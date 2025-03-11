ЦФА (цифровые финансовые активы) – новый инструмент финансирования бизнеса. Что такое ЦФА с точки зрения Закона №259-ФЗ и как бизнесу выпустить свои ЦФА в России

В России уже пятый год действует Федеральный закон № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который даёт ответы на вопросы о том, что такое ЦФА и как бизнесу их выпустить. Разберём ответы на эти вопросы в статье.

Внутренние финансовые активы в бизнесе не являются изобретением крипто-индустрии, они [баллы, купоны и т.д.] появились почти сразу, как только бизнес начал заходить в онлайн. Однако с развитием крипто-индустрии внутренние финансовые активы получили более полное регулирование, стали более защищёнными и, как следствие, более оборотоспособными (потенциально ликвидными).

Сейчас каждый бизнес в России может официально выпустить свои собственные ЦФА – цифровые финансовые активы.

Выпуск и оборот ЦФА в России регулируется Федеральным законом 259-ФЗ (далее – Закон). К сожалению, он пока имеет относительно невысокий уровень юридической техники (понятности), однако всё же при определённом уровне подготовки в нём можно разобраться.

Выпуск цифровых финансовых активов может в значительной степени упростить многие бизнес-процессы, повысить ликвидность активов бизнеса и открыть новые каналы взаимодействия с клиентами.

Так, например, ЦФА в настоящее время активно используются различными бизнес-структурами для автоматизации, расширения и упрощения инвестиционной деятельности (продажа ЦФА как прав на те или иные инвестиционные продукты – прав на долю в общей собственности на недвижимость, прав на получение части прибыли бизнеса на и так далее).

Вообще, ЦФА – это, прежде всего инструмент привлечения и автоматизации массовых инвестиций в бизнес. В отличии от таких классических финансовых инструментов привлечения массовых инвестиций, как облигации, ЦФА имеют более простое регулирование и доступны для эмиссии значительно более широкому кругу лиц.

Помимо решения инвестиционных целей, ЦФА можно "привязать" к почти любому договору между бизнесом и клиентом, что, во-первых, позволит внедрить альтернативный вариант идентификации клиента и даже повысить её скорость и надёжность, а, во-вторых, позволит (если такая возможность предусмотрена законодательством или договором между бизнесом и клиентом), быстро осуществлять уступку требования по договору – клиент может быстро продать (передать) свои права по договору другому лицу, передав ему ЦФА.

Важно: как будет указано далее, выпускать ЦФА могут не только компании, но и индивидуальные предприниматели (физические лица), что даёт широкие возможности для привлечения инвестиций малому бизнесу и людям, зарабатывающим на рынке под своим именем (блогеры, артисты, спортсмены, писатели, юристы и так далее).

С этой точки зрения очень эффективной может быть связка "ЦФА – инвестиционный заём", когда приобретение ЦФА даёт его держателю право на получение % от дохода/прибыли эмитента.