О дате признания вклада в имущество в бухгалтерском учете

В статье отвечаем на вопрос: в каком размере ООО следует признать в 2023 году добавочный капитал.

Вопрос

Единственным участником ООО принято решение о внесении денежных средств в качестве вклада в имущество ООО.

Решение принято в 2023 году, денежные средства будут перечисляться траншами, часть из которых будет перечислена в 2024 году.

В каком размере ООО следует признать в 2023 году добавочный капитал, в полной сумме по решению или только в размере суммы транша, перечисленного в 2023 году?

Ответ

По нашему мнению, обязательство по внесению вклада в имущество возникает на основании принятого участниками решения.

Следовательно, операцию по внесению вклада в имущество общества необходимо отразить на дату принятия решения о внесении такого вклада на всю сумму, указанную в решении.

Применительно к рассматриваемому нами случаю Организации следует в 2023 году отразить операцию:

Дт 75 Кт 83 — принято решение о внесении вклада в имущество (на всю сумму причитающего к получению вклада);

По мере поступления денежных средств обязательства участника будут погашаться операцией:

Дт 51 Кт 75 — получены денежные средства от участника (в сумме полученного транша).

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 закона № 14-ФЗ участники общества обязаны, если это предусмотрено уставом общества, по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Такая обязанность участников общества может быть предусмотрена уставом общества при учреждении общества или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.

Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества (пункт 4 статьи 27 закона № 14-ФЗ).

Таким образом, положениями закона № 14-ФЗ предусмотрена возможность внесения денежного вклада в имущество ООО, которое не влечет изменения размеров и номинальной стоимости долей участников.

При этом обязательство по внесению вклада возникает на основании решения общего собрания участников.

Порядок отражения операции, связанной с внесением дополнительного вклада в ООО, не влекущей изменение размеров и номинальной стоимости долей, прямо бухгалтерским законодательством не регламентирован.

Из разъяснений фискальных органов следует, что суммы полученного от участника вклада в имущество подлежат отражению в составе добавочного капитала на счете 83 «Добавочный капитал».

Письмо Минфина от 28.10.2013 № 03-03-06/1/45463:

«Что касается порядка ведения бухгалтерского учета, то согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, в бухгалтерском учете общества с ограниченной ответственностью вклад участника в его имущество отражается этим обществом по дебету счетов учета имущества в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала».

Письмо Минфина РФ от 29.01.2008 № 07-05-06/18:

«Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, в бухгалтерском учете общества с ограниченной ответственностью вклад участника в его имущество в соответствии с действующим законодательством отражается этим обществом по дебету счетов учета имущества в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала».

По нашему мнению, обязательство по внесению вклада в имущество возникает на основании принятого участниками решения.

Следовательно, операцию по внесению вклада в имущество общества необходимо отразить на дату принятия решения о внесении такого вклада на всю сумму, указанную в решении.

Применительно к рассматриваемому нами случаю Организации следует в 2023 году отразить операцию:

Дт 75 Кт 83 — принято решение о внесении вклада в имущество (на всю сумму причитающего к получению вклада).

По мере поступления денежных средств обязательства участника будут погашаться операцией:

Дт 51 Кт 75 — получены денежные средства от участника (в сумме полученного транша).

Коллегия Налоговых Консультантов (2 февраля 2024 года), тг-канал: https://t.me/knk_audit.

[1] закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.