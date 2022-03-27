Тонкая настройка устава компании — залог юридической безопасности владельцев бизнеса. Как оформить устав, чтобы избежать конфликтов и не потерять долю в бизнесе

На бытовом уровне часто встречается мнение, что контрольный пакет доли/акций составляет 50,1 процентов или 2/3, однако чаще всего это мнение не соответствует реальности и на деле всё обстоит несколько сложнее.

Что уж тут говорить про непрофессионалов, когда даже некоторые вроде бы "специализирующиеся" на теме юристы заблуждаются и пишут в своих книгах (речь о книге "Закон стартапа"), что "участник ООО, владеющий долей 66,7%, может принять практически все решения (не может только ликвидировать общество или изменить соотношение чужих долей)". При всём уважительном отношении к автору указанной книги, указанный тезис совершенно не соответствует действительности.

Контрольный пакет [доли/акций] — это размер доли/количество акций, позволяющий её/их владельцу в одиночку принимать решения на общих собраниях участников/акционеров вне зависимости от голосов других участников/акционеров компании.

Важно: порядок учёта голосов при принятии решений на общих собраниях участников/акционеров сильно отличаются в АО и ООО.

В ООО при голосовании всегда учитываются все доли (голоса), даже те, которые принадлежат участнику компании, не участвующему в общем собрании участников.

В АО при голосовании почти всегда учитываются только акции (голоса) акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Более того, в отношении публичных АО закон устанавливает количество акций (голосов), которое невозможно изменить уставом АО; возможность самостоятельно изменить (повысить) в уставе АО количество акций (голосов), необходимых для принятия решений на ОСА, законом предоставлена лишь непубличным АО.

Таким образом, о "постоянном" контрольном пакете акций (и то с поправкой - в отношении каких вопросов повестки дня ОСА идёт речь) можно говорить лишь в отношении публичных АО, но никак не в отношении непубличных АО и тем более ООО.

Однако в соответствии с законом в уставе компании может указываться разное количество голосов, необходимых для принятия решений по тем или иным вопросам повестки общего собрания участников (акционеров) компании.

Иными словами, предприниматели при формировании устава ООО и устава непубличного АО могут проявлять высокую гибкость: в отношении каких-то вопросов в уставе можно поставить 100 процентов голосов [необходимых для принятия решений], в отношении каких-то вопросов — 50,1 процентов голосов, в отношении каких-то вопросов — любое количество голосов в диапазоне от простого большинства до 100 процентов.

Таким образом, например, в одной компании контрольный пакет (в отношении большинства вопросов повестки дня ОСУ и ОСА) может составить 50,1 процентов, в другой компании — 76 процентов, в третьей — 92 процента, в четвертой — 100 процентов и так далее. То есть на практике может возникнуть ситуация (и она, бывает, возникает), когда участник/акционер, владеющий долей/акцией в размере даже 0,1%, может заблокировать принятие решений на общем собрании участников/акционеров, тем самым превратив условно "контрольный" пакет доли/акций того или иного участника/акционера (пусть даже если он составляет 99 %) в неконтрольный.

Поэтому чтобы говорить о контрольном пакете доли/акций, нужно посмотреть, какое конкретно количество голосов для принятия того или иного решения предусмотрено уставом компании. В разных уставах может быть предусмотрено разное количество голосов для принятия решений по одинаковым вопросам.

Предпринимателям и инвесторам при формировании и утверждении устава компании рекомендуется крайне внимательно обращать внимание на то, сколько процентов голосов для принятия решения в отношении того или иного вопроса повестки общего собрания участников/акционеров предусматривается уставом компании.