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Экспертиза

Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды. Этапы и методы экспертизы

Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды представляет собой процесс экономического исследования, на предмет оценки потерь, которые возникают в результате несостоявшейся сделки или договора.
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Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды. Этапы и методы экспертизы

Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды представляет собой процесс экономического исследования, на предмет оценки потерь, которые возникают в результате несостоявшейся сделки или договора. Эта экспертиза может быть проведена для разных целей, например, для рассмотрения дел в суде, для оценки ущерба при страховании, для решения споров между бизнес-партнерами и т.д.

Задачи экономической экспертизы по определению упущенной выгоды могут включать в себя:

  • определение суммы потерь, которые возникли в результате несостоявшейся сделки;

  • определение факторов, которые привели к несостоявшейся сделке;

  • оценка возможных сценариев развития событий, если бы сделка состоялась;

  • определение рыночных условий, которые существовали на момент несостоявшейся сделки;

  • оценка возможности компенсации упущенной выгоды.

Этапы экономической экспертизы по определению упущенной выгоды могут включать в себя:

  • сбор информации о сделке и обстоятельствах, приведших к ее несостоявшемуся;

  • анализ собранной информации и определение факторов, которые привели к несостоявшейся сделке;

  • оценка возможных сценариев развития событий, если бы сделка состоялась;

  • определение рыночных условий, которые существовали на момент несостоявшейся сделки;

  • расчет потерь, которые возникли в результате несостоявшейся сделки;

  • подготовка отчета с результатами экспертизы.

Методы, используемые при проведении экономической экспертизы по определению упущенной выгоды, могут включать в себя:

  • анализ экономических показателей и статистических данных;

  • методы экстраполяции и интерполяции;

  • сравнительный анализ;

  • экспертные оценки и мнения;

  • моделирование ситуации, которая могла бы возникнуть, если бы сделка состоялась.

Для проведения экономической экспертизы по определению упущенной выгоды могут привлекаться эксперты-экономисты, бухгалтеры, аудиторы и другие специалисты.

Что включает в себя заключение эксперта/специалиста в области проведения экспертизы по определению упущенной выгоды?

  1. Вводную часть (дата, время и место производства экспертизы; основание производства экспертизы, сведения об экспертном учреждении, а также фамилию, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученую степень и (или) ученое звание, занимаемую должность; вопросы, поставленные перед экспертом, объекты исследований и материалы, представленные для производства экспертизы).

  2. Исследовательскую часть (исследуются характеристики, признаки и свойства объектов и материалов, представленных на исследования, применяются различные средства, методы и приемы исследования).

  3. Синтезирующая часть (синтез и оценка, полученных промежуточных выводов).

  4. Выводы (ответы на поставленные перед экспертом вопросы).

  5. Иллюстрационная таблица.

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Судебный эксперт

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Экспертиза

    Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды. Этапы и методы экспертизы

    Экономическая экспертиза по установлению упущенной выгоды представляет собой процесс экономического исследования, на предмет оценки потерь, которые возникают в результате несостоявшейся сделки или договора.

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