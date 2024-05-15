О санкциях за несвоевременное представление формы ЕФС-1

Какие санкции предусмотрены за нарушение сроков представления формы ЕФС-1? Есть ли какие-то законные основания для снижения суммы начисленных штрафов?

Ответ

За непредставление сведений в срок для страхователя предусмотрен штраф в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица.

Закон № 27-ФЗ не содержит норм, позволяющих снизить размер штрафа или заменить его на предупреждение.

Имеется судебная практика, свидетельствующая о возможности снижения штрафа при наличии смягчающих обстоятельств:

признание факта несвоевременно представления отчетности, связанное с изменением срока представления и формы представления;

совершение правонарушения впервые;

представление полных и достоверных сведений в отчетности;

отсутствие умысла;

отсутствие задолженности перед бюджетом по уплате страховых взносов;

отсутствие негативных последствий для бюджета Пенсионного фонда в связи с допущенным нарушением;

несоразмерность суммы возможного штрафа допущенному правонарушению.

Обоснование

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ (далее — Закон № 27-ФЗ) сведения, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, представляются страхователями по окончании календарного года не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Частью 3 статьи 17 Закона № 27-ФЗ установлено, что за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона (за исключением сведений, предусмотренных подпунктом 4 указанного пункта), к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Таким образом, за непредставление сведений в срок для страхователя предусмотрен штраф в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица.

Отметим, что Закон № 27-ФЗ не содержит норм, позволяющих снизить размер штрафа или заменить его на предупреждение.

Между тем, имеет место судебная практика, свидетельствующая о возможности снижения штрафа при наличии смягчающих обстоятельств.

Так, например, в Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2018 № 19АП-2583/2018 по делу № А14-1743/2018 судом было принято решение о снижении суммы начисленного Пенсионным фондом РФ штрафа:

«Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, содержащимся в Постановлении от 15.07.1999 № 11-П, санкции штрафного характера должны отвечать требованиям справедливости и соразмерности. Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. В силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 30.07.2001 № 13-П, закрепляя нормы, направленные на обеспечение своевременного исполнения судебных и иных актов, федеральный законодатель вправе предусмотреть и санкции, в том числе, штрафного характера за их нарушение. Однако такого рода санкции должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в том числе соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и применения.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ материалы дела, обстоятельства совершенного заявителем правонарушения, степень вины правонарушителя, учитывая, что правонарушение совершено Обществом впервые, отсутствие негативных последствий правонарушения, суд первой инстанции признал соразмерной совершенному правонарушению сумму финансовой санкции 100 000 руб., снизив до указанного размера взыскиваемую сумму штрафа.

Применительно к правилам привлечения к административной ответственности по КоАП РФ (ст. 4.1.) установилась практика, что если административным органом в рамках одной проверки в один временной период установлено несколько однородных фактов нарушений одного и того же порядка или одних и тех же правил, подпадающих под квалификацию одной статьи КоАП РФ, то это расценивается как одно административное правонарушение и лицо должно быть однократно привлечено к ответственности.

Данные положения, сходные по фактическому составу, не могут применены по аналогии к рассматриваемому делу, так как по формальным признакам следует признать, что Общество совершило шесть правонарушений - поскольку правонарушение не является длящимся, и каждое непредставление месячной формы СЗВ-М к установленному сроку признается самостоятельным нарушением.

Вместе с тем, по мнению апелляционного суда, при назначении суммы штрафа установленные обстоятельства привлечения Общества к ответственности не могут быть проигнорированы.

В силу изложенного и учитывая тот факт, что значительная сумма штрафа обусловлена значительным количеством работников (415 человек), в то же время, как следует из решения Управления, оно не установило, что самостоятельно представленные сведения являются неполными и (или) недостоверными, суд апелляционной инстанции полагает возможным удовлетворить апелляционную жалобу в полном объеме, снизив размер взыскиваемого с Общества штрафа до 10 400 руб.».

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что следующие обстоятельства могут рассматриваться в качестве смягчающих для снижения суммы начисленного Пенсионным фондом РФ штрафа:

совершение правонарушения впервые (Определения ВАС РФ от 29.01.2010 № ВАС-18091/09, от 27.11.2009 № ВАС-14799/09, от 27.11.2009 № ВАС-14798/09, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.04.2015 № Ф05-4594/2015 по делу № А40-131473/14, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2017 № 09АП-16159/2017 по делу № А40-3704/17, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2017 № 09АП-15284/2017 по делу № А40-221586/16, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.05.2017 № Ф04-1505/2017 по делу № А75-14036/2016, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.06.2017 № Ф06-21877/2017 по делу № А12-61271/2016, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.06.2017 № Ф06-21964/2017 по делу № А12-62186/2016, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.05.2017 № Ф09-2061/17 по делу № А76-27244/2016, Постановление ФАС Московского округа от 20.11.2012 по делу № А40-53121/12-99-298);

незначительный срок допущенной просрочки в представлении сведений (один или два дня) (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.04.2015 № Ф05-4594/2015 по делу № А40-131473/14, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2017 № 09АП-16159/2017 по делу № А40-3704/17, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2017 № 09АП-61446/2016 по делу № А40-184106/16, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.04.2017 № Ф04-1035/2017 по делу № А27-16649/2016, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.05.2017 № Ф04-1505/2017 по делу № А75-14036/2016, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.03.2016 № Ф04-19707/2015 по делу № А27-23633/2014, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.06.2017 № Ф06-21877/2017 по делу № А12-61271/2016, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.06.2017 № Ф06-21964/2017 по делу № А12-62186/2016, АС Приморского края в Решении от 15.09.2016 № А51-15102/2016);

техническая ошибка при представлении сведений/ расчетов (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.03.2016 № Ф04-19707/2015 по делу № А27-23633/2014, Постановление ФАС Московского округа от 20.11.2012 по делу № А40-53121/12-99-298, Постановление ФАС Московского округа от 28.11.2013 № Ф05-14808/2013 по делу № А40-165721/12-90-725);

отсутствие негативных последствий для бюджета Пенсионного фонда РФ (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2017 № 09АП-16159/2017 по делу № А40-3704/17, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.05.2017 № Ф04-1505/2017 по делу № А75-14036/2016, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.03.2016 № Ф04-19707/2015 по делу № А27-23633/2014, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.06.2017 № Ф06-21877/2017 по делу № А12-61271/2016, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.06.2017 № Ф06-21964/2017 по делу № А12-62186/2016, Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 13.04.2012 по делу № А75-3690/2011 (Определением ВАС РФ от 19.07.2012 № ВАС-8743/12 отказано в передаче дела № А75-3690/2011 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного постановления), АС Приморского края в Решении от 15.09.2016 № А51-15102/2016);

исполнение первоочередной обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд/ принятие мер по устранению допущенных нарушений (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.03.2016 № Ф04-19707/2015 по делу № А27-23633/2014, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.06.2017 № Ф06-21877/2017 по делу № А12-61271/2016);

отсутствие умысла (Решение Арбитражного суда Пензенской области от 19.02.2016 по делу № А49-8598/2015, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.06.2017 № Ф06-21964/2017 по делу № А12-62186/2016, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.06.2017 № Ф06-21877/2017 по делу № А12-61271/2016, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.03.2016 № Ф04-19707/2015 по делу № А27-23633/2014, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.04.2017 № Ф04-1035/2017 по делу № А27-16649/2016, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.05.2017 № Ф09-2061/17 по делу № А76-27244/2016);

значительное количество застрахованных лиц (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.11.2018 № Ф10-4922/2018 по делу № А14-1736/2018).

На основании изложенного, считаем, что Организация вправе ссылаться на наличие следующих смягчающих обстоятельств в целях снижения суммы штрафа:

признание факта несвоевременно представления отчетности, связанное с изменением срока представления и формы представления;

совершение правонарушения впервые;

представление полных и достоверных сведений в отчетности;

отсутствие умысла;

отсутствие задолженности перед бюджетом по уплате страховых взносов;

отсутствие негативных последствий для бюджета Пенсионного фонда в связи с допущенным нарушением;

несоразмерность суммы возможного штрафа допущенному правонарушению.

Коллегия Налоговых Консультантов, 9 апреля 2024 года

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