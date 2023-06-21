Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды. Этапы и методы экспертизы

Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды представляет собой процесс экономического исследования, на предмет оценки потерь, которые возникают в результате несостоявшейся сделки или договора. Эта экспертиза может быть проведена для разных целей, например, для рассмотрения дел в суде, для оценки ущерба при страховании, для решения споров между бизнес-партнерами и т.д.
Задачи экономической экспертизы по определению упущенной выгоды могут включать в себя:
определение суммы потерь, которые возникли в результате несостоявшейся сделки;
определение факторов, которые привели к несостоявшейся сделке;
оценка возможных сценариев развития событий, если бы сделка состоялась;
определение рыночных условий, которые существовали на момент несостоявшейся сделки;
оценка возможности компенсации упущенной выгоды.
Этапы экономической экспертизы по определению упущенной выгоды могут включать в себя:
сбор информации о сделке и обстоятельствах, приведших к ее несостоявшемуся;
анализ собранной информации и определение факторов, которые привели к несостоявшейся сделке;
оценка возможных сценариев развития событий, если бы сделка состоялась;
определение рыночных условий, которые существовали на момент несостоявшейся сделки;
расчет потерь, которые возникли в результате несостоявшейся сделки;
подготовка отчета с результатами экспертизы.
Методы, используемые при проведении экономической экспертизы по определению упущенной выгоды, могут включать в себя:
анализ экономических показателей и статистических данных;
методы экстраполяции и интерполяции;
сравнительный анализ;
экспертные оценки и мнения;
моделирование ситуации, которая могла бы возникнуть, если бы сделка состоялась.
Для проведения экономической экспертизы по определению упущенной выгоды могут привлекаться эксперты-экономисты, бухгалтеры, аудиторы и другие специалисты.
Что включает в себя заключение эксперта/специалиста в области проведения экспертизы по определению упущенной выгоды?
Вводную часть (дата, время и место производства экспертизы; основание производства экспертизы, сведения об экспертном учреждении, а также фамилию, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученую степень и (или) ученое звание, занимаемую должность; вопросы, поставленные перед экспертом, объекты исследований и материалы, представленные для производства экспертизы).
Исследовательскую часть (исследуются характеристики, признаки и свойства объектов и материалов, представленных на исследования, применяются различные средства, методы и приемы исследования).
Синтезирующая часть (синтез и оценка, полученных промежуточных выводов).
Выводы (ответы на поставленные перед экспертом вопросы).
Иллюстрационная таблица.
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