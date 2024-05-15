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Александр Андрианов
НДС

Учет НДС, исчисленного иностранным исполнителем при оказании слуг за пределами РФ

Организация приобретает услуги у иностранного исполнителя, оказанные за пределами РФ. В стоимости услуг иностранным исполнителем предъявлен НДС, исчисленный в соответствии с законодательством иностранного государства. Как такой НДС отражать в бухгалтерском и налоговом учете?

Ответ

По нашему мнению, в бухгалтерском и налоговом учете сумма НДС, предъявленная иностранным исполнителем при оказании услуг за пределами РФ, отдельно не выделяется, а учитывается в составе расходов в стоимости таких услуг.

Обоснование

В соответствии с пунктом 2 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории РФ.

Таким образом, сумму НДС, предъявленную иностранным исполнителем при оказании услуг за пределами РФ, Организация принять к вычету не вправе.

Действующим законодательством прямо не регламентирован порядок учета НДС, предъявленного в стоимости товаров работ услуг, приобретенных за пределами РФ, который был исчислен и уплачен за пределами РФ.

В силу пункта 1 статьи 252 НК РФ расходы учитываются в целях исчисления налога на прибыль, если удовлетворяют следующим условиям:

  • прямо не поименованы в статье 270 НК РФ;

  • документально подтверждены;

  • экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, начисленные в установленном настоящим Кодексом порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ.

В статье 270 НК РФ прямо отсутствует указание на то, что налоги, уплаченные на территории иностранного государства, не учитываются в целях исчисления налога на прибыль.

 В Письме Минфина РФ от 18.03.2019 № 03-03-06/1/17684 по вопросу учета НДС, уплаченного на территории иностранного государства, были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль сумм НДС и иностранных налогов, уплаченных российской организацией при приобретении товаров (работ, услуг) на территории иностранного государства.

Ответ: …В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ предусмотрено, что в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, включаются суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом перечень прочих расходов, связанных с производством и реализацией, является открытым.

Так, согласно подпункту 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.

Кроме того, в статье 270 НК РФ, устанавливающей закрытый перечень расходов, не учитываемых в целях налогообложения, не содержится прямого указания на то, что налоги, уплаченные на территории иностранного государства, не принимаются в качестве расходов.

Учитывая указанное, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные на территории иностранных государств, могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Вместе с тем, по мнению Департамента, такой порядок следует применять в отношении иностранных налогов, по которым российская организация, в соответствии с законодательством иностранного государства, является плательщиком.

В отношении сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных российской организации при приобретении у иностранной организации товаров (работ, услуг), местом реализации которых территория Российской Федерации не является, следует учитывать, что сумма налога на добавленную стоимость в таком случае формирует цену товаров (работ, услуг). Поэтому сумму налога на добавленную стоимость в этом случае следует учитывать в цене товаров (работ, услуг), а не выделять ее отдельно».

Таким образом, по мнению фискальных органов, сумму НДС, предъявленную иностранным исполнителем в стоимости услуг, приобретенных за пределами РФ, следует учитывать в целях исчисления налога на прибыль в стоимости таких услуг.

На основании изложенного, считаем, что в налоговом учете сумма НДС, предъявленная в стоимости услуг, оказанных за пределами РФ иностранным исполнителем, отдельно не выделяется, а учитывается в составе расходов в стоимости таких услуг.

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 10/99[1] расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

В силу пункта 4 ПБУ 10/99 расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

  • расходы по обычным видам деятельности;

  • прочие расходы.

Пунктом 16 ПБУ 10/99 установлено, что расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

  • расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

  • сумма расхода может быть определена;

  • имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Сумма уплаченного за пределами РФ НДС в стоимости приобретаемых услуг будет признаваться расходом для целей бухгалтерского учета.

Момент признания расходов в виде стоимости приобретенных услуг и суммы НДС будет единым.

Нормами ПБУ 10/99 прямо не предусмотрен учет НДС, исчисленного за пределами РФ, в качестве отдельного вида расхода.

С учетом изложенного, считаем, что в бухгалтерском учете сумма НДС, предъявленная иностранным исполнителем при оказании услуг за пределами РФ, отдельно не выделяется, а учитывается в составе расходов в стоимости таких услуг.

Коллегия Налоговых Консультантов, 28 апреля 2024 года

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[1] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

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