Порядок ввоза авиационных двигателей и запчастей. Уплачиваются ли ввозные пошлины и НДС?

О таможенных процедурах при ввозе авиационного двигателя и запчастей к нему для ремонта на территории РФ.

Вопрос

Организация приняла от иностранного клиента авиационный двигатель для ремонта на территории РФ. При проведении ремонта выяснилось, что нужна дополнительная запчасть взамен неремонтопригодной, установленной на двигателе.

Какой таможенной процедуре подлежит ввозу запасная часть для двигателя, ввезенного на территорию РФ для ремонта? Уплачиваются ли ввозные пошлины и НДС?

Самой Организации право собственности ни на двигатель, ни на запасную часть не принадлежат.

Ответ

Ввоз двигателя для ремонта, а также запчасти для замены аналогичной на двигателе может быть осуществлен в таможенном режиме переработки на таможенной территории.

Образовавшиеся в результате переработки товары (двигатель, с установленной новой запчастью, а также снятая с двигателя неремонтопригодная деталь) должны быть помещены под процедуру реэкспорта.

Таможенные процедуры по переработке на таможенной территории и реэкспорту не предполагают уплату таможенных платежей. Соответственно, при ввозе и вывозе двигателя и запчастей к нему у декларанта не возникает обязанности по уплате таможенных платежей.

Обоснование

В случае необходимости ввоза на территорию Российской Федерации иностранных товаров для осуществления операций по их ремонту, как правило, применяется таможенная процедура переработки на таможенной территории (пункт 1 Методических рекомендаций по применению таможенной процедуры переработки на таможенной территории для совершения операций по ремонту товаров, утв. ФТС России 30.12.2020 (далее — Методические рекомендации)).

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 163 ТК ЕАЭС[1] таможенная процедура переработки на таможенной территории — таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой с такими товарами совершаются операции по переработке на таможенной территории Союза в целях получения продуктов их переработки, предназначенных для последующего вывоза с таможенной территории Союза, без уплаты в отношении таких иностранных товаров ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 166 ТК ЕАЭСоперации по переработке на таможенной территории Союза включают в себя:

переработку или обработку товаров;

изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку;

ремонт товаров, включая их восстановление, замену составных частей , модернизацию[2];

использование товаров, которые содействуют производству продуктов переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично потребляются в процессе переработки. Данная операция должна быть совершена одновременно с одной из операций, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта.

Таким образом, под процедуру переработки могут быть помещены не только товары, которые в процессе переработки не изменяются (например, для ремонта), но и также те товары, которые в процессе переработки полностью/частично потребляются. К таким товарам, которые полностью или частично потребляются, могут быть отнесены, в том числе запасные части, устанавливаемые на основной товар.

В рассматриваемом случае речь идет о ввозе в режиме переработки двигателя, подлежащего ремонту, а также запасной части, которая будет установлена на этот двигатель (взамен неремонтопригодной).

По нашему мнению, ввоз запчасти для двигателя может быть осуществлен в режиме переработки, так как она будет установлена на двигатель, ввезенный в таком же режиме для ремонта.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 164 ТК ЕАЭСусловиями помещения товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории являются:

наличие документа об условиях переработки товаров на таможенной территории Союза, выданного уполномоченным органом государства-члена и содержащего сведения, определенные статьей 168 ТК ЕАЭС. В качестве такого документа может использоваться декларация на товары, если целью применения таможенной процедуры переработки на таможенной территории является ремонт товаров, а также в иных случаях, определяемых Комиссией; возможность идентификации таможенными органами иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, в продуктах их переработки, за исключением случаев замены таких иностранных товаров эквивалентными товарами в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса; соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 настоящего Кодекса.

Под идентификацией таможенным органом иностранных товаров в продуктах их переработки понимается установление одним из определенных статьей 167 ТК ЕАЭС способов того, что операциям по переработке товаров на таможенной территории Союза в целях получения продуктов переработки подвергались именно товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на таможенной территории.

Согласно статье 167 ТК ЕАЭС в целях идентификации иностранных товаров в продуктах их переработки могут использоваться следующие способы:

проставление декларантом, лицом, совершающим операции по переработке, или должностными лицами таможенных органов печатей, штампов, нанесение цифровой и другой маркировки на иностранные товары;

подробное описание, фотографирование, изображение в масштабе иностранных товаров;

сопоставление предварительно отобранных проб и (или) образцов иностранных товаров и продуктов их переработки;

использование имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде серийных номеров;

иные способы, которые могут быть применены исходя из характера товаров и совершаемых операций по переработке на таможенной территории Союза, в том числе путем исследования представленных документов, содержащих подробные сведения об использовании иностранных товаров в технологическом процессе совершения операций по переработке на таможенной территории Союза, а также о технологии производства продуктов переработки, или путем проведения таможенного контроля во время совершения операций по переработке на таможенной территории Союза.

Пунктом 4 статьи 124 Закона № 289-ФЗ[3] установлено, что для идентификации иностранных товаров в продуктах их переработки в соответствии с абзацем 6 статьи 167 ТК ЕАЭС декларантом могут быть представлены в таможенный орган, осуществляющий контроль за использованием таможенной процедуры переработки на таможенной территории, документы производственного, бухгалтерского и налогового учета при условии, что в них содержатся сведения об использовании иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, в технологическом процессе совершения операций по изготовлению продуктов переработки.

В пункте 4 Методических указаний[4] указано, что такими документами могут быть как документы аналитического учета, так и документы первичного учета, позволяющие оценить, что операциям по переработке подвергались именно товары, помещенные под процедуры переработки.

Требования к бухгалтерскому учету определены Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Основные документы и основные положения по ведению бухгалтерского учета, а также особенности ведения учета определяются учетной политикой организации-переработчика (ПБУ 1/2008).

Требования к производственному учету устанавливаются в стандартах предприятия, технологических картах производства, которыми определяются набор требований к процессу, методики, инструменты, материалы (сырье) и т.п.

В каждом конкретном случае необходимо изучение технологического (производственного) процесса и связанного с ним документооборота.

Например, изучение и анализ технологических инструкций, технологических схем по проведению конкретных операций на различных этапах производственного (технологического) процесса, описания производственных операций, документов производственного учета позволяют проследить поступление товаров для переработки, их перемещение и расходование на совершение технологических операций, получение готовой продукции, образование отходов и остатков, производственных потерь. Чтобы проверить достоверность заявленных норм выхода продуктов переработки, необходимо изучение технологии производства, т.е. фактических условий, при которых осуществляется переработка товаров.

Таким образом, в целях идентификации товаров декларантом могут быть представлены документы производственного, бухгалтерского и налогового учета, которые будут свидетельствовать об использовании в переработке ввозимых товаров.

В рассматриваемом случае речь идет о ввозе запчасти для двигателя. Для идентификации указанной запчасти, по нашему мнению, могут быть предоставлены документы, на основании которых могут быть установлены следующие факты: ввоз двигателя в режиме переработки (ДТ), необходимость замены запчасти на двигателе (акт дефектации, официальное письмо завода об отказе в ремонте по причине установки на двигателе неремонтопригодной детали), соглашение с заводом о замене запчасти иждивением заказчика и т.д.

В силу пункта 2 статьи 168 ТК ЕАЭС сведения о способах идентификации иностранных товаров, помещаемых под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, в продуктах их переработки содержатся в документе об условиях переработки товаров на таможенной территории Союза.

Согласно статье 127 Закона № 289-ФЗ документом об условиях переработки товаров на таможенной территории является разрешение на переработку товаров на таможенной территории.

В общем случае таким документом может являться таможенная декларация на товары. Однако в случае, если в целях идентификации товаров используется способ, предусмотренный абзацем 6 статьи 167 ТК ЕАЭС, то декларация на товары в качестве документа об условиях переработки применятся не может (пункт 3 Методических указаний ФТС РФ). В такой ситуации декларанту необходимо получить разрешение, выданное таможенным органом.

Форма разрешения на переработку товаров на таможенной территории, порядок ее заполнения, порядок выдачи такого разрешения на переработку товаров в части, не урегулированной ТК ЕАЭС, утверждены Приказом Минфина РФ от 24.12.2019 № 246н.

Согласно пункту 11 Порядка заполнения формы в пункте 15 формы заявления на переработку в целях соблюдения условия помещения иностранных товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, установленного подпунктом 2 пункта 1 статьи 164 Кодекса ЕАЭС, приводится описание способа идентификации иностранных товаров в продуктах их переработки.

В случае если в заявлении на переработку указано, что в соответствии с абзацем шестым статьи 167 Кодекса ЕАЭС идентификация иностранных товаров в продуктах их переработки будет осуществляться путем предоставления в таможенный орган документов производственного, бухгалтерского и налогового учета, содержащих сведения об использовании иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, в технологическом процессе совершения операций по изготовлению продуктов переработки, то в пункте 15 формы заявления на переработку указывается информация об используемой (используемых) заявителем системе (системах) производственного, бухгалтерского и налогового учета, а также наименования и реквизиты документов, содержащих указанные сведения.

Учитывая вышеизложенное, идентификация иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, в продуктах их переработки может быть осуществлена, в том числе на основании документов производственного, бухгалтерского и налогового учета при условии, если такая форма идентификации предусмотрена в разрешении на переработку товаров на таможенной территории.

В этом случае Организация вправе поместить запчасть двигателя под таможенную процедуру переработки на таможенной территории.

В силу статьи 171 ТК ЕАЭС остатки иностранных товаров, образовавшиеся в результате совершения операций по переработке на таможенной территории Союза в соответствии с нормами выхода продуктов переработки, подлежат помещению под таможенные процедуры в соответствии со статьей 173 настоящего Кодекса.

В рассматриваемом случае остатками товаров, образовавшихся в результате процедуру переработки, будет неаутентичная запчасть двигателя. Соответственно, в отношении данной запчасти процедура переработки будет завершатся в общем порядке.

До истечения установленного срока действия таможенной процедуры переработки на таможенной территории действие этой таможенной процедуры завершается помещением товаров, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке на таможенной территории Союза (продуктов переработки, отходов, за исключением отходов, указанных в пункте 3 статьи 170 настоящего Кодекса, и (или) остатков), и (или) иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории и не подвергшихся операциям по переработке на таможенной территории Союза, под таможенную процедуру реэкспорта (пункт 1 статьи 173 ТК ЕАЭС).

Таким образом, образовавшиеся в результате переработки товары помещаются под процедуру реэкспорта.

В рассматриваемом случае под процедуру реэкспорта будут помещены двигатель, с установленной новой запчастью, а также снятая с двигателя неаутентичная деталь.

Согласно пункту 1 статьи 238 ТК ЕАЭСтаможенная процедура реэкспорта - таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой иностранные товары вывозятся с таможенной территории Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) с возвратом (зачетом) сумм таких пошлин и налогов в соответствии со статьей 242 настоящего Кодекса, а товары Союза — без уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру.

Таким образом, таможенная процедура реэкспорта не предполагает уплату таможенных платежей при вывозе товаров, помещенных под процедуру переработке на таможенной территории.

В соответствии с пунктом 1 статьи 239 ТК ЕАЭС условиями помещения товаров, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 2 статьи 238 настоящего Кодекса, под таможенную процедуру реэкспорта являются:

соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 настоящего Кодекса;

представление таможенному органу сведений об обстоятельствах ввоза товаров на таможенную территорию Союза, вывоза товаров с таможенной территории Союза, которые подтверждаются представлением таможенных и (или) иных документов либо сведений о таких документах.

Учитывая изложенное, таможенные процедуры по переработке на таможенной территории и реэкспорту не предполагают уплату таможенных платежей.

Коллегия Налоговых Консультантов (18 января 2024 года)

Ссылки:

[1] Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза

[2] При этом к операции по ремонту товаров относятся все виды ремонтов, осуществляемых в различных отраслях промышленности, в том числе и капитальный ремонт (пункт 2 Методических рекомендаций).

[3] Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[4] «Методические рекомендации по идентификации таможенными органами иностранных товаров в продуктах их переработки при использовании таможенных процедур переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления» (утв. ФТС РФ).