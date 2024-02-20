Порядок расчета величины потенциального кредитного риска (ВПР) по сделке валютно-процентный СВОП ЕвроРуб. Разбираем пример

При расчете ВПР на любую отчетную дату Банк должен учитывать стоимость сделки в рублях, определенной условиями заключенного ПФИ (В нашем случае обязательства Банка заплатить 1 603 140 000 руб.), или сумму требований Банка в валюте (22 000 000.00 евро) по курсу, установленному ЦБ РФ на дату расчета ВПР?

Описание ситуации

Банк рассчитывает размер кредитного риска в соответствии с Положением ЦБ РФ от 12 января 2021 года № 754-П. В расчете КРС участвует одна заключенная Банком сделка ПФИ, параметры которой следующие:

Сделка — Валютно-процентный СВОП ЕвроРуб.

Дата сделки — 07.08.2019г.

Дата истечения срока, окончательного платежа — 10.12.2024г.

Сумма и валюта окончательного платежа (для стороны А, контрагент) — 22 000 000 Евро (отражены на счет 93305978811049090009, требования в валюте)

Сумма и валюта окончательного платежа для стороны Б (Банк) — 1 603 140 000 руб. (отражены на счете 96305810811049090009, обязательства Банка в рублях).

На момент расчета КРС (на 01.10.2023г.) остаток средств на сч. 52601810600079090009 (ПФИ, от которых ожидается получение экономических выгод) составляет 617 479 049.57 руб.

Согласно Положения ВРС (величина кредитного риска) рассчитывается по формуле = x (ВТР + ВПР), где:

В основе расчета ВТР (текущий кредитный риск (стоимость замещения ПФИ), отражающий потери банка в случае неисполнения обязательств контрагентом по ПФИ до момента завершения расчетов по ПФИ на дату расчета кредитного риска по ПФИ) согласно п.2.3 лежит справедливая стоимость ПФИ (СС), т.е. остаток средств, учитываемых на балансовом счете 52601, что не вызывает наших сомнений. ВТР = max (СС — ЧО; 0), В основе расчета ВПР (потенциальный кредитный риск, отражающий потери банка в связи с изменением стоимости базисного актива в течение периода закрытия позиции в случае нарушения обязательств контрагентом по ПФИ до момента завершения расчетов по ПФИ) лежит величина скорректированной стоимости ПФИ, рассчитанная согласно пунктам Положения:

п.3.2 «Банк определяет скорректированную номинальную стоимость i-го ПФИ, относящегося к одной из категорий ПФИ, определенных пунктом 1.2 настоящего Положения, на основании номинальной стоимости i-го ПФИ (для ПФИ, номинированного в иностранной валюте, - на основании рублевого эквивалента номинальной стоимости ПФИ по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), на дату расчета банком величины кредитного риска по ПФИ (далее - рублевый эквивалент),

п.3.2.2. Для валютных ПФИ банк рассчитывает скорректированную номинальную стоимость как рублевый эквивалент требований или обязательств сторон в соответствии с условиями валютного ПФИ, номинированных в иностранной валюте. В случае если и требования, и обязательства сторон валютного ПФИ номинированы в иностранной валюте (иностранных валютах), банк рассчитывает скорректированную номинальную стоимость валютного ПФИ как наибольшую из величин рублевого эквивалента требования или обязательства валютного ПФИ.

Вопрос

При расчете ВПР на любую отчетную дату Банк должен учитывать стоимость сделки в рублях, определенной условиями заключенного ПФИ (В нашем случае обязательства Банка заплатить 1 603 140 000 руб.), или сумму требований Банка в валюте (22 000 000.00 евро) по курсу, установленному ЦБ РФ на дату расчета ВПР?

Мнение консультантов

При расчете величины ВПР по указанной сделке Банку следует использовать рублевый эквивалент требований в размере 22 000 000 Евро по официальному курсу Банка России на дату расчета.

Обоснование мнения консультантов

В целях расчета обязательных нормативов банки с универсальной лицензией осуществляют расчет величины кредитного риска по производным финансовым инструментам (далее по тексту — ПФИ, КРС, соответственно) в соответствии с порядком, предусмотренным Положением № 754-П.

Как следует из текста вопроса, Банком заключена сделка валютно-процентного свопа, являющаяся ПФИ, базисным активом которого являются одновременно процентные ставки и курсы валют. Для целей расчета кредитного риска сделка относится к категории валютных ПФИ (пункт 1.2 Положения № 754-П).

Для расчета КРС определяется величина, подверженная риску возникновения у банка финансовых потерь (убытков) вследствие неисполнения контрагентом банка обязательств по ПФИ до момента завершения расчетов, предусмотренных этим ПФИ (ВРС).

В соответствии с пунктом 2.1 Положения № 754-П величина ВРС рассчитывается по формуле:

ВРС = 1,4 x (ВТР + ВПР),

где:

ВТР — текущий кредитный риск (стоимость замещения ПФИ), отражающий потери банка в случае неисполнения обязательств контрагентом по ПФИ до момента завершения расчетов по ПФИ на дату расчета кредитного риска по ПФИ, рассчитываемый согласно пункту 2.3 настоящего Положения в случае признания банком ПФИ маржируемым в соответствии с подпунктом 2.1.1 настоящего пункта или согласно пункту 2.2 настоящего Положения в случае признания банком ПФИ немаржируемым в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящего пункта (далее — ВТР);

ВПР — потенциальный кредитный риск, отражающий потери банка в связи с изменением стоимости базисного актива в течение периода закрытия позиции в случае нарушения обязательств контрагентом по ПФИ до момента завершения расчетов по ПФИ (далее — ВПР), рассчитываемый согласно пункту 2.4 настоящего Положения для временного интервала, равного:

для немаржируемых ПФИ — одному году с даты расчета кредитного риска по ПФИ;

для маржируемых ПФИ — маржинальному периоду риска, то есть временному интервалу с момента последнего перечисления (внесения) обеспечения в рамках группы неттинга, в которую включен i-й ПФИ, до момента закрытия позиции контрагента по ПФИ в случае нарушения обязательств контрагентом банка по ПФИ до момента завершения расчетов по ПФИ. Банк рассчитывает маржинальный период риска в операционных днях в соответствии с подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Положения.

К маржируемым ПФИ относятся такие ПФИ, условиями которых предусмотрено периодическое перечисление (внесение) стороной (сторонами) обеспечения, величина которого определяется на основании изменения стоимости базисного актива ПФИ, с учетом требований абзаца второго подпункта 2.1.2 настоящего пункта (подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Положения № 754-П).

К немаржируемым такие ПФИ, условиями которых не предусмотрено перечисление (внесение) стороной (сторонами) обеспечения, величина которого определяется на основании изменения стоимости базисного актива ПФИ.

ПФИ, заключенные банком и контрагентом, условиями которых предусмотрено одностороннее перечисление (внесение) банком обеспечения, величина которого определяется на основании изменения стоимости базисного актива ПФИ, банк относит к немаржируемым ПФИ (подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Положения № 754-П).

В тексте вопроса не указано, относится ли рассматриваемая сделка к маржируемым или немаржируемым ПФИ (в отношении процентной составляющей сделки).

Вместе с тем, как справедливо отмечено Банком, в основе расчета ВТР (как для маржируемых, так и не для маржируемых ПФИ) лежит справедливая стоимость ПФИ (СС), т.е. в отношении рассматриваемой сделки - остаток средств, учитываемых на балансовом счете 52601 «Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод».

Согласно пункту 2.4 Положения № 754-П величина ВПР рассчитывается по формуле:

Банк рассчитывает ВПР по формуле:

ВПР = М x Нсов,

где:

М — мультипликатор;

Нсов — совокупная надбавка.

Для рассматриваемой сделки величина Нсов равна величине На - агрегированной надбавка, рассчитываемой в соответствии с пунктами 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.5 настоящего Положения.

Общий порядок расчета агрегированной надбавки определен главой 3 Положения № 754-П, в соответствии с которым величина агрегированной надбавки определяется на основании скорректированной номинальной стоимости.

Как следует из пункта 3.2 Положения № 754-П, скорректированной номинальной стоимостью ПФИ, номинированного в иностранной валюте, является рублевый эквивалент номинальной стоимости ПФИ по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату расчета банком величины кредитного риска по ПФИ .

В соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Положения № 754-Пдля валютных ПФИ банк рассчитывает скорректированную номинальную стоимость как рублевый эквивалент требований или обязательств сторон в соответствии с условиями валютного ПФИ, номинированных в иностранной валюте. В случае если и требования, и обязательства сторон валютного ПФИ номинированы в иностранной валюте (иностранных валютах), банк рассчитывает скорректированную номинальную стоимость валютного ПФИ как наибольшую из величин рублевого эквивалента требования или обязательства валютного ПФИ.

Иными словами, скорректированная номинальная стоимость валютного ПФИ определяется на основании возникшего у Банка по условиям сделки требования или обязательства, выраженного в иностранной валюте. Если заключена конверсионная сделка (покупка – продажа одной иностранной валюты за другую), то скорректированная номинальная стоимость валютного ПФИ определяется на основании максимального рублевого эквивалента (требования или обязательства).

Таким образом, исходя из условий рассматриваемой сделки (номинальной стоимости сделки) у Банка возникли:

требования в размере 22 000 000 Евро (отражены на счете 93305);

обязательства в размере 1 603 140 000 руб. (отражены на счете 96305).

В соответствии с требованиями подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения № 754-П скорректированной номинальной стоимостью ПФИ является рублевый эквивалент (по официальному курсу Банка России) имеющихся у Банка требований в иностранной валюте.

Таким образом, при расчете величины ВПР Банку следует использовать рублевый эквивалент требований в размере 22 000 000 Евро по официальному курсу Банка России на дату расчета.

Для Банка-корреспондента при расчете величины ВПР по указанной сделке следует использовать рублевый эквивалент обязательств в размере 22 000 000 Евро.

Документы и литература

Положение № 754-П— Положение Банка России от 12.01.2021г. № 754-П «"Об определении банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам».

Коллегия Налоговых Консультантов, тг-канал https://t.me/knk_banki.