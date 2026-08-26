Высокая ставка ЦБ душит экономику страны — если ситуация не изменится, нас ждет социальный катаклизм

В экономике РФ сейчас медленно, но верно происходят ужасные процессы, которые превращают страну в аутсайдера на мировой арене. Уровень инвестиционной активности в стране никогда и не был очень высоким — сопоставимым с рынком США и современного Китая, а сейчас так вообще принял критически минимальные значения.

Я, как инвестиционный юрист, не на бумаге, а на практике вижу, что уровень инвестиционной и бизнес-активности в стране приобрёл угрожающие значения. При этом, все цифры, подтверждающие данное обстоятельство, есть в свободном доступе и также свидетельствуют о крайне негативных явлениях в экономике РФ. Если ситуация не изменится, то всё это выльется в страшные социальные катаклизмы.

Ситуацию ещё можно исправить и если я не напишу это предостерегающее мнение, то в будущем будут винить себя за бездействие в этом отношении (написать, изложить своё мнение об угрозе — не трудно на самом деле).

Уровень инвестиционной активности — ключевой показатель, характеризующий состояние экономики страны. Он никогда не был в постсоветской России очень высоким и мы всегда были в догоняющей «глобальный запад» и Китай позиции. Но в десятые годы 21 века в России был хотя бы рост, сейчас же рост не то что прекратился на практике, о нём уже никто и не мечтает и не говорит — что в условиях известных всем геополитических процессов крайне вредно для безопасности страны и уровня жизни граждан.

В последние годы (также связи с известными всем событиями) ЦБ принял решение о «спасении» экономики и задрал ставку так, что это напрочь убивает и без того низкую инвестиционную и бизнес-активность в стране. Основа рыночной экономики — малый и средний бизнес, в связи с этим испытывает крайнюю нехватку денег, ибо деньги являются очень дорогими.

Текущая экономическая система России губит страну и губит население. Истории о том, что высокий уровень жизни не способствует высокой демографии — миф. Главным препятствием на пути достижения высокой демографии является отсутствие уверенности в завтрашнем дне, отсутствие развития. Множество исследований показывает, что самая высокая рождаемость имеет место у 3 категорий населения планеты — у бедных малообразованных людей (которые имеют низкий уровень сознательности и не думают о будущем своих детей), у очень богатых и у очень религиозных. В России большинство населения представлено другими социальными группами — в стране сейчас очень много образованных, сознательных и светских (не очень религиозных или вообще нерелигиозных) людей, которые не подпадают под указанные выше категории и которым для продолжения рода нужна хорошая развивающаяся экономика и хотя бы небольшая уверенность в завтрашнем дне. Но современная России не может этого дать своему населению.

Я как человек, родившийся в 1987 году, могу с уверенностью заявить, что очень многие мои бездетные ровесники (особенно, женщины) очень хотят детей, но в связи с тем, что испытывают серьёзную тревожность относительно будущего, не могут пойти на этот шаг. И во многом эта тревожность обусловлена экономическими факторами — как минимум, невозможностью в текущих экономических условиях позволить себе достойное жильё.

Я считаю, что в России настало время серьёзных перемен, поскольку их отсутствие приведёт страну в состояние коллапса. И начать нужно со снижения ставки ЦБ — это основа развития экономики.

Ключевая ставка ЦБ играет важнейшую роль в экономике страны. Высокая ставка сильно замедляет экономику, высокая ставка ускоряет экономику. И если текущее руководство экономического сектора страны не способно управлять экономикой на высоких скоростях, но способно подруливать только в еле едущей экономике, то это большой вопрос к их компетенции и профпригодности (а может быть и вопрос к их истинным целям).

Что касается, аргумента о том, что высокая ставка нужна для сдерживания инфляции, то, во-первых, высококвалифицированным экономистам известно (о чём они периодически вещают, тот же Сергей Глазьев, например), что высокая ставка - далеко не самый эффективный и полезный инструмент для борьбы с высокой инфляцией, а во-вторых, реальная инфляция в России сейчас и так крайне высокая, что лишний раз показывает, что высокая ставка не помогает в борьбе с инфляцией.

Да и не надо так сильно бояться инфляции, если она компенсируется высоким экономическим ростом, а надо бояться высокой инфляции при отсутствии экономического роста — что сейчас и происходит в стране.

Я не хотел делать эту статью аналитической, поэтому не стал пичкать её разными цифрами и графиками. Я только хочу выразить свою позицию, как гражданина Российской Федерации и специалиста, который по роду своей деятельности может давать довольно правдивые оценки состоянию российского малого и среднего бизнеса.

Я считаю, что чем больше граждан России перейдёт (в рамках соблюдения законодательства, конечно) от терпеливого и порой мучительного молчания к публичному выражению своего мнения, тем быстрее мы сможем исправить ситуацию, выйти из стагнации-деградации и направить наше общество и страну по пути процветания. Для терпения остаётся всё меньше сил и всё больше сил для изменения происходящего.

С уважением, Евгений Рябов, корпоративный и инвестиционный юрист, автор книг «Стартап и инвестор: правила игры», «Как привлечь и оформить инвестиции в бизнес в России»

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