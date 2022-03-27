Рейдерский захват бизнеса: что это такое и как заблаговременно создать в компании систему защиты от рейдерства со стороны недружественного бизнес-партнёра/инвестора

Лучшая защита от рейдерства — это создание системы в бизнесе, при которой рейдерский захват, в принципе, становится невозможным или бессмысленным. О том, как создать такую систему — эта статья.

Что такое рейдерский захват бизнеса?

Рейдерский захват в бизнесе — это приобретение незаконным и (или) недобросовестным способом корпоративного контроля над компанией или стратегически важного для бизнеса имущества.

Проще всего осуществить рейдерский захват бизнеса (компании) можно тогда, когда у рейдера есть корпоративно-правовая или договорно-правовая связь с бизнесом. Поэтому наиболее уязвимым (с точки зрения захвата) бизнес является перед лицом инвестора или бизнес-партнёра.

В этой связи в первую очередь предприниматель должен быть защищён от недружественных действий со стороны инвесторов и бизнес-партнёров.

Основные методы, которые могут использовать рейдеры для захвата бизнеса, в принципе, укладываются в несколько стандартных схем:

рейдер аккумулирует у себя требования по долгам компании (бизнеса) на значительную сумму (становится крупным кредитором компании), за счёт чего путём банкротства или угрозы банкротства реализует захват компании или стратегического имущества компании;

рейдер аккумулирует у себя голоса по долям (акциям) компании , которые позволяют ему захватить контроль над компанией и (или) контроль над стратегически важным имуществом компании;

рейдер получает доступ к защищённой информации компании (например, сайту, базам данных и так далее), за счёт чего осуществляет перевод ключевых активов компании (сайта, клиентской базы и так далее) на другую компанию;

рейдер путём подлога документов осуществляет смену акционеров (участников) и (или) менеджмента компании, в результате чего осуществляется захват контроля над компанией и, как следствие, над стратегически важным имуществом компании.

У каждой из указанных схем есть несколько способов её реализации и их перечень может быть очень широким, однако, главное здесь — понять принципы реализации каждой из схем и способы противодействия им.

Далее разберём, как на практике защититься от рейдерского захвата и какие инструменты в первую очередь могут быть наиболее эффективны при создании в бизнесе системы защиты от рейдерских захватов, которые могут быть инициированы, прежде всего, инвестором и бизнес-партнёром.

1. Опцион — самый прогрессивный инструмент защиты на данный момент

На данный момент опцион является наиболее эффективным инструментом противодействия рейдерскому захвату бизнеса со стороны инвестора или бизнес-партнёра, уже имеющего какую-либо долю в компании (бизнесе).

Очень часто рейдерский захват бизнеса осуществляется со стороны миноритарных совладельцев бизнеса (компании), которых не устраивает текущий уровень контроля в бизнесе (компании) и которые во что бы то ни стало хотят сделать его максимальным (контрольным).

Опционы помогают быстро и без судебных разбирательств исключить недружественного совладельца из бизнеса (компании).

Для использования опциона в целях защиты от рейдерского захвата бизнеса (компании) необходимо сформировать «матрицу рисков» (перечень ситуаций), при которых опцион будет использован — приведён в исполнение.

В качестве таких рисков (ситуаций), запускающих опцион, могут быть:

нарушение бизнес-партнёром (инвестором) финансового обязательства перед компанией;

игнорирование, например, более 3 раз подряд, общих собраний участников (акционеров) (далее — ОСУ);

противодействие в реализации компанией тех или иных бизнес-целей (противодействие должно быть подтверждено конкретным доказательством, которое можно представить нотариусу для реализации опциона);

запрос одной и той же документации, например, более 2 раз подряд в течение 1 года;

и так далее.

Механизм работы опциона заключается в разрыве корпоративно-правовой связи недружественного инвестора (бизнес-партнёра) с компанией путём лишения первого доли в компании с помощью опциона. Как только возникли обстоятельства, предусмотренные опционом и свидетельствующие о недружественных действиях инвестора (бизнес-партнёра) в отношении компании (бизнеса), основатель компании (предприниматель) представляет нотариусу доказательства наступления таких обстоятельств и реализует опцион на лишение недружественного инвестора (бизнес-партнёра) доли в компании (бизнесе).

2. Оформление ключевой интеллектуальной собственности бизнеса на основателя бизнеса

Не секрет, что интеллектуальная собственность может представлять (и часто представляет) исключительную ценность для бизнеса. Поэтому её особенно важно защитить от захвата.

Наиболее эффективным в этом ключе способом защиты является оформление исключительного права на ключевые объекты интеллектуальной собственности, используемые в бизнесе на предпринимателя (основателя бизнеса). При этом, предприниматель передаёт компании (бизнесу) право (лицензию) на использование интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности, которое может быть отозвано предпринимателем в случае захвата компании.

В случае реализации этой меры рейдер может посчитать нецелесообразным захват компании, поскольку даже при захвате компании он не получит ключевой актив бизнеса — интеллектуальную собственность (товарный знак, патент, право использования базы данных и так далее).

3. Установление в уставе компании соответствующего порядка принятия ключевых управленческих вопросов

Очень часто предприниматели халатно относятся к содержанию устава своей компании, особенно, в той части, которая регулирует порядок принятия решений (голосования) на общих собраниях участников — в итоге некоторые ключевые управленческие решения [которые предприниматели исходя из бизнес-стратегии должны принимать самостоятельно] они не могут принять без голоса инвестора (бизнес-партнёра).

В таком случае у инвестора (бизнес-партнёра) появляется основание для саботирования того или иного управленческого решения, что, в свою очередь, может явиться основанием для выстраивания рейдерской схемы захвата бизнеса. Чтобы исключить такую возможность, уставом компании должно быть предусмотрено, что для принятия ключевых управленческих решений (которые входят в компетенцию предпринимателя как двигателя бизнеса) на общих собраниях участников должно быть достаточно голоса предпринимателя (основателя компании).

4. Установление в уставе компании запрета на выход инвестора (бизнес-партнёра) из компании, как минимум, в течение того или иного периода времени

В некоторых рейдерских стратегиях рейдеры могут сознательно отказаться от участия в компании (владения долей в компании) ради создания долга компании перед рейдером. Выход недружественного инвестора (бизнес-партнёра) из компании — один из самых простых и действенных способов создания у компании (бизнеса) долга перед рейдером (недружественным инвестором или бизнес-партнёром). Более того, выход из компании позволяет довольно легко и быстро вовлечь компанию в сложный судебный процесс, связанный с оценкой стоимости доли в компании, принадлежащей рейдеру перед его выходом из компании.

Чтобы исключить возможность развития такого сценария, лучше сразу прописать в уставе компании запрет или особый порядок выход инвестора (бизнес-партнёра) из компании. О том, как это лучше сделать, можно ознакомиться в этой статье.

5. Установление в уставе компании ограничений по распоряжению генеральным директором (и иными управленцами, если таковые предусмотрены корпоративной структурой) ключевым имуществом компании

Очень часто предприниматели также халатно относятся к установлению в уставе компании ограничений по совершению генеральным директором (и иными управленцами) сделок от имени компании (в том числе, сделок по распоряжению имуществом компании), что создаёт значительную угрозу для сговора недружественного инвестора (бизнес-партнёра) с топ-менеджментом компании с целью вывода из компании ключевого имущества бизнеса.

Понятно, что если сомнительная (рейдерская) сделка состоялась и была оперативно исполнена, то для восстановления статуса-кво понадобится время и ресурсы, однако если в уставе компании не будет установлено юридическое ограничение на совершение управленцем компании такой сделки, то и юридических оснований для восстановления статуса-кво может не оказаться, что окончательно может закрыть возможность для возврата утраченного имущества/оспаривания сомнительной сделки.

Поэтому необходимо заблаговременно предусмотреть ограничения по совершению управленцем компании сомнительных сделок. Такие ограничения могут предусматривать как получение одобрения общим собранием участников (или советом директоров) компании сомнительной сделки, так и использование при заключении такой сделки [второй] подписи главного бухгалтера или подписи второго управленца (генерального директора), которых в соответствии с текущим законодательством (п. 3 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ) в компании может быть несколько.

6. Условия о запрете передачи третьим лицам требований к компании

Для предотвращения аккумулирования рейдером требований к компании на значительную сумму, во все договоры с контрагентами вносим условия о запрете передачи (уступки) третьим лицам требований к компании, возникающих из таких договоров.

Одна из основных стратегий рейдеров по захвату бизнеса строится на аккумулировании ими имущественных требований к компании на значительную сумму, в результате чего рейдеры могут либо инициировать процедуру банкротства бизнеса, либо использовать шантаж, связанный с инициированием такой процедуры, что в конечном итоге может привести к захвату рейдером контроля на бизнесом или его имуществом.

Поэтому чтобы не допустить сосредоточения в руках рейдера требований к компании на критическую сумму, в договорах компании с контрагентами необходимо предусматривать условие о запрете уступки требований, вытекающих из таких договоров.

7. Установление в уставе компании запрет на обременение долей в компании залогом

Согласно пункту 2 статьи 358.15 гражданского кодекса РФ, если иное не установлено договором залога доли в уставном капитале ООО, до момента прекращения залога права участника общества осуществляется залогодержателем.

Чтобы исключить такую вероятность, в уставе компании устанавливаем запрет на обременение долей в уставном капитале компании залогом.

8. Заключение с инвестором (бизнес-партнёром) корпоративного договора

Корпоративный договор — устоявшийся и прочно вошедший в гражданский оборот инструмент регулирования отношений между бизнес-партнёрами. Корпоративные договоры строго применяются судами, поэтому сомнений в их эффективности не остаётся даже у заядлых скептиков.

Корпоративный договор, заключенный между бизнес-партнёрами и предусматривающий значительные денежные штрафы за те или иные действия (бездействие), создающие угрозу рейдерского захвата бизнеса, может в значительной степени снизить вероятность рейдерства в отношении компании со стороны бизнес-партнёра.

Так, корпоративный договор может предусматривать значительные штрафы за (1) игнорирование бизнес-партнёром общих собраний участников компании, (2) голосование бизнес-партнёра на общем собрании участников компании вразрез с мнением основателя компании, (3) аккумулирование бизнес-партнёром имущественных требований к компании, (4) неисполнение имущественных обязательств бизнес-партнёра перед компанией, (5) запрашивание бизнес-партнёром корпоративной информации и документации, например, чаще 2 раз за 6 месяцев, (6) приобретение бизнес-партнёром долей (акции) компаний-конкурентов, (7) отчуждение бизнес-партнёром части своей доли третьему лицу без получения одобрения на сделку со стороны других бизнес-партнёров и так далее.

9. Установление в уставе компании запрета на отчуждение бизнес-партнёром доли (части доли) в компании третьему лицу без письменного согласия на сделку со стороны других бизнес-партнёров

Введение в компанию токсичного участника — одна из стратегий рейдеров. Самый простой и эффективный метод введения такого участника в компанию — дарение ему части доли в компании, поскольку в отношении сделки дарения не действует правило о преимущественной покупке (которое действует при продажи доли/части доли), что даёт возможность [по общему правилу] без предупреждения других бизнес-партнёров быстро и без проблем ввести в компанию токсичного участника.

Чтобы этого не случилось либо сразу вводим в уставе компании полный запрет на сделки по дарению доли (части доли) в компании, либо ставим сделки по отчуждению третьим лицам доли (части доли) в компании под условие письменного их одобрения остальными бизнес-партнёрами.

Любые письменные одобрения должны выражаться (предоставляться) или хотя бы в обязательном порядке дублироваться в электронной форме с использованием адресов электронной почты бизнес-партнёров, указанных в списке участников компании. Так вероятность подделки одобрений будет сведена к минимуму.

10. Введение надёжной физическо-технической защиты баз данных клиентов компании, заключение NDA (соглашения о неразглашении информации) с сотрудниками, имеющими доступ к таким базам данных

Бывает, недружественный захват бизнеса может сопровождаться уводом клиентов бизнеса (переводом клиентов бизнеса на компанию-близнеца). Чтобы такого не случилось, базы данных, содержащие сведения о клиентах бизнеса, должны быть под надёжной защитой.

В уставе компании в обязательном порядке следует указать, что участники компании (бизнес-партнёры) не могут запрашивать информацию, содержащую сведения о клиентах компании. Так, в статье 50 Закона об ООО, определяющей перечень информации, подлежащей обязательному предоставлению [по запросу] каждому участнику компании, нет прямого указания, что информация о клиентах входит в этот перечень.

При наличии вопросов по теме статьи или запроса на создание в бизнесе системе противодействия рейдерским захватам, можете обращаться по контактным данным, указанным в профиле, или в телеграм t.me/eriabov