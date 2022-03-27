Как с помощью опциона обезопасить сделку купли-продажи бизнеса в рассрочку, оформления инвестиций, вестинга, etc. Опцион — залог дисциплины и надёжности в бизнес-сделках

Когда один человек что-то обещает другому, то всегда возникает резонный вопрос "а что будет, если обещание не будет исполнено?"

В бизнесе ответ на такой вопрос может звучать следующим образом: "ну, тогда я отдам тебе свою долю в компании" или "тогда ты заберешь мою долю в компании, а то, что я уже заплатил тебе ранее, возвращать не надо" и так далее.

Как раз для того, чтобы эффективно обеспечить исполнение того или иного обещания в бизнесе используются опционы.

Например:

(1) Если инвестор вносит инвестиции в стартап/бизнес несколькими траншами, но получает долю в компании сразу, то в случае, если он просрочит какой-либо транш в будущем, с помощью опциона можно быстро и без судебного разбирательства (с помощью нотариуса) забрать его долю обратно, а уплаченные им ранее инвестиционные транши не вернуть — оставить себе в качестве компенсации за нарушение обещания.

Примечание: на практике инвесторы чаще всего приобретают всю долю сразу даже в случае рассрочки, поэтому это очень распространённый кейс.

(2) Если покупатель бизнеса приобретает бизнес в рассрочку и при этом регистрирует переход компании на себя сразу, то в случае нарушения покупателем графика платежей, продавец бизнеса с помощью опциона может быстро и без судебного разбирательства (с помощью нотариуса) вернуть себе компанию, а уплаченные ранее денежные средства оставить себе в качестве компенсации за нарушение обещания (графика платежей).

Примечание: на практике покупатели бизнеса часто приобретают компанию сразу даже в случае рассрочки, поэтому это очень распространённый кейс.

(3) Если предприниматели заключают очень важную сделку поставки товара, то в случае если поставщик нарушит срок поставки, заказчик может по опциону забрать долю в его компании (если это, конечно, интересно заказчику).

Примечание: на практике встречается множество кейсов и бывают случаи, когда приобретение доли в компании в качестве компенсации за просрочку является выгодным для заказчика.

(4) Если предприниматель, привлекая инвестиции, обещает инвестору, что его компания в течение определённого срока достигнет, например, конкретных показателей по выручке, то в случае нарушения данного обязательства (обещания), инвестор с помощью опциона может вернуть предпринимателю обратно приобретённую им ранее долю и получить за это оплату, например, в 2 раза выше суммы, по которой инвестор изначально приобрёл долю.

Примечание: по опциону сделка продажи инвестором доли предпринимателю может быть исполнена автоматически, однако для того, чтобы оплата по сделке прошла без проблем и просрочек, нужно, например, заблаговременно внести соответствующие денежные средства в депозит нотариуса или на аккредитив (также можно использовать банковские или коммерческие гарантии и так далее).

(5) Если сотрудник, который получил долю в компании в рамках материальной мотивации, перестал выполнять свои трудовые обязательства (если они, конечно, были даны), то по опциону можно забрать всю или часть его доли обратно.

Примеров применения опционов в бизнесе и бизнес-сделках можно приводить ещё очень долго. Но, думаю, их приведённых примеров уже понятен принцип работы опциона.

Опцион — это механизм [сделка], с помощью которого один бизнес-партнёр может быстро (автоматически), без судебного разбирательства, без торгов и прочих сложных бюрократических процедур забрать у другого бизнес-партнёра долю в бизнесе (ООО), если последний нарушит какое-либо обещание.

Автоматический характер опциона [CALL-опциона, то есть опциона на право приобретения доли], позволяющий без судебного разбирательства и участия должника забрать долю должника в бизнесе (а именно - в уставном капитале ООО) обеспечивается участием нотариуса и его прямой связью с налоговой службой, которая на основании поручения нотариуса вносит изменения в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц), тем самым осуществляя юридический переход доли в ООО от одного бизнес-партнёра другому.

Если мы говорим про PUT-опцион [опциона на право продажи доли], то автоматический характер перехода доли от продавца к покупателю здесь также обеспечивается участием нотариуса в реализации сделка. Однако (напомню), трансфер денег по такой сделке нужно обеспечить с помощью дополнительных инструментов (депозит нотариуса, аккредитив, банковская или коммерческая гарантия и так далее).

Если же использовать опционы не в отношении доли в ООО, а в отношении акций (акционерного общества), то, к сожалению, на данный момент эта сфера менее удобна, поскольку здесь нотариус участия не принимает, а сделку исполняет реестродержатель (который не имеет компетенции по оценке доказательств).

Иными словами, использование опциона в отношении акций не лишено высокого риска судебного разбирательства, поскольку здесь нет авторитетной фигуры нотариуса, который может досконально и корректно оценить доказательства нарушения обязательства тем или иным бизнес-партнёром, а реестродержатель не имеет такой компетенции и лишь осуществляет юридический переход пакета акций от одного лицу к другому (как ФНС в случае переход доли в уставном капитале ООО - то есть реестродержатель и ФНС выступают лишь реестродержателями, вносящими изменения в реестры).

Однако даже при наличии высокой вероятности перехода кейса по исполнению опциона в отношении акций в судебную плоскость, опционы в отношении акций эффективно защищаются судебными органами, что в достаточной мере обеспечивает надёжность таких сделок (пусть даже для их исполнения нужно будет дождаться решения суда).

Интересным с точки зрения реализации опционов на акции является свежее судебное дело Ахмеров Т.М. (владелец АО «Барс груп») vs ООО «Национальный центр информатизации», которое очень набирает популярность в обсуждениях корпоративных и бизнес-юристов.

Суть кейса такова:

ООО «НЦИ» купило у Ахмерова Т.М. пакет акций АО «Барс груп» в размере 25 процентов + 1 акция, при этом стороны заключили сделку опциона (в составе акционерного соглашения), по которой ООО «НЦИ» приобретает право продажи указанного пакета акций по цене приобретения плюс 15 процентов годовых в случае, если АО «Барс груп» не выполнит показатели финансовой эффективности более чем на 25 процентов.

В 2019 году АО «Барс груп» не выполнило своё обещание по выручке более чем на 25 процентов и в результате возникло основание для реализации вышеуказанного опциона. ООО «НЦИ» оформило акцепт (документ, реализующий опцион) и направило его в адрес Ахмерова Т.М, который отказался добровольно исполнять опцион по различным основаниям и эти основания на данном этапе являются предметом оценки судебными органами (суд первой инстанции обязан исполнить опцион, однако Ахмеров Т.М. подал апелляционную жалобу).

Да, если бы опцион был заключен не в отношении акций акционерного общества, а в отношении доли в уставном капитале ООО, то вероятность судебного конфликта была бы гораздо меньше, поскольку в таком случае арбитром выступил бы нотариус.

Однако не смотря на судебное разбирательство, наличие опциона защитило интересы инвестора (ООО «НЦИ») и с высокой долей вероятности он получит свои деньги обратно (плюс 15 процентов годовых), поскольку АО «Барс груп» является довольно крупной и стабильной компанией (активно поддерживаемой государственными контрактами).

Как видно, в российской юрисдикции хорошо работают не только call-опционы, но и put-опционы.