Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды. Этапы и методы экспертизы

Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды представляет собой процесс экономического исследования, на предмет оценки потерь, которые возникают в результате несостоявшейся сделки или договора.

Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды представляет собой процесс экономического исследования, на предмет оценки потерь, которые возникают в результате несостоявшейся сделки или договора. Эта экспертиза может быть проведена для разных целей, например, для рассмотрения дел в суде, для оценки ущерба при страховании, для решения споров между бизнес-партнерами и т.д.

Задачи экономической экспертизы по определению упущенной выгоды могут включать в себя:

определение суммы потерь, которые возникли в результате несостоявшейся сделки;

определение факторов, которые привели к несостоявшейся сделке;

оценка возможных сценариев развития событий, если бы сделка состоялась;

определение рыночных условий, которые существовали на момент несостоявшейся сделки;

оценка возможности компенсации упущенной выгоды.

Этапы экономической экспертизы по определению упущенной выгоды могут включать в себя:

сбор информации о сделке и обстоятельствах, приведших к ее несостоявшемуся;

анализ собранной информации и определение факторов, которые привели к несостоявшейся сделке;

оценка возможных сценариев развития событий, если бы сделка состоялась;

определение рыночных условий, которые существовали на момент несостоявшейся сделки;

расчет потерь, которые возникли в результате несостоявшейся сделки;

подготовка отчета с результатами экспертизы.

Методы, используемые при проведении экономической экспертизы по определению упущенной выгоды, могут включать в себя:

анализ экономических показателей и статистических данных;

методы экстраполяции и интерполяции;

сравнительный анализ;

экспертные оценки и мнения;

моделирование ситуации, которая могла бы возникнуть, если бы сделка состоялась.

Для проведения экономической экспертизы по определению упущенной выгоды могут привлекаться эксперты-экономисты, бухгалтеры, аудиторы и другие специалисты.

Что включает в себя заключение эксперта/специалиста в области проведения экспертизы по определению упущенной выгоды?