскания на заложенную долю (часть доли) в уставном капитале ООО — это продажа доли (части доли) с публичных торгов

Это делает залог доли крайне неудобным и "медленным" инструментом обеспечения прав кредитора. 

При этом реализация продажи доли (части доли) с публичных торгов может быть осуществлена как в судебном, так и во внесудебном порядке — согласно абз. 2 п. 1 ст. 25 Закона об ООО обращение взыскания на долю (часть доли) в уставном капитале ООО допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

Получается, что законодательство на данный момент исключает возможность наложения взыскания на долю (часть доли) в уставном капитале ООО путём оставления залогодержателем доли (части доли) за собой, а также продажи залогодержателем доли (части доли) третьему лицу. 

На мой взгляд, данное законодательное ограничение не является оправданным (надеюсь, законодатель внесёт соответствующие изменения в статью 25 Закона об ООО), однако заменить залог с оставлением залогодержателем доли (части доли) за собой может опцион на долю (часть доли).

Я уже неоднократно писал здесь и здесь о практике забирания держателем опциона доли (части доли) в уставном капитале ООО при наступлении тех или иных условий, предусмотренных опционом. Если кредитор намерен забрать долю (часть доли) в случае нарушения должником своих обязательств, то опцион отлично справится с этой задачей. В этом смысле опцион является легальным обходом законодательного ограничения по обращению взыскания на заложенную долю путём её оставления залогодержателем за собой.

Плюсы опциона как способа обеспечения исполнения обязательств по сравнению с залогом доли можно выделить следующие:

  • опцион позволяет в случае нарушения должником обязательств забрать его долю в уставном капитале ООО в течение нескольких дней без соблюдения сложных бюрократических формальностей, залог же вообще не позволяет кредитору забрать долю себе (и уж тем более не позволяет сделать это в течение нескольких дней);

  • доля, являющаяся предметом опциона, защищается от несанкционированного отчуждения (продажи, дарения и т.д.) с помощью корпоративного договора, сведения о котором отражаются в ЕГРЮЛ с указанием запрета на отчуждение доли - таким образом, долю, являющуюся предметом опциона продать без согласия кредитора ещё сложнее чем заложенную долю;

  • опцион является более гибкой сделкой - он позволяет использовать в качестве условий для трансфера доли более широкий круг обстоятельств.

Вывод: на данный момент законодательство предусматривает только один способ обращения взыскания на долю в уставном капитале ООО - её продажу с публичных торгов. В случае, если кредитор намерен в случае нарушения должником своих обязательств быстро и во внесудебном порядке забрать долю (часть доли) себе, то для этого необходимо использовать опцион.

Так или иначе, напомню некоторые практические особенности залога доли в уставном капитале ООО: 

Особенности обращения взыскания на долю (часть доли) в уставном капитале ООО

Согласно п. 70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 № 23 «О применении судами правил о залоге вещей» до начала реализации залогодержатель или нотариус обязаны направить должнику, залогодателю, известным им другим залогодержателям уведомление о предстоящем обращении взыскания на предмет залог.

В контексте обращения взыскания на долю (часть доли) в уставном капитале ООО по смыслу ст. 25 Закона об ООО залогодержателю или нотариусу надлежит также уведомить о предстоящем обращении взыскания на долю само ООО в лице его единоличного исполнительного органа и участников ООО, в противном случае 3-месячный срок, установленный п. 3 ст. 25 Закона об ООО может не начаться и как следствие возникнут препятствия для обращения взыскания на долю (часть доли).

В связи с этим рекомендуем залогодержателю при заключении договора залога доли (части доли) запрашивать у залогодателя сведения о единоличном исполнительном органе ООО, а также обо всех участниках ООО.

Стоит также отметить, что в соответствии с п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 № 23 «О применении судами правил о залоге вещей» должник и залогодатель – третье лицо вправе прекратить обращение взыскания на предмет залога или его реализацию в любое время до завершения реализации предмета залога, исполнив обеспеченное залогом обязательство. Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно (пункт 4 статьи 348 ГК РФ). При этом под завершением процедуры реализации предмета залога понимается объявление победителя торгов и подписание протокола об их результатах, имеющего силу договора (пункт 6 статьи 448 ГК РФ), или подписание договора купли-продажи с третьим лицом, или завершение процедуры оставления залога за собой.

Порядок проведения публичных торгов определяется в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 346, 447, 448 Гражданского кодекса РФ, Методическими рекомендациями по вопросам действий судебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество, утв. Письмом ФССП России от 08.12.2015 № 0014/14, соглашением между залогодателем или залогодержателем.

В связи со скудным регулированием процесса продажи заложенных вещей с публичных торгов рекомендуем порядок проведения торгов в целях обращения взыскания на долю или часть доли в уставном капитале ООО детально прописывать в договоре залога доли (части доли).

В каких случаях нельзя передать в залог долю (часть доли) в уставном капитале ООО?

Согласно ст. 22 Закона об ООО нельзя передать в залог долю или часть доли в уставном капитале ООО, если:

  • потенциальным залогодержателем доли является третье лицо (не-участник ООО) и при этом в уставе ООО содержится запрет на передачу доли (части доли) в залог третьему лицу;

  • потенциальным залогодержателем доли является третье лицо (не-участник ООО) и при этом не получено согласие общего собрания участников ООО на передачу в залог доли (части доли) такому лицу.

В остальных случаях передача доли (части доли) в уставном капитале ООО возможна.

Как оформляется залог доли (части доли) в уставном капитале ООО?

Залог на долю (часть доли) в уставном капитале ООО оформляется посредством заключения договора залога. Такой договор в обязательном порядке подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение нотариальной формы договора влечет за собой его недействительность! Залог доли (части доли) в уставном капитале ООО подлежит государственной регистрации в ФНС (ЕГРЮЛ) и возникает с момента такой государственной регистрации.

Регистрацию залога доли (части доли) осуществляет нотариус в течение 2 рабочих дней с момента удостоверения договора залога доли (части доли).

Если же по договору залога залог доли (части доли) должен возникнуть в будущем, то нотариус регистрирует такой залог доли в ФНС (ЕГРЮЛ) в течение 3 рабочих дней со дня выполнения всех условий и наступления всех сроков, необходимых для возникновения залога.

В заявлении о регистрации залога в ФНС (ЕГРЮЛ) указываются сведения о залогодержателе и о договоре залога.

При наличии управляющего залогом в заявлении о регистрации залога в ФНС (ЕГРЮЛ) указываются сведения о договоре залога, в отношении которого заключен договор управления залогом, а также сведения о договоре управления залогом и об управляющем залогом.

Можно ли заключить договор залога в зависимости от тех или иных условий?

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 № 23 «О применении судами правил о залоге вещей» договор залога может быть заключен под отменительным или отлагательным условием.

К отлагательным условиям, обусловливающим вступление договора залога в силу (пункт 1 статьи 157 ГК РФ), могут быть отнесены такие обстоятельства, наступление которых зависит в том числе от поведения стороны по обязательству (например, заключение иного соглашения об обеспечении обязательства (договора поручительства, договора залога иного имущества) либо выдача независимой гарантии.

В качестве отменительного условия (пункт 2 статьи 157 ГК РФ) в договоре залога может быть указано, в частности, на прекращение либо признание судом недействительными или незаключенными других обеспечительных сделок, прекращение правоотношений, связывающих должника и залогодателя - третье лицо.

Иные вопросы, связанные с залогом доли (части доли) в уставном капитале ООО рассмотрим в следующих статьях.

При наличии вопросов/запросов на оформление залога доли (части доли) в уставном капитале ООО или опциона, можете обращаться по контактным данным, указанным в описании профиля.

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Залог доли в уставном капитале ООО часто используется в бизнесе для обеспечения исполнения обязательств должника. Однако реализация залога доли — процедура довольно сложная. В статье разберём особенности залога доли в уставном капитале ООО, способы обращения взыскания на долю и плюсы опциона по сравнению с залогом.

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