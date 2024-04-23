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Александр Андрианов
НДС

О праве на вычет НДС, уплаченного в качестве налогового агента, в случае расторжения договора

Вправе ли организация принять к вычету НДС, исчисленный с суммы уплаченного аванса, в 1 квартале 2024 года, поскольку с момента расторжения договора не прошло года? Рассказывает Коллегия налоговых консультантов.
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Вопрос

В январе 2022 года Организация заплатила аванс за участие в выставке в адрес иностранной компании. С суммы уплаченного аванса был исчислен и уплачен НДС в бюджет РФ. Выставка должна была состояться за пределами РФ в марте 2022 года, но была отменена. Денежные средства были возвращены в апреле 2023 года.

Вправе ли Организация принять к вычету НДС, исчисленный с суммы уплаченного аванса, в 1 квартале 2024 года, поскольку с момента расторжения договора не прошло года?

Ответ

Исходя из прямых норм НК РФ налогоплательщик вправе принять к вычету суммы НДС, удержанные и уплаченные им в бюджет в качестве налогового агента в случае отказа иностранного исполнителя от оказания услуг не позднее одного года с даты такого отказа.

Поскольку в рассматриваемом случае организатор отказал в участии в выставке в марте 2022 года, т.е. с момента отказа прошло более года, то в 1 квартале 2024 года Организация не вправе принять к вычету НДС, уплаченный ею в качестве налогового агента.

Обоснование

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров, работ, услуг на территории РФ.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 148 НК РФ местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории РФ.

Положение настоящего подпункта применяется при оказании рекламных услуг, к которым относятся услуги, связанные с участием в выставке.

Таким образом, с учетом положений пунктов 1 и 2 статьи 161 НК РФ, Организацией правомерно была исполнена функция налогового агента, то есть исчислена, удержана и уплачена в бюджет соответствующая сумма НДС.

В соответствии с пунктом 5 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг).

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.

Положения настоящего пункта распространяются на покупателей-налогоплательщиков, исполняющих обязанности налогового агента в соответствии с пунктами 2, 3 и 8 статьи 161 НК РФ, а также на налоговых агентов, указанных в пунктах 4, 5 и 5.1 статьи 161 НК РФ.

В силу пункта 4 статьи 172 НК РФ вычеты сумм налога, указанных в абзацах первом и втором пункта 5 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с даты возврата или отказа.

Таким образом, исходя из прямых норм налогоплательщик вправе принять к вычету суммы НДС, удержанные и уплаченные в бюджет в качестве налогового агента в случае отказа иностранного исполнителя от оказания услуг не позднее одного года с даты такого отказа.

Поскольку в рассматриваемом случае организатор отказал в участии в выставке в марте 2022 года, т.е. с момента отказа прошло более года, то в 1 квартале 2024 года Организация не вправе принять к вычету НДС, уплаченный ею в качестве налогового агента.

Отметим, что какие-либо официальные разъяснения в отношении ситуаций, аналогичных рассматриваемой, в настоящее время отсутствуют.

Косвенное подтверждение изложенной нами позиции содержится в письме Минфина России от 11.11.2022 № 03-07-11/109879:

«В случае если договор на выполнение работ, по которому налогоплательщиком от заказчика были получены суммы предварительной оплаты (частичной оплаты), расторгается и обязательство налогоплательщика по возврату сумм такой оплаты (частичной оплаты) прекращается путем проведения с правопреемником заказчика зачета встречного однородного требования, то суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные в бюджет налогоплательщиком при получении сумм предварительной оплаты (частичной оплаты), принимаются к вычету в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с отказом от работ, но не позднее одного года с даты такого отказа».

Вместе с этим, в письме УФНС РФ по г. Москве от 14.03.2007 № 19-11/022386 «О принятии к вычету сумм НДС, уплаченных с аванса, при расторжении договора поставки» указано:

«Вопрос: Организация с суммы аванса, полученного от покупателя в счет предстоящей поставки товаров, исчислила и уплатила в бюджет НДС. Вправе ли организация данные суммы НДС принять к вычету в случае изменения условий договора поставки или его расторжения и возврата сумм аванса?

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором.

В пункте 3 статьи 450 ГК РФ установлено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

На основании пункта 1 статьи 154 НК РФ при получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом НДС, за исключением оплаты, частичной оплаты, полученной налогоплательщиком, применяющим момент определения налоговой базы в соответствии с пунктом 13 статьи 167 НК РФ.

Согласно пункту 5 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории РФ, в случае изменения условий либо расторжения договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.

Вычеты сумм НДС, которые указаны в пункте 5 статьи 171 НК РФ, производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа (п. 4 ст. 172 НК РФ).

Таким образом, в случае изменения условий договора поставки или его расторжения, а также возврата сумм аванса в счет предстоящей поставки товаров суммы НДС, исчисленные поставщиком такого товара и уплаченные им в бюджет с указанных сумм аванса, подлежат вычету в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом аванса, но не позднее одного года с момента его возврата».

На основании указанного письма некоторыми частными специалистами делается вывод о том, что годичный срок на предъявление НДС к вычету следует отсчитывать с даты возврата аванса, независимо от даты расторжения договора (отказа от исполнения договора).

При применении такого подхода можно сделать вывод, что Организация вправе применить налоговый вычет по НДС в 1 квартале 2024 года в связи с возвратом оплаты исполнителем денежных средств в апреле 2023 года.

Вместе с этим, из текста вопроса, заданного контролирующему органу, следует, что возврат денежных средств осуществляется одновременно с расторжением договора, в связи с чем распространять его на ситуации, когда между этими событиями имеется значительный временной промежуток, некорректно.

По нашему мнению, применение данного подхода может повлечь возникновение претензий со стороны налоговых органов в части правомерности и своевременности данного вычета НДС.

Коллегия Налоговых Консультантов (27 марта 2024 года)

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