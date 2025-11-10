Как вывести партнёра из бизнеса быстро, без конфликта и судов — база от корпоративного юриста

Предприниматели часто сталкиваются с проблемой вывода из бизнеса нерадивого партнёра, который по тем или иным причинам перестал участвовать в бизнесе, перестал инвестировать деньги в бизнес или иным образом мешает развитию бизнеса. О том, какие меры нужно предпринять, чтобы быстро, без конфликта и судов вывести нерадивого партнёра из бизнеса — эта статья.

На практике я часто сталкиваюсь с тем, что многие предприниматели не знают о прогрессивных возможностях российского законодательства и лайфхаков юридической практики.

В настоящее время достаточно вовремя подложить “соломку”, чтобы избавить себя от будущих рисков юридической войны с нерадивым бизнес-партнёром, который перестал исполнять свои обязательства в бизнесе или каким-либо иным образом стал себя неадекватно вести (например, перестал принимать участие в общих собраниях участников, отвечать на сообщения и т.д.).

Такой “соломкой” являются опционы — специальные соглашения, направленные, в том числе, на забирание доли в бизнесе у бизнес-партнёра в случае, если что-то пошло не плану. Опционы отлично работают с долями в бизнесе, которые оформлены в форме ООО (общества с ограниченной ответственностью). Долей в бизнесе в таком случае является доля в уставном капитале ООО. Опционы оформляются в соответствии со ст. 429.2 Гражданского кодекса РФ.

Опционы заключаются между партнёрами заблаговременно. В них прописываются [негативные] обстоятельства, при возникновении которых доля в бизнесе того или иного бизнес-партнёра может в одностороннем порядке возмездно или безвозмездно перейти к другому партнёру.

После заключения бизнес-партнёрами опциона, в случае возникновения того или иного негативного обстоятельства, партнёру, который забирает долю другого партнёра, не нужно обращаться в суд, не нужно даже связываться и взаимодействовать с партнёром — ему достаточно представить любому нотариусу заключенный ранее опцион и доказательства наступления негативного обстоятельства, предусмотренного опционом. Нотариус проверит представленные документы и доказательства, и в случае отсутствия каких-либо нареканий, обеспечит переход доли в бизнесе от “нерадивого” партнёра к другому партнёру.

Переход доли от одного партнёра к другому осуществляется на основании заявления нотариуса, направляемого им в электронной форме в ФНС, далее на основании данного заявления ФНС вносит соответствующие изменения в ЕГРЮЛ и юридически фиксирует переход доли от одного партнёра к другому.

В настоящее время опционы — это единственный эффективный способ быстрого, бесконфликтного и внесудебного выведения нерадивого партнёра из бизнеса. Подробно о том, как грамотно оформить опцион можно почитать, например, здесь, здесь и здесь.

Конечно, существуют и иные способы выведения нерадивого партнёра из бизнеса, однако они, как правило, реализуются в судебном порядке.

Так, статьёй 10 Федерального закона об “Обществах с ограниченной ответственностью” предусмотрено, что участники ООО, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 процентов уставного капитала ООО, вправе требовать в судебном порядке исключения из ООО участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность ООО или существенно ее затрудняет.

