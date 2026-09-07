Порочная экономика в России и пути выхода из затяжной депрессии

Экономика первична, это базис. Как показывают исследования, деньги вполне могут делать человека счастливым, а вот их недостаток однозначно делает человека несчастным. А то, что происходит с российской экономикой сейчас — это уровень какого-то из кругов ада. Что делать для выхода или хотя бы начала выхода из сложившейся ситуации, рассмотрим в статье.

Порочная экономика — это экономика, в которой, прежде всего, большая часть денежных средств зарабатывается за счёт откатов, коррупции, ангажированных связей с государственным сектором, при этом имеет место дефицит свободных денежных средств, которые можно заработать на свободном рынке в честной рыночной конкуренции.

Порочная экономика душит общество, не даёт ему развиваться, создаёт значительную поляризацию общества, что, в свою очередь, создаёт негативные последствия в сфере демографии, ментального и физического здоровья людей, уровня и качества их жизни.

Обозначим главные причины порочной экономики, сложившейся в настоящее время в России:

Фактор кредитно-денежной политики. Высокая ставка ЦБ рубит на корню инвестиционную и бизнес активность в стране, а также покупательскую способность населения. Структурно-экономический фактор. Очень малая доля малого и среднего бизнеса в структуре российской экономики — которая составляет в лучшем случае 20-25%. В экономически развитых странах доля МСБ в структуре экономики очень высокая, взять тот же самый Китай, который ещё недавно был коммунистическим — сегодня это уже полноценная рыночная экономика с большой долей МСБ, которая составляет более 60%! Юридический фактор — беспредел некоторых силовиков, который выражается в захватах бизнеса и вымогательствах, а также “карманно-коррупционный” характер некоторых судов (судей). Конечно, далеко не все силовики и суды порочны в указанном отношении, но наличие в системе хотя бы 1-2% преступных силовиков/судей дискредитирует всю систему и нарушает баланс интересов в обществе. В стране сложилась система тотального недоверия силовым структурам и судебным органам, часто нарушает главные, основополагающие принципы — справедливость, беспристрастность, гуманность, доверие. В условиях недоверия к юридической системе значительно возрастают риски для инвесторов — и как следствие инвестиции уходят из экономики и экономика обескровливается. Законодательный фактор — огромное количество нормативно-правовых актов, которые гасят свободу в стране, негативным образом сказывается на ментальном состоянии россиян — а значит и на их трудовой, инвестиционной и бизнес-деятельности. Множество успешных российских специалистов покинуло страну после начала активного законодательного ограничения прав и свобод в стране. Законодательство также стало “ручным” — обслуживающим интересы очень немногочисленного слоя населения страны. Внешнеполитический фактор — нарушены связи с огромным количеством мировых рынков, с которыми ранее была связана российская экономика. В связи с этим, прекратилась как импортная и экспортная деятельность по многим направлениям, так и внешние инвестиционные вливания в российскую экономику. И если бы в России был внутренний рынок, как у Китая или Индии — по 1,5 миллиарда человек, или хотя бы как внутренний рынок США — 350 млн чел., или у ЕС — 450 млн. чел, то Россия ещё могла бы более или менее справиться с изоляцией, но в условиях стремительно сокращающегося населения России (как минимум, из-за плохой демографии) изоляция России является критически негативным фактором, способным вызвать необратимые негативные явления в стране (хотя, скорее всего, такие явления уже начались). Фактор ИКС. Он и без пояснения известен всем.

Пути выхода из затяжной депрессии — исправление всех (или хотя бы 5 из 6) ошибок системы, указанных в приведённых пунктах.

Если конкретно, то начать следует со снижения ключевой ставки ЦБ — это самое быстрое и ощутимое каждым членом общества решение.

Известно, что в деле сдерживания гиперинфляции высокая ставка регулятора имеет далеко не первостепенное значение. Да, она имеет некоторое значение, но далеко не такое, чтобы ради него можно было бы пожертвовать покупательской способностью населения и экономическим ростом.

В данном случае средство (высокая ставка ЦБ) достижения цели (сдерживание гиперинфляции) является не достаточно обоснованным и не достаточно оправданным. Иными словами, для лечения болезни подобрано лекарство, которое мало того, что не лечит болезнь, так ещё и создаёт более губительный эффект для организма.

Экономике лучше двигаться на более высокой скорости, но при этом обеспечивать рост и покупательскую способность населения, нежели полностью остановиться и оставить большое количество людей в стране в условиях бедности и депрессии.

С уважением, Евгений Рябов, бизнес-юрист, автор книг, предприниматель

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