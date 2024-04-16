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Александр Андрианов
Банки

Об открытии счета за пределами РФ несовершеннолетнему физическому лицу

Несовершеннолетнему физическому лицу открыт расчетный счет за пределами РФ. Должен ли ребенок или его родители представлять в налоговый орган Уведомление об открытии счета и Отчет о движении денежных средств по счету? И ребенок, и родители — граждане РФ и налоговые резиденты РФ.
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Ответ

Физические лица — резиденты РФ вправе без ограничений открывать счета в банках, расположенных за пределами РФ.

В случае открытия такого счета физические лица — резиденты РФ обязаны уведомить налоговый орган об открытии счета в банке за пределами РФ, а также предоставлять отчеты о движении денежных средств на таком счете.

Требования валютного законодательства распространяются на всех граждан РФ, признаваемых валютными резидентами РФ, без возрастного ограничения.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно представлять уведомления об открытии счетов за пределами РФ, а также отчеты о движении денежных средств по счетам, открытым за пределами РФ.

За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет уведомления об открытии счетов за пределами РФ, а также отчеты о движении денежных средств по счетам, открытым за пределами РФ, представляют родители.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона № 173-ФЗ[1] резиденты[2]открывают без ограничений счета (вклады) в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента (далее — иные организации финансового рынка), а также осуществляют переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

В силу пункта 2 статьи 12 Закона № 173-ФЗ за исключением случаев, установленных частью 8 настоящей статьи, резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

На основании пункта 7 статьи 12 Закона № 173-ФЗ физические лица - резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, срок пребывания которых за пределами территории РФ в истекшем календарном году в совокупности составил более 183 дней, и физических лиц - резидентов, указанных в абзаце четвертом настоящей части, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по своим счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с Центральным банком РФ.

Из приведенных положений следует, что физические лица – резиденты РФ вправе без ограничений открывать счета в банках, расположенных за пределами РФ.

В случае открытия такого счета физические лица – резиденты РФ обязаны уведомить налоговый орган об открытии счета в банке за пределами РФ, а также предоставлять отчеты о движении денежных средств на таком счете.

Отметим, что в силу подпункта а) пункта 6 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ резидентами признаются физические лица, являющиеся гражданами РФ.

Какие-либо возрастные ограничения нормами Закона № 173-ФЗ не предусмотрены.

Таким образом, положения Закона № 173-ФЗ распространяются на всех граждан РФ, признаваемых валютными резидентами РФ, без возрастного ограничения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.

Пунктом 2 статьи 26 ГК РФ установлено, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

  1. распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

  2. осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

  3. в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;

  4. совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 ГК РФ.

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

На основании пункта 3 статьи 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с ГК РФ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно представлять уведомления об открытии счетов за пределами РФ, а также отчеты о движении денежных средств по счетам, открытым за пределами РФ.

На основании пункта 1 статьи 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 28 ГК РФ установлено, что имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.

На основании изложенного, считаем, что за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет уведомления об открытии счетов за пределами РФ, а также отчеты о движении денежных средств по счетам, открытым за пределами РФ, представляют родители.Коллегия Налоговых Консультантов (26 марта 2024 года).

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[1] Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

[2] за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 07.05.2013 № 79-ФЗ.

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