Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики

Организация планирует привлечь ИП для оказания услуг по поиску клиентов и оказывающих содействие в продаже товаров. Сможет ли Организация учесть стоимость услуг в составе расходов? Могут ли возникнуть претензии со стороны налоговых органов?

Ответ

По нашему мнению, расходы, связанные с оплатой услуг исполнителей, занимающихся поиском клиентов и оказывающих содействие в продаже товаров, являются экономически обоснованными и направленными на получение дохода, так как непосредственно связаны с увеличением продаж товаров Организации, увеличением дохода, поэтому могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль.

Если налоговыми органами будет установлено, что договоры оказания услуг носят формальный характер, фактические действия исполнителей не подтверждены, с высокой долей вероятности стоимость оказанных услуг может быть исключена из состава расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, на основании положений статьи 54.1 НК РФ.

Обоснование

Перечень расходов, учитываемых в целях исчисления налога на прибыль в составе расходов, связанных с производством и реализацией, в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, не является исчерпывающим (статьи 253 и 264 НК РФ).

При этом на основании положений пункта 1 статьи 252 НК РФ расходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль при единовременном выполнении следующих условий:

вид расхода прямо не поименован в статье 270 НК РФ;

расходы документально подтверждены;

расходы экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

По нашему мнению, расходы, связанные с оплатой услуг исполнителей, занимающихся поиском клиентов и оказывающих содействие в продаже товаров, являются экономически обоснованными и направленными на получение дохода, так как непосредственно связаны с увеличением продаж товаров Организации, увеличением дохода.

Между тем, в настоящее время налоговыми органами широко применяются положения статьи 54.1 НК РФ, пунктом 1 которой предусмотрено, что не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Таким образом, руководствуясь пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ, налоговые органы могут предъявить претензии налогоплательщику в части умышленного занижения налоговой базы по налогу на прибыль, в случае если ими будет выявлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих об умышленных действиях налогоплательщиков, направленных исключительно на неуплату налога в бюджет (создание налоговых схем, направленных на незаконное уменьшение налоговых обязательств).

Отметим, что об умышленных действиях налогоплательщика может свидетельствовать взаимозависимость участников сделки, согласованность действий участников сделки, направленных на неуплату налога в бюджет, осуществление транзитных операций, особые формы расчета, создание искусственного документооборота и др.

Также на практике налоговыми органами исключаются из состава расходов, учитываемых в целях исчисления налога на прибыль, затраты, реальность осуществления операций по которым может быть поставлена под сомнение.

Судебная практика свидетельствует о том, что налоговые органы уделяют пристальное внимание изучению реальности хозяйственных операций и их связи с производственной деятельностью, которое проводится на основании анализа информации, содержащейся во всех документах, сопровождающих исполнение сторонами принятых на себя обязательств по договору, а также на основании анализа процесса исполнения договора, включая допрос представителей всех сторон:

… суды пришли к выводу о создании Обществом формального документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде незаконного получения из бюджета сумм НДС и об отсутствии у заявителя и спорных контрагентов реальных отношений, связанных с выполнением работ.

Делая названные выводы, суды учли, что представленные Обществом акты выполненных работ, отчеты по логистическим услугам носят формальный характер, не раскрывают содержание хозяйственной операции; из этих документов невозможно установить виды оказанных услуг и конкретные действия по их совершению; общее наименование услуг в актах не позволяет установить и оценить полученный от них Обществом конкретный результат, определить вопросы, по которым осуществлялись консультации, объем, характер и направленность оказанных услуг, правильность формирования их фактической стоимости».

Постановление АС СЗО от 21.07.2015 № А52-2727/2014: «Обществом … не представлены документы, позволяющие достоверно установить конкретные виды консультационных услуг, оказанных иностранным контрагентом на территории Российской Федерации; стоимость каждого вида услуг, наличие результата от оказания именно спорных услуг.

При этом судами учтено, что представленные Обществом акты носят формальный характер, не раскрывают содержание хозяйственной операции; из актов невозможно установить виды оказанных услуг и конкретные действия по их совершению; общий характер наименование услуг в актах не позволяет установить и оценить полученный Обществом от них конкретный результат; из содержания представленных Обществом документов нельзя также определить конкретные вопросы, по которым осуществлялись консультации, объем, характер и направленность оказанных услуг, правильность формирования фактической стоимости услуг.

…Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что Обществом не было представлено достоверных доказательств, подтверждающих реальность, объем и стоимость услуг, оказанных иностранной компанией «DGH Engineering Ltd.» является правомерным и обоснованным»;

Постановление АС СКО от 11.07.2016 № Ф08-3871/2016 по делу № А01-1790/2015: «Суды, в соответствии с требованиями норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследовали результаты контрольных мероприятий, счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, платежные поручения и установили, что счета-фактуры, представленные обществом в обоснование заявленных налоговых вычетов по приобретенным у ООО "Волховец УК" услугам, не соответствуют требованиям Кодекса, поскольку не содержат описания конкретных выполненных работ, оказанных услуг, в счетах-фактурах не раскрыто содержание хозяйственной операции; акты сдачи-приемки выполненных работ носят формальный характер, идентичны по содержанию и не раскрывают содержание хозяйственных операций, содержат лишь обобщенную информацию и не содержат ссылки на отчеты исполнителей, информацию, кем и какие конкретно осуществлены консультации или оказаны конкретные услуги за определенный месяц; отсутствуют данные о формировании цены и определении стоимости по конкретным видам оказанных услуг, при этом протоколы согласования договорной цены отсутствуют.

Таким образом, установив, что из представленных налогоплательщиком к проверке первичных документов невозможно определить, какую конкретно услугу ему оказал контрагент, ее объем, характер, конкретно результаты каких услуг оплачены, из какого расчета сложилась конкретная цена услуги, суды сделали правильный вывод о том, что общество не представило к проверке инспекции и суду первичные учетные документы, которые одновременно подтверждают количество, объем и стоимость консультационных услуг, необходимость их оплаты ежемесячно в заявленном размере»;

«….целью заключения агентских договоров являлось получение Обществом необоснованной налоговой выгоды по налогу на прибыль в виде занижения налоговой базы за счет отражения в составе расходов сумм агентского вознаграждения при отсутствии реального исполнения агентских услуг в рамках агентских договоров (гражданско-правовых).

Из представленных покупателями продукции Общества договоров поставки не усматривается того, что данные договоры заключались при участии агентов.

Покупателями продукции Общества, с которыми, как указывает заявитель, договоры поставки были заключены агентами во исполнение своих обязательств по агентским договорам, являлись лица, которые ранее были известны Обществу и с которыми у него уже сложились длительные договорные отношения.

В актах об оказании спорных агентских услуг отражены следующие сведения: наименование покупателей, сумма продажи и размер агентского вознаграждения.

Акты отражают только наименование покупателя, сумму продажи, размер агентского вознаграждения. В ряде случаев в отношении одного покупателя размер агентского вознаграждения начислен дважды по разным актам. Данное обстоятельство свидетельствует о формальном составлении актов.

Акты не отражают совершенные агентами действия (работу) в рамках договоров, и каким образом выполнение этих действий (работ, услуг) повлияло на выявление потенциальных покупателей.

Таким образом, материалами дела не подтверждается и доказательств не представлено тому, что в рамках гражданско-правовых договоров (спорных агентских договоров) были оказаны агентами Обществу конкретные услуги»;

«Налоговым органом установлено, что обществом неправомерно учтены в составе расходов по налогу на прибыль организаций за 2014-2016 затраты на выплату указанным предпринимателям и организациям агентского вознаграждения за оказание услуг по поиску клиентов и оказание содействия в заключении договоров страхования в размере 246.073.077 руб., в связи с получением необоснованной налоговой выгоды, что привело к неуплате налога на прибыль организаций в размере 49.214.615 руб.

Как установлено судами двух инстанций в ходе рассмотрения дела по существу, между заявителем (принципалом) и указанными предпринимателями и организациями заключены агентские договоры, по условиям которых агенты обязуются за вознаграждение от имени и за счет страховщика осуществлять поиск клиентов на страхование.

Договоры являются типовыми и идентичными, как и акты оказания услуг, которые содержат общие данные - перечень договоров страхования, с указанием номера договора, наименование страхователя, даты начала действия договора, страховой премии, процента комиссионного вознаграждения, суммы комиссионного вознаграждения.

Из анализа договоров и актов следует, что агенты обязаны оказывать заявителю агентские услуги, в том числе по поиску и подбору страхователей, оформление с ними документов, необходимых для заключения договоров страхования, выдачу страховых полисов, получение от страхователей страховых премий и заявлений на страховую выплату….

Как верно установлено судами и следует из материалов дела, из анализа материалов проверки в отношении заявителя следует, что спорные услуги по поиску клиентов и заключению с ними договоров страхования фактически оказаны самим заявителем, Налоговый орган пришел к выводу о том, что данные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о создании заявителем схемы по выводу денежных средств из-под налогообложения на счета подконтрольных им предпринимателей и организаций под видом выплаты агентского вознаграждения за фактически не оказываемые ими услуги по поиску клиентов и заключению с ними договоров страхования, при осуществлении указанных действий исключительно работниками самого заявителя, с заключением агентских договоров и оформления документов только «на бумаге», в отсутствие реальности и деловой цели совершения соответствующих операций.

Как обоснованно указано судами, налоговые последствия в виде отнесения затрат на расходы при исчислении налога на прибыль правомерны лишь при наличии документов, отвечающих требованиям достоверности и подтверждающих реальные хозяйственные операции.

В данном случае органом налогового контроля подтверждено, что представленные обществом в обоснование спорных расходов документы не отвечают требованиям достоверности и не подтверждают осуществление реальных хозяйственных операций»;

«Как следует из условий указанных договоров исполнитель - ИП Евстигнеев В.Г., действуя от своего имени по поручению заказчика (Общества), и за вознаграждение, осуществляет действия по поиску для заказчика потенциальных клиентов, нуждающихся в услугах заказчика, сопровождению сделок и контролю продаж.

Проверкой установлено, что Евстигнеев В.Г. в 2017 — 2019 годах являлся индивидуальным предпринимателем; договор-поручение от 22.06.2016 № 01 с ИП Евстигнеевым В.Г. заключен им как руководителем ООО «АгроСнаб», то есть заказчик и исполнитель совпадают в одном лице.

Инспекция в ходе проверки установила, что у ООО «АгроСнаб» до заключения договоров с ИП Евстигнеевым В.Г. уже имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения со всеми покупателями, указанными в актах выполненных работ.

Кроме того, налогоплательщик самостоятельно формировал заказы на приобретение товаров, работ, услуг с покупателями, поскольку имел в штате работников в должностные обязанности которых входили поиск, переговоры, привлечение покупателей (Тремасов Е.А.).

Из анализа актов выполненных работ, оформленных от ИП Евстигнеева В.Г., следует, что все договоры с контрагентами, указанными в актах, заключены раньше договоров-поручений.

Из ответов покупателей, указанных в актах выполненных работ (ООО «Магма-ХД», ООО «Хорошее дело», АО «Птицефабрика Чамзинская»), представленных по запросу Инспекции, следует что ИП Евстигнеев В.Г. не принимал участие в переговорах в качестве агента (представителя) ООО «АгроСнаб».

С учетом изложенного суды правильно посчитали, что материалами дела не подтверждается фактическое исполнение ИП Евстигнеевым В.Г. заключенных с ним Обществом договоров»;

«В ходе проверки налоговым органом установлено, что между ООО "ПК «Платформа» (Заказчик) и ИП Мирзанурова А.С. (Исполнитель) заключен договор от 08.08.2018 № 1 на оказание услуг по поиску покупателей продукции, предметом которого является оказание услуг по поиску и подбору для Заказчика покупателей продукции (товаров, работ, услуг). Договором не установлена стоимость услуг.

В рамках вышеназванного договора ИП Мирзанурова А.С. оказывала услуги по поиску покупателей продукции. Общая стоимость оказанных ИП Мирзануровой А.С. услуг, учтенная в составе косвенных расходов декларации по налогу на прибыль за 2021 год, составила 40 838 178 руб.

ИП Мирзануровой А.С. по требованию налогового органа представлены отчеты по поиску и привлечению клиента от 30.03.2021, от 30.06.2021, от 30.09.2021, от 31.12.2021 на общую сумму 41 450 000 руб.

Из первичных документов не усматривается, по какому алгоритму рассчитывается вознаграждение. Порядок ценообразования носит хаотичный характер, документами не урегулирован, расчет не приведен.

По результатам проведенных мероприятий налогового контроля установлено, что контрагенты с ИП Мирзануровой А.С. не знакомы и не общались. Контактный телефон (843) 297-44-33 принадлежит ООО «ПК Платформа».

Налоговым органом установлено, что функция ИП Мирзануровой А.С. сводится к созданию фиктивного документооборота с целью получения ООО «ПК Платформа» необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций».

Кроме того, наглядным примером, свидетельствующим о существовании налогового риска в случае заключения договора оказания услуг по поиску клиентов, является Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2014 № 18АП-249/2014 по делу № А76-18140/2013:

«Согласно материалам проверки между ООО «ЗЖБИ» (заказчик) и ООО «Интеграл» (исполнитель) был подписан договор об оказании услуг от 09.01.2011 N 32/11.

Предметом договора являются действия ООО «Интеграл», целью которых является продвижение продукции общества, нахождение оптимальных покупателей, готовых приобрести продукцию ООО «ЗЖБИ», оказание содействия в заключении договоров купли-продажи.

Согласно пункту 2.1 договора исполнитель, выполняя функции по поиску покупателей и продвижению продукции на рынке, обязуется: провести соответствующие маркетинговые исследования конъюнктуры рынка, использовать собственную и собирать иную коммерческую информацию о потенциальных потребителях продукции, осуществлять переговоры с потенциальными покупателями продукции.

Помимо общих типичных признаков, характеризующих ООО «Интеграл» в качестве номинального субъекта, не обладающего признаками имущественной и организационной самостоятельности (отсутствие по адресу регистрации; отсутствие материально-технических и трудовых ресурсов; отрицание лицом, значащимся руководителем, своей причастности к деятельности организации и подписание от нее документов; результаты почерковедческой экспертизы и т.д.), инспекцией в отношении рассматриваемой сделки установлено следующее.

ООО «ЗЖБИ» указало, что конечным результатом работы ООО «Интеграл» являются договоры поставки, заключенные с ООО «Гера Нординвест» и с ЗАО «Атомхиммонтаж».

В качестве подтверждения указанных услуг ООО «Интеграл» налогоплательщиком к проверке представлены отчеты и акты.

Между тем отчеты не позволяют определить, какие именно работы по изучению рынка сбыта и поиску покупателей проделаны ООО «Интеграл», какие методы и ресурсы использованы при этом. Отчеты содержат лишь общие формулировки о том, что ООО «Интеграл» провело маркетинговые исследования рынка соответствующего региона, нашло покупателя, провело с ним переговоры, при его содействии заключены договоры поставки.

Кроме того, на требование инспекции о представлении документов, обосновывающих содержание оказанных услуг, общество указало, что такими сведениями не располагает (т. 4, л.д. 36).

Согласно пункту 4.1 договора основанием для расчетов является акт приемки-передачи выполненных по договору работ, подписанный сторонами договора, вознаграждение исполнителя составляет 5% от полученного дохода заказчика по всем осуществляемым через исполнителя сделкам….

Сотрудники общества Коновалов А.В., Демидов А.А., Горевой И.В., допрошенные в ходе проверки в качестве свидетелей, не смогли указать на обстоятельства выбора в качестве посредника именно ООО «Интеграл», обстоятельства заключения договора, согласование условий договора, ведение деловых переговоров, а также характер деятельности ООО «Интеграл», необходимость его привлечения к поиску партнеров. В то же время размер вознаграждений, выплаченных ООО «Интеграл», составляет значительную сумму, и при посредничестве данной организации, согласно позиции заявителя, были найдены выгодные покупатели продукции.

Директор общества Горевой И.В. в ходе допроса в качестве свидетеля пояснил, что переговоры с ООО «Интеграл» вел его заместитель.

Между тем заместитель директора общества Демидов А.А. данные обстоятельства убедительно не подтвердил. Из протокола допроса Демидова А.А. в качестве свидетеля от 24.04.2013 следует, что возможно ООО «Интеграл» и ЗАО «Атомхиммонтаж» каким-то образом взаимосвязаны. Также Демидов А.А. пояснил, что сотрудничество с ЗАО «Атомхиммонтаж» началось после звонка, звонящий представился руководителем предприятия (какого точно предприятия, свидетель затруднился ответить), после чего состоялась встреча, на которой обсуждались подробности договора. Он оставил контактные телефоны ЗАО «Атомхиммонтаж», после чего Демидов А.А. созвонился с директором ЗАО «Атомхиммонтаж» и выехал на встречу, после которой был заключен договор на поставку продукции.

Демидов А.А. также указал, что от посредника были получены только контактные телефоны. Однако данное показание Демидова А.А. не согласуется с доводами заявителя относительно проведения контрагентом маркетинговых услуг и переговоров.

Также Демидов А.А. пояснил, что после заключения договора с ЗАО «Атомхиммонтаж» посредник позвонил ему и предложил заключить договор о содействии в поставках. Каким образом возникли взаимоотношения с ООО «Гера Нординвест», свидетель ответить затруднился (т. 2, л.д. 77-78).

Таким образом, показания свидетелей носят противоречивый характер.

Инспекцией также установлено, что в штате самого общества имеется отдел сбыта.

Согласно представленному в материалы дела штатному расписанию в отделе сбыта числится пять человек: начальник отдела, заместитель начальника отдела (по маркетингу) и три менеджера по продажам. В обязанности сотрудников этого отдела входит поиск покупателей, установление с ними деловых контактов, организация поставки потребителям. Сотрудники данного отдела успешно справлялись со своими обязанностями, за что регулярно получали премии (т. 4, л.д. 106-108, 109-121, 124-126).

Кроме того, обществом заключен договор с Ассоциацией предприятий строительной индустрии «Миасский железобетон». Предметом договора является, в том числе, оказание помощи в реализации товаров путем изучения конъюнктуры рынка сбыта и распространения рекламной информации об изготавливаемых товарах….

Между тем в ходе встречной проверки покупателей — ООО «Гера Нординвест» и ЗАО «Атомхиммонтаж» факты заключения договоров поставки именно с помощью ООО «Интеграл» не были подтверждены.

В частности, покупателем ЗАО «Атомхиммонтаж» документы по требованию не представлены, руководитель предприятия Гамель В.И. на допрос в качестве свидетеля не явился.

Руководитель ООО «Гера Нординвест» Черныш С.М. письмом от 23.05.2012 сообщила, что сотрудничество с ООО «ЗЖБИ» осуществлялось еще с 2009 г., был заключен договор поставки от 15.09.2009 N 35/09 (т. 2, л.д. 104-106). В 2011 г. ООО «Гера Нординвест» вновь заключило договор поставки с ООО "ЗЖБИ". Перед заключением договора были рассмотрены различные предложения. Через посредников, названия фирм и фамилии конкретных вспомнить не представилось возможным, сотрудники ООО «Гера Нординвест» связались с работниками ООО «ЗЖБИ». Договор поставки с обществом заключался напрямую. Сведения, указанные в письме, подтверждены протоколом допроса свидетеля Черныш С.М. от 10.05.2012 (т. 2, л.д. 110-115).

Качественное выполнение обязательств по договору предполагает необходимость не простого знания ситуации на рынке определенного товара, но и требует постоянного анализа спроса потребителей на товар, выявление круга потенциальных потребителей, динамику цен и т.п. Маркетинговая деятельность заключается в целом комплексе действий по исследованию рынка определенного товара, анализу спроса на товары, изучению товаров конкурентов. Данная деятельность включает в себя информационные и консультационные услуги, в частности, сбор необходимой заказчику информации, обработка полученной информации, исследование полученных данных, формулирование выводов и заключения по исследуемому кругу вопросов.

Заявителем не представлены убедительные и непротиворечивые обоснования критериев выбора спорного контрагента с позиции серьезности предпринимательских намерений, деловой и коммерческой привлекательности, опыта и репутации на рынке, приведенных обстоятельств исполнения и условий сделки (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 № 15658/09).

Между тем предметом договора с ООО "Интеграл", на полном исполнении которого настаивает заявитель, было оказание содействия в заключении договоров купли-продажи с покупателями, что очевидным образом подразумевает контакты с обоими участниками будущих отношений, согласование с каждым из них взаимовыгодных условий сделки (цена товара и т.д.), доведение такой позиции и пожеланий до другой стороны.

Налогоплательщиком убедительно, полно и непротиворечиво не раскрыты доказательства фактических обстоятельств совершения хозяйственных операций с ООО «Интеграл», в том числе доказательства совершения им каких-либо действий, связанных с проверкой полномочий представителей данного контрагента, информационного взаимодействия в ходе самого договора и представления результатов работы, в то время как указанные обстоятельства, в первую очередь могли бы свидетельствовать о реальном характере взаимоотношений заявителя со спорным контрагентом.

Из пояснений должностных лиц налогоплательщика следует, что конечная деловая цель взаимоотношений с ООО «Интеграл» была обусловлена только заключением договоров с заказчиками, между тем заявитель перечислял денежные средства ООО «Интеграл» и в дальнейшем, после подписания договоров с покупателями, не приводя доказательств выполнения каких-либо работ со стороны контрагента, а также доводов, обуславливающих такую оплату».

Таким образом, если налоговыми органами будет установлено, что договоры оказания услуг носят формальный характер, фактические действия исполнителей не подтверждены, с высокой долей вероятности стоимость оказанных услуг может быть исключена из состава расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.

Обращаем Ваше внимание, что, если налоговым органом будет доказана нереальность сделки, и будут применены последствия статьи 54.1 НК РФ с последующим исключением из состава расходов сумм уплаченного вознаграждения, штрафные санкции будут применяться в соответствии с пунктом 3 статьи 122 НК РФ, согласно которому неполная уплата налога на прибыль, совершенная умышленно, влечет применение штрафных санкций в размере 40% от неуплаченной суммы налога.

Коллегия Налоговых Консультантов, 8 мая 2024 года

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