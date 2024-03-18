Как отражать операций в ОДДС. Разъяснения коллегия налоговых консультантов

По какой строке отчета о движении денежных средств нужно отражать следующие операции: проценты, полученные по краткосрочному займу, который организация выдала взаимозависимой компании? НДФЛ, удержанный из выплат физическим лицам, осуществляемым по договорам ГПХ? Безвозмездная помощь, перечисленная взаимозависимой компании?

Ответ

1. Проценты, полученные по краткосрочному займу, в зависимости от того, какой срок Организация установит в учетной политике, и в зависимости от срока выданного займа, будут подлежать отражению в ОДДС:

либо по строке 4113 «Поступления от перепродажи финансовых вложений»;

либо по строке 4214 «Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях».

2. Поскольку сумма удержанного НДФЛ напрямую связана с перечислением Организацией денежных средств в оплату услуг, оказанных физическими лицами – исполнителями по договорам ГПХ, по нашему мнению, данные суммы НДФЛ корректно отражать совместно с суммой оплаты по соответствующим договорам по строке 4121 «Платежи: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» Отчета о движении денежных средств».

3. Безвозмездная помощь, перечисленная в адрес аффилированной компании, подлежит отражению по строке 4129 «Платежи: прочие платежи».

Обоснование

Правила составления отчета о движении денежных средств коммерческими организациями (за исключением кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству РФ (далее — организации) установлены ПБУ 23/2011[1].

Денежные потоки организации классифицируются в зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетности организации (пункт 8 ПБУ 23/2011).

Вопрос 1. Проценты, полученные по краткосрочному займу, который организация выдала взаимозависимой компании

В соответствии с пунктом 9 ПБУ 23/2011 денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации от продаж.

Информация о денежных потоках от текущих операций показывает пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень обеспеченности организации денежными средствами, достаточными для погашения кредитов, поддержания деятельности организации на уровне существующих объемов производства, выплаты дивидендов и новых инвестиций без привлечения внешних источников финансирования. Информация о составе денежных потоков от текущих операций в предыдущих периодах в сочетании с другой информацией, представляемой в бухгалтерской отчетности организации, обеспечивает основу для прогнозирования будущих денежных потоков от текущих операций.

Примерами денежных потоков от текущих операций являются, в частности денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев).

Согласно пункту 10 ПБУ 23/2011 денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Информация о денежных потоках от инвестиционных операций показывает пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень затрат организации, осуществленных для приобретения или создания внеоборотных активов, обеспечивающих денежные поступления в будущем.

Примерами денежных потоков от инвестиционных операций являются, в частности, поступления процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе.

Таким образом, проценты по выданному займу подлежат отражению в ОДДС в зависимости от того, был ли он выдан с целью его перепродажи (погашения) в краткосрочной перспективе, либо нет.

Поскольку конкретный срок, обозначающий краткосрочность перспективы с целью классификации денежных потоков ПБУ 23/2011 не установлен, считаем, что данный срок должен быть установлен учетной политикой Организации.

Следовательно, в зависимости от того, какой срок Организация установит в учетной политике, и в зависимости от срока выданного займа, проценты по нему будут подлежать отражению в ОДДС:

либо по строке 4113 «Поступления от перепродажи финансовых вложений»;

либо по строке 4214 «Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях».

Вопрос 2. НДФЛ, удержанный из выплат физическим лицам, осуществляемым по договорам ГПХ

Как было отмечено нами выше, денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации от продаж.

Примерами денежных потоков от текущих операций являются, в частности, платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги.

Поскольку сумма удержанного НДФЛ напрямую связана с перечислением Организацией денежных средств в оплату услуг, оказанных физическими лицами — исполнителями по договорам ГПХ, по нашему мнению, данные суммы НДФЛ корректно отражать совместно с суммой оплаты по соответствующим договорам по строке 4121 «Платежи: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» Отчета о движении денежных средств».

Аналогичные выводы в отношении сумм удержанного НДФЛ из заработной платы сотрудников и суммы выплаченных дивидендов приведены в письмах Минфина РФ от 29.01.2014 № 07-04-18/01[2] и от 27.12.2019 № 07-04-09/102563[3] соответственно.

Вопрос 3. безвозмездная помощь, перечисленная взаимозависимой компании

В соответствии с пунктом 12 ПБУ 23/2011 денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с пунктами 8 — 11 настоящего Положения, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Таким образом, безвозмездная помощь, перечисленная в адрес аффилированной компании, подлежит отражению по строке 4129 «Платежи: прочие платежи».

Обращаем Ваше внимание, что в случае существенности суммы указанной безвозмездной помощи, информация о ней подлежит отражению отдельно (пункт 20 ПБУ 23/2011).

Коллегия Налоговых Консультантов (12 февраля 2024 года)

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[1] Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

[2] «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год».

[3] «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2019 год».