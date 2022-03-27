Тонкая настройка устава компании — залог юридической безопасности владельцев бизнеса. Как оформить устав, чтобы избежать конфликтов и не потерять долю в бизнесе

Для начала база:
(1) Устав является документом, без которого невозможно создание ООО или АО.
(2) Устав компании является главным документом, регулирующим отношения бизнес-партнёров в рамках ведения бизнеса через такую [общую] компанию. Устав выражает консенсус между бизнес-партнёрами по ключевым вопросам ведения бизнеса.
(3) Устав утверждается общим собранием участников (акционеров) компании. Изменения в устав могут вноситься только общим собранием участников (акционеров) компании, за исключением случаев, когда закон прямо предусматривает наличие такого полномочия у совета директоров компании (см. например, п. 1 ст. 12 Закона об акционерных обществах).
(4) Устав компании юридически главнее корпоративных договоров, заключаемых между бизнес-партнёрами, поскольку корпоративные договоры основываются на положениях устава компании, хоть и могут вводить временные особенности реализации прав и обязанностей бизнес-партнёров, закреплённых в уставе и законодательстве.
(5) Если в уставе не урегулирован тот или иной вопрос, то он будет урегулирован общими положениями законодательства, с которыми бизнес-партнёры могут быть не знакомы. В таком случае бизнес-партнёры рискуют столкнуться с непрогнозируемой ими ситуацией, что может повлечь неконтролируемые риски. Поэтому важно урегулировать уставом все важные для бизнес-партнёров вопросы (ситуации).
Перечень самых важных вопросов (ситуаций), по которым бизнес-партнёрам желательно прийти к консенсусу и отразить его в уставе компании можно посмотреть здесь.
Поскольку большинство компаний в российской юрисдикции инкорпорированы в форме ООО, то статья в большей степени ориентирована на уставы ООО, однако многие тезисы статьи будут справедливы так же и в отношении уставов АО.
1. Контрольный пакет доли/акций — относительное понятие, определяемое каждым уставом компании по-своему
На бытовом уровне часто встречается мнение, что контрольный пакет доли/акций составляет 50,1 процентов или 2/3, однако чаще всего это мнение не соответствует реальности и на деле всё обстоит несколько сложнее.
Что уж тут говорить про непрофессионалов, когда даже некоторые вроде бы "специализирующиеся" на теме юристы заблуждаются и пишут в своих книгах (речь о книге "Закон стартапа"), что "участник ООО, владеющий долей 66,7%, может принять практически все решения (не может только ликвидировать общество или изменить соотношение чужих долей)". При всём уважительном отношении к автору указанной книги, указанный тезис совершенно не соответствует действительности.
Контрольный пакет [доли/акций] — это размер доли/количество акций, позволяющий её/их владельцу в одиночку принимать решения на общих собраниях участников/акционеров вне зависимости от голосов других участников/акционеров компании.
Важно: порядок учёта голосов при принятии решений на общих собраниях участников/акционеров сильно отличаются в АО и ООО.
В ООО при голосовании всегда учитываются все доли (голоса), даже те, которые принадлежат участнику компании, не участвующему в общем собрании участников.
В АО при голосовании почти всегда учитываются только акции (голоса) акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Более того, в отношении публичных АО закон устанавливает количество акций (голосов), которое невозможно изменить уставом АО; возможность самостоятельно изменить (повысить) в уставе АО количество акций (голосов), необходимых для принятия решений на ОСА, законом предоставлена лишь непубличным АО.
Таким образом, о "постоянном" контрольном пакете акций (и то с поправкой - в отношении каких вопросов повестки дня ОСА идёт речь) можно говорить лишь в отношении публичных АО, но никак не в отношении непубличных АО и тем более ООО.
Однако в соответствии с законом в уставе компании может указываться разное количество голосов, необходимых для принятия решений по тем или иным вопросам повестки общего собрания участников (акционеров) компании.
Иными словами, предприниматели при формировании устава ООО и устава непубличного АО могут проявлять высокую гибкость: в отношении каких-то вопросов в уставе можно поставить 100 процентов голосов [необходимых для принятия решений], в отношении каких-то вопросов — 50,1 процентов голосов, в отношении каких-то вопросов — любое количество голосов в диапазоне от простого большинства до 100 процентов.
Таким образом, например, в одной компании контрольный пакет (в отношении большинства вопросов повестки дня ОСУ и ОСА) может составить 50,1 процентов, в другой компании — 76 процентов, в третьей — 92 процента, в четвертой — 100 процентов и так далее. То есть на практике может возникнуть ситуация (и она, бывает, возникает), когда участник/акционер, владеющий долей/акцией в размере даже 0,1%, может заблокировать принятие решений на общем собрании участников/акционеров, тем самым превратив условно "контрольный" пакет доли/акций того или иного участника/акционера (пусть даже если он составляет 99 %) в неконтрольный.
Поэтому чтобы говорить о контрольном пакете доли/акций, нужно посмотреть, какое конкретно количество голосов для принятия того или иного решения предусмотрено уставом компании. В разных уставах может быть предусмотрено разное количество голосов для принятия решений по одинаковым вопросам.
Предпринимателям и инвесторам при формировании и утверждении устава компании рекомендуется крайне внимательно обращать внимание на то, сколько процентов голосов для принятия решения в отношении того или иного вопроса повестки общего собрания участников/акционеров предусматривается уставом компании.
2. Залог доли (части доли) в уставном капитале компании — опасная опция, которая может причинить вред интересам владельцев бизнеса
Залог доли в уставном капитале компании в некоторых случаях позволяет кредиторам обратить взыскание на долю и войти в состав участников компании, а также голосовать на общем собрании участников в течение срока действия залога (владение залогом на долю может дать кредитору право голоса по такой доле кредитору), что может нарушить баланс интересов в бизнесе и создать конфликт в компании.
Поэтому при оформлении устава компании необходимо крайне внимательно отнестись к положениям, касающимся залога доли (части доли) в уставном капитале ООО.
По закону для предоставления в залог третьему лицу доли в уставном капитале ООО необходимо соответствующее решение ОСУ, принятое простым большинством голосов (если уставом не предусмотрено большее количество голосов). Однако данное требование вряд ли может считаться серьёзным препятствием для обременения доли залогом. Конечно, если установить в уставе необходимость принятия решения о залоге доли 100 процентами голосов, то риски, связанные с залогом доли, станут значительно ниже (в силу того, что все участники должны будут отдать свои голоса для одобрения залога, а значит, примут соответствующие риски).
Однако, на практике мы [корпоративные юристы] часто исключаем из устава компании возможность залога доли в пользу третьего лица.
Поэтому рекомендую:
предусмотреть в уставе то количество голосов, необходимое для одобрения ОСУ передачи доли в залог третьему лицу, которое учитывает специфику отношений между участниками компании и соответствующие финансово-юридические риски;
вообще запретить уставом компании возможность предоставления доли в залог третьему лицу, если финансово-юридические риски такого залога окажутся несопоставимы с возможностями компании и их участников;
если предоставление доли в залог одним участником другому участнику компании влечёт неоправданные риски для компании (в таком случае обращение взыскания на долю также может привести в состав участников компании неизвестное лицо), то установить запрет на залог в таком случае с помощью корпоративного договора (а не устава, поскольку закон об ООО не позволяет уставу содержать такой запрет).
Полезный источник по теме залога: Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге».
3. Выход участника из компании — удобная, но при этом опасная опция, которая может причинить вред интересам владельцев бизнеса
Статья 26 Закона об ООО прямо предусматривает, что участник компании вправе выйти из компании путём отчуждения своей доли в пользу компании независимо от согласия других её участников или самой компании, если это предусмотрено уставом компании.
Выход из компании, с одной стороны — удобная опция, позволяющая участнику быстро распрощаться со своими бизнес-партнёрами и самой компанией путём выхода из неё, с другой стороны — опасная опция, поскольку выход участника из компании влечёт для компании непредвиденные расходы по выплате такому участнику действительной стоимости его доли, что может создать в бизнесе кассовый разрыв или иным образом нарушить финансово-экономические планы компании.
По общему правилу (в случае если возможность выхода предусмотрена уставом) любой участник может выйти из компании в любое время и вне зависимости от каких-либо условий, поэтому такой выход тяжело спрогнозировать и нередко очень сложно быстро найти ресурсы для выплаты стоимости доли вышедшему участнику. Да, есть стандартный 3-месячный срок на выплату (он может быть изменён уставом), однако это принципиально ситуацию не меняет.
При этом в 2020 году в законодательство были внесены изменения, устаналивающие, что:
уставом может быть предусмотрено право на выход из компании для отдельных участников, прямо поименованных в уставе либо обладающих определёнными признаками (например, имеющих долю в уставном капитале не менее или не более определённого размера);
уставом может быть предусмотрено, что право участника на выход из компании обусловлено наступлением или ненаступлением определённых обстоятельств, сроком либо сочетанием этих обстоятельств;
уставом может быть предусмотрено предоставление права на выход из компании по решению общего собрания участников компании, принятому всеми участниками общества единогласно.
Указанные положения были внесены в закон благодаря их распространённости в корпоративных договорах (мы, корпоративные юристы, нередко включаем такие условия в корпоративные договоры) и законодатель решил их зафиксировать на уровне законодательства, позволив включать особые условия выхода из компании прямиком в устав.
Логика законодателя здесь более чем понятна: в отличии от корпоративных договоров, устав компании является публичным документом, доступным для ознакомления любым третьим лицам (в том числе, и тем более нотариусам, через которых оформляется выход участника из компании), поэтому указание ограничений/особенностей выхода участника из компании в уставе компании значительно снижает риски необоснованного выхода участника из компании в обход договорённостей совладельцев компании.
На практике во многих «стандартных» уставах, которые я видел и вижу, выход участников разрешён без каких-либо ограничений и условий; при этом спрашивая у участников (владельцев) компаний, готовы ли они вынуть из оборота деньги для выплаты стоимости доли вышедшему партнёру, чаще всего получаю ответ, что либо не готовы, либо готовы, но не в ближайшие год-два.
В связи с этим, рекомендую:
если компания находится на стадии становления и непредвиденные траты на выплату вышедшему участнику стоимости его доли могут навредить компании, то предусматривать в уставе запрет на выход из компании, как минимум, в течение пары лет с момента основания компании;
если роль каждого участника компании критически важна, особенно на долгой дистанции, и у партнёров есть договоренность работать совместно в долгую, то имеет смысл вообще запретить уставом возможность выхода участников из компании (не предусматривать в уставе возможность выхода участника из компании).
4. Положения устава об отчуждении доли в компании способом, отличным от купли-продажи — критически важная часть устава компании
Если продажа доли в компании третьему лицу возможна лишь при условии соблюдения процедуры преимущественного права покупки доли другими участниками компании, то отчуждение доли иным образом (отличным от продажи) не требует соблюдения такой процедуры.
Такое положение вещей, конечно же, делает отчуждение доли отличным от купли-продажи способом опасным с точки зрения сохранения баланса интересов владельцев компании, вероятности возникновения корпоративных конфликтов и юридической безопасности самой компании.
В связи с этим, порядок совершения сделок дарения, мены, отступного (etc.), направленных на передачу в собственность доли в компании третьему лицу и совершаемые в обход преимущественного права приобретения доли другими участниками, желательно специально и подробно урегулировать в уставе компании.
Чтобы доля в компании не ушла «на сторону» без согласия текущих участников компании вне рамок «классической» купли-продажи, в уставе компании можно предусмотреть, что такие сделки (отличные от купли-продажи) могут совершаться при наличии согласия всех участников компании, либо при наличии согласия ОСУ, которое считается полученным, к примеру, в случае, если «ЗА» предоставление такого согласия на ОСУ будет отдано простое большинство голосов (не учитывая голоса участника, планирующего отчуждение своей доли).
Полезные источники: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020), Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК Российской Федерации».
5. Положения устава компании об отчуждении ключевых активов компании
Закон об ООО в императивном [обязательном] порядке регулирует порядок совершения компанией крупных сделок (сделок, цена или балансовая стоимость объекта которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату) — такие сделки подлежат одобрению общим собранием участников компании, а в отдельных случаях (если это предусмотрено уставом компании) — советом директоров компании.
Однако помимо крупных сделок могут существовать сделки, которые формально хоть и не подпадают под критерии крупных, однако имеют не менее, а порой и более высокую значимость для компании. К таким сделкам можно отнести сделки с объектами интеллектуальной собственности, редкими производственными объектами (редкими станками, транспортными средствами, химическими средствами, etc.) и так далее.
Для того, чтобы защитить компанию от отчуждения указанных объектов, необходимо в уставе компании установить условия (ограничения) для осуществления сделок с ними — обязательное одобрение таких сделок общим собранием участников или, как минимум, советом директоров.
Законодательной основой для этого является п. 3.1 ст. 40 Закона об ООО, который прямо говорит, что уставом компании может быть предусмотрена необходимость получения согласия совета директоров или ОСУ на совершение тех или иных сделок, а при отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена.
Полезные источник: Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019).
6. Компетенция генерального директора. Два и более генеральных директоров в компании
В компетенцию генерального директора компании входят все вопросы управления компанией, которые не отнесены к компетенции иных органов управления компании — общему собранию участников, правлению (дирекции), совету директоров компании.
В зависимости от уровня доверия генеральному директору и специфики системы управления в компании, генеральный директор может обладать различным объёмом полномочий.
Довольно мало предпринимателей обращают внимание на тонкости компетенции генерального директора, устанавливаемые в уставе компании. Компетенция генерального директора требует очень тонкой, детальной и адекватной настройки, в противном случае компания может столкнуться с некомпетентностью управления теми или иными бизнес-процессами в компании.
Помимо ранее указанных органов управления компании компетенцию генерального директора может контролировать/ограничить также и другой генеральный директор (другое лицо, исполняющее функции генерального директора).
В соответствии с п. 3 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ уставом компании может быть предусмотрено предоставление полномочий генерального директора нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких генеральных директоров, действующих независимо друг от друга.
То есть при необходимости в систему управления компанией можно ввести дополнительное лицо, которое также будет [временно или постоянно] исполнять функции генерального директора наряду с основным генеральным директором и в наиболее важных ситуациях в обязательном порядке подключаться к подписанию тех и или иных сделок/документов (без подписи такого лица основной генеральный директор не сможет реализовать то или иное управленческое решение/сделку).
7. Совет директоров компании — удобный орган управления, с которым нужно быть осторожным
Совет директоров — удобный орган управления компанией, который может значительно снизить управленческую нагрузку с участников/акционеров компании и позволяет значительно повысить экспертность и компетентность при принятии управленческих решений.
Совет директоров, как правило (чаще всего), забирает часть полномочий у общего собрания участников/акционеров компании и генерального директора компании. При этом, совет директоров может изменить соотношение сил в корпоративном управлении, в том числе, не в пользу тех или иных участников/акционеров компании.
Совет директоров нередко используется для наращивания власти в компании тем или иным участником компании без увеличения размера доли в компании, принадлежащей такому участнику. Совет директоров может помочь значительно увеличить своё влияние в компании тому или иному участнику (акционеру). В совете директоров не важно какой долей в компании владеет тот или иной участник совета директоров, более того, его участниками могут быть лица, не владеющие долей в компании.
Поэтому определение в уставе компании компетенции совета директоров и его созыв — дело очень тонкое и щепетильное. Очень важно, чтобы компетенция совета директоров, его состав и порядок принятия им управленческих решений не нарушили баланс интересов участников/акционеров компании, в противном случае в компании может возникнуть корпоративный конфликт.
Совет директоров — орган управления в компании не обязательный (за исключением АО, количество акционеров-владельцев голосующих акций в котором 50 и более), однако если уж он предусматривается уставом компании, то его компетенцию, состав и порядок принятия им решений нужно тщательно и адекватно урегулировать в уставе сразу.
Закон об ООО крайне скудно регулирует деятельность совета директоров, отдавая такое регулирование «на откуп» уставу компании.
Более подробно о совете директоров можно почитать здесь.
Вывод: при созыве совета директоров соотношение власти в компании может быть перераспределено, что может вызвать корпоративный конфликт. Чтобы конфликта в связи с этим не случилось, нужно детально и крайне взвешенно определить уставом компании правила деятельности совета директоров, либо вообще не созывать (не предусматривать в уставе) совет директоров, снизив управленческую нагрузку с ОСУ иным образом (путём делегирования полномочий тому или иному исполнительному органу компании, проведения ОСУ опросным (дистанционным) путём и т.д.).
8. Правила уведомления участников/акционеров о созыве (проведении) общего собрания — крайне важный аспект устава компании
В статье 36 Закона об ООО сказано, что орган или лица, созывающие ОСУ, обязаны не позднее чем за 30 дней (более короткий срок может быть установлен уставом) до его проведения уведомить об этом каждого участника компании заказным письмом по адресу, указанному в списке участников компании, или иным способом, предусмотренным уставом компании.
На практике «классические» бумажные уведомления участников о созыве ОСУ вызывают массу неудобств и повышают вероятность возникновения конфликтов, связанных с проживанием (пребыванием) того или иного участника компании не по своему почтовому адресу — в современном мире застать человека по почтовому адресу бывает довольно проблематично.
Поэтому мы рекомендуем своим клиентам предусматривать в уставах компаний способ уведомления посредством электронной почты и сотовой связи. Как правило, на практике такие уведомления предусматривают отправку юридически значимого сообщения на 2 адреса электронной почты участника и на 1 номер его мобильного телефона (СМС). Адреса электронной почты используются для отправки информации и файлов, номер мобильного телефона используется для отправки информации и фиксации факта отправки СМС оператором связи. Моментом получения такого сообщения считается момент его отправки.
Контактные данные участников компании (адреса электронной почты и номер телефона), используемые для отправки уведомлений, указываются в списке участников компании, который в соответствии со статьёй 31.1 Закона об ООО обязан вести генеральный директор компании. Достоверность данных об участнике компании, содержащихся в списке, подтверждается подписью соответствующего участника компании, проставляемой на таком списке.
9. Особенности распределения прибыли компании (выплаты дивидендов)
По общему правилу часть прибыли компании, предназначенная для распределения между её участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале компании.
Однако уставом компании может быть предусмотрено, что в случае, например, единогласного решения общего собрания участников компании дивиденды могут распределяться непропорционально долям участников.
Непропорциональное распределение дивидендов между участниками компании может быть очень полезно в ситуациях, когда тому или иному участнику (участникам) компании нужно официально выплатить дополнительные денежные суммы. Однако для этого такую возможность нужно заранее предусмотреть в уставе компании, что я и рекомендую делать.
При этом, конечно, необязательно всегда распределять дивиденды непропорционально. В случае, если ситуация этого не требует, дивиденды могут быть распределены по общему правилу — то есть пропорционально.
10. Особенности внесения участниками компании вкладов в имущество компании
В соответствии со ст. 27 Закона об ООО, участники компании обязаны, если это предусмотрено уставом компании, по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество компании.
Такое решение может быть принято 2/3 голосов общего собрания участников компании, если уставом компании не предусмотрено большее количество голосов.
Уставом компании может быть предусмотрено, что вклады в имущество компании могут вноситься участниками компании непропорционально их долям в компании.
Таким образом, на практике может сложиться ситуация, когда общее собрание участников 2/3 голосов может принять решение о непропорциональном внесении вкладов в имущество компании и обязать одного или несколько участников компании внести вклад в имущество, например, в 20 раз больше вкладов остальных участников. Такая ситуация может создать серьёзный конфликт между бизнес-партнёрами (за счёт создания значительной задолженности перед компанией у того или иного участника). Более того, указанная опция может быть использована для вытеснения того или иного участника (участников) из компании.
Поэтому во избежания возникновения указанной ситуации рекомендую (в случае, если уставом компании предусматривается непропорциональное внесение вкладов в имущество компании) в уставе компании предусмотреть, что решение о непропорциональном внесении вкладов в имущество компании может быть принято общим собранием участников только единогласно — 100 процентами голосов.
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