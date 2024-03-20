Александр Андрианов
Бухгалтерский учет

Порядок учета конверсионной сделки, заключенной в целях исполнения обязательств по сделкам СВОП

Каким образом отражается в бухгалтерском и налоговом учете конвекционная сделка, которая была заключена в целях исполнения обязательств по сделкам СВОП? Для целей налогового учета конверсионная сделка учитывается в общей налоговой базе или в той налоговой базе, в которой учитывается сделка СВОП?
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Порядок учета конверсионной сделки, заключенной в целях исполнения обязательств по сделкам СВОП
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вопрос

Организацией заключены с Банком валютно-процентные СВОП сделки, предполагающие обмен Организацией рублей на валюту на дату заключения сделки и обмен Организацией валюты на рубли на дату исполнения сделки.

Условиями сделки предусмотрено начисление процентов — для Организации в валюте, для Банка в рублях.

Исполнение обязательств по процентам, начисленным по сделкам СВОП, осуществляется путем зачета встречных требований, для исполнения которых между Организацией и Банком была заключена конверсионная сделка, на основании которой Организацией приобретается валюта по согласованному сторонами курсу.

Каким образом отражается в бухгалтерском и налоговом учете конвекционная сделка, которая была заключена в целях исполнения обязательств по сделкам СВОП? Для целей налогового учета конверсионная сделка учитывается в общей налоговой базе или в той налоговой базе, в которой учитывается сделка СВОП?

Ответ

По нашему мнению, между Банком и Организацией заключена конверсионная сделка или сделка спот в соответствии со Стандартными условиями условий конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., которая является самостоятельной сделкой.

Для целей налогового учета конверсионная сделка рассматривается как сделка купли-продажи валюты, поэтому в составе доходов или расходов подлежит отражению только курсовая разница, возникшая в связи с отклонением курса сделки от курса ЦБ РФ.

Сделка отражается в общей налоговой базе независимо от того, в какой базе отражается СВОП сделка, в общей или в отдельной.

В бухгалтерском учете конверсионная сделка также отражается в качестве сделки по купле-продажи валюты, по которой может возникнуть доход или расход в виде курсовой разницы, связанный с отклонением курса сделки от курса ЦБ РФ.

Обоснование

Как следует из вопроса, Организацией были заключены валютно-процентные поставочные СВОП сделки, условиями которых было предусмотрено начисление процентов.

При этом на момент исполнения сделок СВОП у Организации возникло валютное обязательство по уплате процентов, а у Банка возникло рублевое обязательство по уплате процентов.

В целях проведения зачета встречных требований по начисленным по СВОП сделкам процентам между Банком и Организацией была заключена конверсионная сделка, по которой:

  • Банк обязан уплатить валюту в том же объеме, в котором у Организации возникло валютное обязательство по процентам;

  • Организация обязана уплатить рублевый эквивалент этого обязательства, определенный по обменному курсу, определенному сторонами на дату заключения конверсионной сделки

Далее, между Банком и Организацией проведен зачет обязательств по начисленным процентам по сделкам СВОП и по конверсионной сделке.

После зачета встречных обязательств валютные обязательства полностью прекращены, а по рублевому обязательству выводится сальдо рублевой задолженности Банка перед Организацией или Организации перед Банком, которая погашается путем перечисления денежных средств.

Согласно пункту 2.1 Стандартных условий конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г. (далее — Стандартные условия) конверсионная сделка (или Сделка спот) означает сделку, по которой одна сторона обязуется купить у другой стороны сумму в одной валюте и продать другой стороне сумму в другой валюте на условиях, согласованных сторонами, с осуществлением обеими сторонами переводов указанных сумм в Дату платежа, наступающую не позднее второго Рабочего дня после Даты сделки.

Подпунктом (а) пункта 2.3 Стандартных условий установлено, что существенными условиями Сделки спот, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки, являются:

  1. Валютная пара;

  2. Сумма валюты, подлежащая уплате одной стороной;

  3. Сумма валюты, подлежащая уплате другой стороной, или обменный курс;

  4. Дата платежа.

К вопросу прилагается подтверждение конверсионной сделки, которым предусмотрены все существенные условия конверсионной сделки:

  • сумма и валюта, подлежащая уплате Банком;

  • рублевая сумма, подлежащая уплате Организацией;

  • дата платежа.

Таким образом, между Банком и Организацией заключена конверсионная сделка или сделка спот в соответствии со Стандартными условиями, которая является самостоятельной сделкой.

Налоговый учет

Пунктом 1 статьи 301 НК установлено, что производным финансовым инструментом признается договор, отвечающий требованиям Закона № 39-ФЗ[1]. Перечень видов производных финансовых инструментов (в том числе форвардные, фьючерсные, опционные контракты, своп-контракты) устанавливается Центральным банком РФ в соответствии с Законом № 39-ФЗ.

В соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 2 Закона № 39-ФЗпроизводный финансовый инструмент — договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

  • обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка РФ и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

  • обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

  • обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

В рассматриваемом нами случае между сторонами заключается конверсионная сделка, расчеты по которой осуществляются в день ее заключения. 

Следовательно, сделка не признается производным финансовым инструментом, и положения статей 301305, 326 НК на нее не распространяются.

Таким образом, рассматриваемая нами конверсионная сделка представляет собой сделку купли-продажи валюты за рубли по фиксированному курсу.

При совершении операции по купле-продаже валюты подлежат отражению только курсовые разницы, возникающие в связи с отклонением курсов валют.

При этом доход или расход в виде курсовой разницы, возникший по конверсионной сделке, подлежит отражению в общей налоговой базе независимо от того, в какой налоговой базе были отражены сделки СВОП, в отдельной или в общей.

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете конверсионная сделка подлежит отражению в качестве сделки по покупке валюты за рубли. В связи с отклонение курса приобретения валюты от курса ЦБ РФ возникнет курсовая разница.

Поскольку конверсионная сделка заключена в целях проведения зачета обязательств по начисленным процентам по сделкам СВОП, считаем, что вместо счетов 51 и 52, которые обычно используются при отражении операций по купле-продаже валюты, следует использовать счета, по которым отражена задолженность по сумме начисленных процентов (счет 76).

Как следует из вопроса по всем сделкам СВОП, будут начислены проценты в рублях, которые подлежат уплате Банком:

Дт 76 Кт 91.1.

Также будут начислены проценты, подлежащие уплате Организацией в валюте, по курсу ЦБ РФ, действующему на момент возникновения обязательств:

Дт 91.2 Кт 76.

В связи с осуществлением конверсионной сделки подлежат отражению операции, связанные с возникновением встречных обязательств по перечислению рублей и получению валюты:

Дт 76 Кт 76/Конверсия — на валютную сумму, которая подлежит уплате Банком, по курсу ЦБ РФ, действующему на дату отражения сделки;

Дт 76/Конверсия Кт 76 — на рублевую сумму, которая подлежит уплате Организацией;

Дт 76/Конверсия (91.2) Кт 91.1 (76/Конверсия)— отражена курсовая разница по конверсионной сделке.

Коллегия Налоговых Консультантов (14 февраля 2024 года)

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