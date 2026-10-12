Как продать долю в ООО и защитить продавца от неоплаты (просрочки) по сделке

Как продавцу защитить себя от неоплаты в случае продажи доли в уставном капитале ООО с рассрочкой платежей?

Конечно же, продавцу доли рекомендуется защититься от неоплаты с помощью опциона, по которому продавец в случае неоплаты со стороны покупателя, получает возможность выкупить у покупателя ранее проданную долю ООО за символическую сумму, не возвращая при этом ранее полученную от покупателя часть вознаграждения (аванс).

То есть триггером, запускающим действие опциона на обратный выкуп, является факт просрочки внесения покупателем оплаты по сделке.

Опцион на обратный выкуп доли в случае неоплаты оформляется в тот же день, что и основной договор купли-продажи доли ООО. Гражданское законодательство РФ позволяет заключать сделки, в том числе, опционы в отношении долей, которые на момент оформления сделки юридически ещё не принадлежат продавцу.

Для обеспечения работоспособности (эффективности) опциона на обратный выкуп в него включаются элементы корпоративного договора, запрещающие: отчуждение доли до внесения покупателем полной оплаты по сделке, размытие доли, залог доли, выход покупателя доли из ООО и так далее.

В целях нивелирования рисков неоплаты в связи со смертью покупателя, дополнительно оформляется наследственный договор.

Поскольку опцион на долю ООО (как и сама сделка купли-продажи доли ООО, за исключением продажи казначейской доли) удостоверяется нотариально, то и исполнение опциона осуществляется тоже в нотариальном порядке.

Для этого, в случае возникновения просрочки, продавец обращается к любому нотариусу, представляет ему оформленный ранее опцион, удостоверяющий личность документ (иные необходимые документы в зависимости от ситуации), доказательства просрочки (выписку с расчётного счёта за соответствующий период времени, показывает движение денежных средств по расчётному счёту через демонстрацию клиент-банка в режиме реального времени и т.д.) и подписывает акцепт оферты (документ, запускающий действие опциона). Нотариус удостоверяет акцепт оферты и направляет соответствующие документы в ФНС для внесения изменений в ЕГРЮЛ в части указания нового собственника доли ООО.

Конечно, чтобы исполнение опциона на практике прошло без проблем, нужно качественно подготовить сам опцион, и условия для его быстрого и беспрепятственного исполнения - например, заблаговременно внести в устав ООО положения о том, что при исполнении опциона не работает преимущественное право покупки доли со стороны других участников ООО, обеспечить наличие у продавца документов, которые могут потребоваться для исполнения опциона (документы об оплате уставного капитала ООО, нотариальное согласие супруга/супруги инициатора опциона на продажу долю по опциону и т.д.).