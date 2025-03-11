ЦФА (цифровые финансовые активы) – новый инструмент финансирования бизнеса. Что такое ЦФА с точки зрения Закона №259-ФЗ и как бизнесу выпустить свои ЦФА в России

В России уже пятый год действует Федеральный закон № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который даёт ответы на вопросы о том, что такое ЦФА и как бизнесу их выпустить. Разберём ответы на эти вопросы в статье.
Внутренние финансовые активы в бизнесе не являются изобретением крипто-индустрии, они [баллы, купоны и т.д.] появились почти сразу, как только бизнес начал заходить в онлайн. Однако с развитием крипто-индустрии внутренние финансовые активы получили более полное регулирование, стали более защищёнными и, как следствие, более оборотоспособными (потенциально ликвидными).
Сейчас каждый бизнес в России может официально выпустить свои собственные ЦФА – цифровые финансовые активы.
Выпуск и оборот ЦФА в России регулируется Федеральным законом 259-ФЗ (далее – Закон). К сожалению, он пока имеет относительно невысокий уровень юридической техники (понятности), однако всё же при определённом уровне подготовки в нём можно разобраться.
Выпуск цифровых финансовых активов может в значительной степени упростить многие бизнес-процессы, повысить ликвидность активов бизнеса и открыть новые каналы взаимодействия с клиентами.
Так, например, ЦФА в настоящее время активно используются различными бизнес-структурами для автоматизации, расширения и упрощения инвестиционной деятельности (продажа ЦФА как прав на те или иные инвестиционные продукты – прав на долю в общей собственности на недвижимость, прав на получение части прибыли бизнеса на и так далее).
Вообще, ЦФА – это, прежде всего инструмент привлечения и автоматизации массовых инвестиций в бизнес. В отличии от таких классических финансовых инструментов привлечения массовых инвестиций, как облигации, ЦФА имеют более простое регулирование и доступны для эмиссии значительно более широкому кругу лиц.
Помимо решения инвестиционных целей, ЦФА можно "привязать" к почти любому договору между бизнесом и клиентом, что, во-первых, позволит внедрить альтернативный вариант идентификации клиента и даже повысить её скорость и надёжность, а, во-вторых, позволит (если такая возможность предусмотрена законодательством или договором между бизнесом и клиентом), быстро осуществлять уступку требования по договору – клиент может быстро продать (передать) свои права по договору другому лицу, передав ему ЦФА.
Важно: как будет указано далее, выпускать ЦФА могут не только компании, но и индивидуальные предприниматели (физические лица), что даёт широкие возможности для привлечения инвестиций малому бизнесу и людям, зарабатывающим на рынке под своим именем (блогеры, артисты, спортсмены, писатели, юристы и так далее).
С этой точки зрения очень эффективной может быть связка "ЦФА – инвестиционный заём", когда приобретение ЦФА даёт его держателю право на получение % от дохода/прибыли эмитента.
Что такое ЦФА и кто их может выпускать (эмитировать)?
Закон говорит:
Цифровые финансовые активы (ЦФА) – это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.
Цифровая валюта – это совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему её правилам.
Как видно, Закон разделяет такие сущности, как ЦФА (цифровые финансовые активы) и цифровые валюты.
Ключевым различием между ними является то, что ЦФА являются цифровыми правами (идентификатором прав), по которым есть конкретное лицо, обязанное это право удовлетворить (эмитент), а цифровые валюты – это совокупность электронных данных, в отношении которых нет конкретного лица, чем-либо обязанного перед владельцем цифровой валюты (за исключением обсуживающих такую валюту инфраструктурных игроков).
Поэтому можно резюмировать следующее: ЦФА – это инструмент, помогающий бизнесу продавать товары, ценные бумаги, инвестиционные продукты (привлекать инвестиции), а цифровые валюты – это самостоятельный и самодостаточный объект прав, имеющий ценность, на зависящую от каких-либо контрактов с каким-либо эмитентом, и определяемую через отношение к ней рынка, через её возможность осуществлять расчёты между участниками рынка и через её способность сохранять и приумножать капиталы, вложенные в её приобретение.
ЦФА всегда связаны с каким-либо договором между их владельцем и эмитентом (бизнесом) и являются подтверждением факта участия в нём [договоре] владельца ЦФА. Цифровая валюта же не связана с каким-либо договором между её владельцем и её эмитентом, она автономна и её ценность, как указано ранее, определяется иными факторами.
ЦФА в контексте Закона также упоминается как способ удостоверения прав. С технической точки зрения, ЦФА объективизируется (выражается) в цифровой записи – токене (уникальном идентификаторе), посредством которого устанавливается и подтверждается юридическая и техническая связь между владельцем ЦФА и правом [требованием к эмитенту ЦФА]. Поэтому допустимо ЦФА обозначать также термином "токен".
Таким образом, в контексте данной статьи имеет смысл говорить именно о ЦФА – как о средстве, помогающем бизнесу реализовывать свою деятельность. Цифровые валюты в контексте данной статьи мы не рассматриваем, поскольку они не являются инструментом реализации и оптимизации бизнеса.
В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона 259-ФЗ ЦФА могут выпускать индивидуальные предприниматели и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации). В принципе, каких-то иных требований к эмитентам ЦФА Закон не предъявляет и это, в принципе, хорошо, поскольку таким образом обеспечивается полная открытость ранка.
Однако стоит отметить, что в качестве самой важной фигуры в контексте выпуска, реализации и оборота ЦФА в Законе усматривается так субъект, как ОПЕРАТОР информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.
Согласно Закону выпуск ЦФА и сделки с ними могут осуществляться эмитентом только с условием приобретения статуса оператора информационной системы или с условием привлечения стороннего оператора информационных систем, включённого Центробанком России в реестр операторов информационных систем, с которым можно ознакомиться здесь.
То есть самое главное процедурное условие для выпуска бизнесом ЦФА – это выпуск ЦФА через оператора информационной системы, включённого Центробанком России в реестр операторов информационных систем.
В моей практике чаще всего приходят запросы от бизнеса на выпуск ЦФА в целях продажи их клиентам с целью привлечения дополнительного капитала для осуществления предпринимательской деятельности. Например, клиенты бизнеса покупают ЦФА и приобретают право на часть прибыли от тех или иных проектов бизнеса: строительства, торговли, разведения скота и так далее.
Как бизнесу выпустить ЦФА (цифровые финансовые активы)?
В соответствии с Законом № 259-ФЗ для выпуска ЦФА эмитент должен издать решение о выпуске ЦФА, которое должно содержать следующую информацию:
сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы, в том числе для физического лица - фамилию, имя, отчество, место жительства, сведения о государственной регистрации в качестве ИП, для юридического лица - полное наименование, адрес, сведения о государственной регистрации, а также сведения о сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, в сети "Интернет";
сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА;
вид и объём прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА, либо указание на то, что выпускаемые ЦФА удостоверяют несколько видов прав и обладатель выпускаемых ЦФА вправе при наступлении предусмотренных решением о выпуске ЦФА условий по своему выбору определить одно из нескольких прав, которое будет им реализовано;
количество выпускаемых ЦФА и (или) указание предельной суммы денежных средств, которые необходимо передать в оплату выпускаемых ЦФА, и (или) предельного количества вещей или предельной стоимости (предельного количества) имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, которые необходимо передать в качестве встречного предоставления за выпускаемые ЦФА, по достижении которых выпуск ЦФА прекращается;
условия, при наступлении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершённым);
цену приобретения ЦФА при их выпуске или порядок её определения (при оплате выпускаемых ЦФА денежными средствами) и (или) количество вещей или стоимость (количество) имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, которые необходимо передать для приобретения ЦФА при их выпуске, или порядок определения такого количества вещей или стоимости (количества) имущественных прав (при оплате выпускаемых ЦФА путём передачи в качестве встречного предоставления вещей или имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку);
дату начала размещения выпускаемых ЦФА путем заключения договоров об их приобретении;
способ оплаты выпускаемых ЦФА (оплата денежными средствами и (или) передача иных вещей или имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, в качестве встречного предоставления);
указание на использование для выпуска ЦФА сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путём применения информационных технологий (в случае использования таких сделок);
при обеспечении исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА, - указание на то, что такие обязательства обеспечиваются имуществом лица, выпускающего ЦФА, или третьих лиц (если применимо), описание предмета обеспечения, позволяющего его идентифицировать (если применимо), условия обеспечения, указание на способ обеспечения;
при выпуске ЦФА, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, - указание вида, категории (типа) эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой (право требовать передачи которой) удостоверяют выпускаемые ЦФА, а в случае, если выпускаемые ЦФА удостоверяют право на передачу эмиссионной ценной бумаги, - срок, в течение которого может быть реализовано право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги, или указание на событие, которое порождает право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги;
указание на ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего ЦФА (при наличии такого ограничения);
иные положения, включение которых в решение о выпуске ЦФА предусмотрено Законом, а также положения, включить которые в решение о выпуске ЦФА посчитал нужным эмитент.
Эмитент при выпуске (эмиссии) токенов может ограничить их обращение кругом лиц, соответствующих критериям, указанным в решении о выпуске ЦФА.
Решение о выпуске ЦФА должно быть размещено в сети "Интернет" на сайте лица, выпускающего ЦФА (при наличии), и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств лица, выпустившего ЦФА, перед всеми обладателями ЦФА.
Решение о выпуске ЦФА может не размещаться в сети "Интернет" на сайте лица, выпускающего ЦФА, и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, если оно адресовано определённому кругу лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, и (или) если выпускаемые на основании указанного решения ЦФА соответствуют признакам ЦФА, приобретение которых может осуществляться только квалифицированным инвестором, при условии обеспечения доступа к указанному решению оператором информационной системы, Банку России, лицам, которые могут приобрести такие ЦФА, и обладателям таких ЦФА до полного исполнения обязательств лица, выпустившего ЦФА, перед обладателями таких ЦФА.
Особенности оборота ЦФА
Сделки купли-продажи и иные сделки с ЦФА в соответствии с п. 10 Закона № 259-ФЗ совершаются через оператора обмена ЦФА.
Оператором обмена ЦФА могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные юридические лица, которые включены Банком России на основании их ходатайства в реестр операторов обмена ЦФА. Реестр операторов обмена ЦФА размещён здесь.
Оператор обмена ЦФА может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.
Риски, связанные с использованием ЦФА и ответственность эмитента
В соответствии с п. 3.1 ст. 4 Закона № 259-ФЗ эмитент ЦФА не вправе отказаться от исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА, в том числе, если ЦФА приобретены лицом, не указанным в решении о выпуске ЦФА и (или) не соответствующим критериям, установленным в нём.
Таким образом, ответственность эмитента ЦФА по обязательствам, удостоверенным ЦФА, аналогична ответственности лиц по обычным гражданско-правовым сделкам, в том числе, не исключаются риски и последствия банкротства в случае их неисполнения.
Эмитент вправе указать в решении о выпуске ЦФА ограничение оснований и (или) размера своей ответственности перед владельцами ЦФА, при этом, такое указание должно быть явным и недвусмысленным.
Стоит также учитывать, что невыполнение эмитентом своих обязательств, удостоверенных ЦФА, при массовой продаже ЦФА (а именно ради массовых охватов, как правило, бизнес и выпускает ЦФА) может иметь высокую общественную опасность, что может повлечь возбуждение уголовного дела, в том числе, по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Бизнесу рекомендуется вводить в оборот собственные ЦФА только в случае, когда бизнес-модель уже оправдала себя на практике и оборотных средств [будет] достаточно для надлежащего (как минимум, удовлетворительного) исполнения обязательств перед владельцами ЦФА.
Выпуск ЦФА рекомендуем начинать с выбора оператора информационной системы, включённого Центробанком России в реестр операторов информационных систем (либо подготовки к получению такого статуса), а также с определения стратегии и юридической сущности будущих ЦФА – для этого лучше консультироваться с профильными юристами.
Если у вас есть вопросы или запрос на выпуск ЦФА в бизнесе, можете обращаться по следующим контактным данным:
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