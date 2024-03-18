Как отражать операций в ОДДС. Разъяснения коллегия налоговых консультантов

Ответ
1. Проценты, полученные по краткосрочному займу, в зависимости от того, какой срок Организация установит в учетной политике, и в зависимости от срока выданного займа, будут подлежать отражению в ОДДС:
либо по строке 4113 «Поступления от перепродажи финансовых вложений»;
либо по строке 4214 «Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях».
2. Поскольку сумма удержанного НДФЛ напрямую связана с перечислением Организацией денежных средств в оплату услуг, оказанных физическими лицами – исполнителями по договорам ГПХ, по нашему мнению, данные суммы НДФЛ корректно отражать совместно с суммой оплаты по соответствующим договорам по строке 4121 «Платежи: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» Отчета о движении денежных средств».
3. Безвозмездная помощь, перечисленная в адрес аффилированной компании, подлежит отражению по строке 4129 «Платежи: прочие платежи».
Обоснование
Правила составления отчета о движении денежных средств коммерческими организациями (за исключением кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству РФ (далее — организации) установлены ПБУ 23/2011[1].
Денежные потоки организации классифицируются в зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетности организации (пункт 8 ПБУ 23/2011).
Вопрос 1. Проценты, полученные по краткосрочному займу, который организация выдала взаимозависимой компании
В соответствии с пунктом 9 ПБУ 23/2011 денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации от продаж.
Информация о денежных потоках от текущих операций показывает пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень обеспеченности организации денежными средствами, достаточными для погашения кредитов, поддержания деятельности организации на уровне существующих объемов производства, выплаты дивидендов и новых инвестиций без привлечения внешних источников финансирования. Информация о составе денежных потоков от текущих операций в предыдущих периодах в сочетании с другой информацией, представляемой в бухгалтерской отчетности организации, обеспечивает основу для прогнозирования будущих денежных потоков от текущих операций.
Примерами денежных потоков от текущих операций являются, в частности денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев).
Согласно пункту 10 ПБУ 23/2011 денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.
Информация о денежных потоках от инвестиционных операций показывает пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень затрат организации, осуществленных для приобретения или создания внеоборотных активов, обеспечивающих денежные поступления в будущем.
Примерами денежных потоков от инвестиционных операций являются, в частности, поступления процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе.
Таким образом, проценты по выданному займу подлежат отражению в ОДДС в зависимости от того, был ли он выдан с целью его перепродажи (погашения) в краткосрочной перспективе, либо нет.
Поскольку конкретный срок, обозначающий краткосрочность перспективы с целью классификации денежных потоков ПБУ 23/2011 не установлен, считаем, что данный срок должен быть установлен учетной политикой Организации.
Следовательно, в зависимости от того, какой срок Организация установит в учетной политике, и в зависимости от срока выданного займа, проценты по нему будут подлежать отражению в ОДДС:
либо по строке 4113 «Поступления от перепродажи финансовых вложений»;
либо по строке 4214 «Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях».
Вопрос 2. НДФЛ, удержанный из выплат физическим лицам, осуществляемым по договорам ГПХ
Как было отмечено нами выше, денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации от продаж.
Примерами денежных потоков от текущих операций являются, в частности, платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги.
Поскольку сумма удержанного НДФЛ напрямую связана с перечислением Организацией денежных средств в оплату услуг, оказанных физическими лицами — исполнителями по договорам ГПХ, по нашему мнению, данные суммы НДФЛ корректно отражать совместно с суммой оплаты по соответствующим договорам по строке 4121 «Платежи: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» Отчета о движении денежных средств».
Аналогичные выводы в отношении сумм удержанного НДФЛ из заработной платы сотрудников и суммы выплаченных дивидендов приведены в письмах Минфина РФ от 29.01.2014 № 07-04-18/01[2] и от 27.12.2019 № 07-04-09/102563[3] соответственно.
Вопрос 3. безвозмездная помощь, перечисленная взаимозависимой компании
В соответствии с пунктом 12 ПБУ 23/2011 денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с пунктами 8 — 11 настоящего Положения, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.
Таким образом, безвозмездная помощь, перечисленная в адрес аффилированной компании, подлежит отражению по строке 4129 «Платежи: прочие платежи».
Обращаем Ваше внимание, что в случае существенности суммы указанной безвозмездной помощи, информация о ней подлежит отражению отдельно (пункт 20 ПБУ 23/2011).
Коллегия Налоговых Консультантов (12 февраля 2024 года)
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[1] Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.
[2] «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год».
[3] «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2019 год».
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