Преимущественное право покупки доли в уставном капитале ООО — наконец-то от него можно отказаться и убрать из устава ООО! Разбор кейса от корпоративного юриста

Долгое время нельзя было отказаться от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО — оно часто мешало при реализации опционов и иных сделок с долями ООО. Наконец-то законодатель внёс правки в ФЗ об ООО и допустил отказ от преимущественного права путём внесения соответствующих положений в устав ООО. Разбираем вопрос подробно в этой статье.

С 1 сентября 2025 года Федеральным законом от 07.07.2025 № 186-ФЗ введены изменения в Федеральный закон об ООО, касающиеся преимущественного права покупки доли ООО.

Что такое преимущественное право покупки доли в уставном капитале ООО? Преимущественное право покупки доли в уставном капитале ООО — это право приоритетного выкупа доли ООО участниками ООО при её продаже одним из участников ООО третьему лицу. Приоритетный выкуп при этом должен осуществляться на условиях предложения (продажи) доли, обозначенное третьему лицу.

Раньше от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО нельзя было отказаться — это было императивное правило, закреплённое в Федеральном законе об ООО. При всей относительной гибкости регулирования корпоративных отношений законодатель долгое время не давал никакой гибкости участникам рынка в этом аспекте.

Однако наконец-то теперь [после внесения указанных поправок] стало возможным отказаться от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО путём внесения соответствующих положений в устав ООО.

Вот что говорит об этом сейчас пункт 4 статьи 21 Федерального закона об ООО:

В отношении одного или нескольких участников ООО, прямо поименованных в уставе ООО, либо обладающих определёнными признаками, либо в отношении всех участников ООО уставом ООО может быть предусмотрено, что правила о преимущественном праве покупки доли или части доли в уставном капитале ООО не применяются, и (или) осуществление указанного права одним, несколькими или всеми участниками ООО обусловлено наступлением или ненаступлением определённых обстоятельств, сроком либо их сочетанием. Указанные положения могут быть предусмотрены уставом ООО при его учреждении или при внесении изменений в устав ООО по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Почему важно иметь возможность отказаться от преимущественного права покупки доли в уставе ООО?

Преимущественное право покупки доли в уставном капитале ООО часто довольно сильно мешает реализации опционов и иных сделок купли-продажи/мены с долями ООО. Для того, чтобы реализовать (исполнить) опцион на приобретение доли в ООО, нужно было либо собрать нотариальные отказы от реализации преимущественного права покупки доли у остальных участников ООО, либо дождаться истечения сроков реализации преимущественного права покупки доли остальными участниками ООО, при этом обеспечить не-реализацию преимущественного права приобретения доли такими участниками с помощью корпоративного (квазикорпоративного) договора.

Теперь же можно заранее включить в устав положения о том, что, например:

преимущественное право покупки доли вообще отсутствует у всех участников ООО;

преимущественное право покупки доли отсутствует у участников ООО при реализации кем-либо из участников опциона на долю ООО;

преимущественное право покупки доли отсутствует у участников ООО в течение 5 лет с момента создания ООО;

преимущественное право покупки доли отсутствует у участников ООО, если в рамках одной сделки продаётся доля, размер которой составляет менее 10 процентов уставного капитала ООО;

преимущественное право покупки доли отсутствует у участников ООО, если доля отчуждается участником, которому на момент отчуждения доли принадлежит доля в размере более 50 процентов уставного капитала ООО;

преимущественное право покупки доли отсутствует у участников ООО, если доля отчуждается участником, который приобрел долю в уставном капитале ООО в течение 2 лет с момента создания ООО;

и так далее.

Как внести в устав изменения в части отказа от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО и почему важно это сделать?

Согласно пункту 4 статьи 21 Федерального закона об ООО положения об отказе от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО, либо об условиях его реализации могут быть предусмотрены уставом ООО:

при учреждении ООО ;

при внесении изменений в устав ООО по решению общего собрания участников ООО, принятому всеми участниками ООО единогласно.

Исключение из устава ООО указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников ООО, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ООО, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом ООО.

Таким образом, для внесения в устав ООО изменений в части либо отказа от преимущественного права покупки доли, либо установления особых условий его реализации, нужно собрать и провести общее собрание участников ООО, на котором все участники ООО единогласно проголосуют за включение в устав соответствующих изменений.

Согласно пункту 4 статьи 21 Федерального закона об ООО факт принятия общим собранием участников ООО решения о внесении указанных положений в устав ООО или об исключении указанных положений из устава ООО и состав участников ООО, присутствующих при принятии такого решения, должны быть подтверждены путём нотариального удостоверения. То есть подпись каждого участника ООО в протоколе общего собрания участников ООО, созданного по указанному вопросу, должна быть нотариально удостоверена.

Напоминаю, что тонкая настройка устава ООО — это залог юридической безопасности владельцев бизнеса (участников ООО). Для того, чтобы грамотно настроить устав ООО, нужно провести немало аналитической работы и использование "типовых" уставов здесь является крайне нежелательным.

Если вы желаете оптимизировать реализацию сделок с долями в вашем бизнесе (ООО), а также устранить лишние риски, связанные с такими сделками, то рекомендую внести в устав ООО соответствующие изменения.

