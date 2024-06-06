Оформление поручения экспедитору и экспедиторской расписки единым документом

Вправе ли стороны договора транспортной экспедиции предусмотреть условие о том, что поручение экспедитору является одновременно экспедиторской распиской?

Ответ

Поручение экспедитору содержит практически все реквизиты экспедиторской расписки, за исключением:

строка 1 «Дата» — указывается дата выдачи экспедиторской расписки;

строка 2 «Номер» — указывается номер, присвоенный экспедиторской расписке экспедитором;

строка 14 «Условия» — указываются условия приема груза экспедитором на транспортно-экспедиционное обслуживание и обязательства экспедитора;

строка 16 «Подпись экспедитора» — проставляется личная подпись экспедитора или его уполномоченного лица с ее расшифровкой (фамилия, имя, отчество).

В случае внесения указанных реквизитов, можно сделать вывод о том, что поручение с учетом дополнительных реквизитов может одновременно быть оформлено в виде экспедиторской расписки, подтверждающей получение груза экспедитором.

В этом случае условие о таком способе оформления экспедиторской расписки следует предусмотреть в договоре ТЭО.

Кроме того, поручения экспедитору в этом случае следует оформлять на каждую перевозку, чтобы данные о передаваемом грузе полностью соответствовали данным, которые бы подлежали указанию экспедитором при его получении.

Отметим, что официальные разъяснения и арбитражная практика по данному вопросу отсутствуют, поэтому оценить риск возникновения претензий со стороны налоговых органов, а также риск возникновения споров с экспедитором по поводу сохранности груза мы не можем.

У Организации будут шансы отстоять правомерность признания в составе расходов стоимости экспедиторских услуг при наличии иных документов, подтверждающих факт оказания экспедиторской услуги.

Обоснование

Правовое регулирование обязательств по договору транспортной экспедиции осуществляется в соответствии с главой 41 «Транспортная экспедиция» ГК РФ, Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» (далее — Закон № 87-ФЗ).

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (статья 801 ГК РФ).

Существенными условиями договора транспортной экспедиции в силу статьи 801 ГК РФ являются сведения о грузе и об условиях его перевозки (маршрут, грузоотправитель, грузополучатель), а также иная информация, необходимая для исполнения договора транспортной экспедиции (Постановление ФАС СЗО от 20.06.2012 по делу № А05-9429/2011).

Порядок осуществления транспортно-экспедиционной деятельности определен Законом № 87-ФЗ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона № 87-ФЗ клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента.

Согласно статье 2 Закона № 87-ФЗ Правила транспортно-экспедиционной деятельности утверждаются Правительством РФ. Этими Правилами определяются:

перечень экспедиторских документов (документов, подтверждающих заключение договора транспортной экспедиции);

требования к качеству экспедиционных услуг;

порядок оказания экспедиционных услуг.

Правила транспортно-экспедиционной деятельности утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 (далее — Правила). Согласно пункту 5 Правил экспедиторскими документами являются:

поручение экспедитору;

экспедиторская расписка;

складская расписка.

Поручение экспедитору определяет перечень и условия оказания экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора транспортной экспедиции.

Пунктами 8 – 10, 15 Порядка заполнения экспедиторских документов[1]предусмотрено, что заполнение бланка «Поручение экспедитору» возлагается на клиентов.

Заполненный клиентом бланк «Поручение экспедитору» должен содержать достоверные и полные данные о грузе.

Бланк «Поручение экспедитору» может заполняться как на однократное выполнение экспедитором услуг, связанных с организацией перевозок грузов, так и на систематическое оказание таких услуг.

Бланк «Поручение экспедитору» содержит следующие строки:

строка 1 «Дата» — указывается дата выдачи поручения экспедитору;

строка 2 «Номер» — указывается номер, присвоенный поручению экспедитора клиентом;

строка 3 «Грузоотправитель» — казывается полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;

строка 4 «Клиент» — указывается полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;

строка 5 «Грузополучатель» — указывается полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;

строка 6 «Экспедитор» — указывается полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;

строка 7 «Уведомить сторону о прибытии груза» — указывается отметка о необходимости уведомления грузоотправителя или клиента о прибытии груза (заполняется также в случае, если имеется необходимость известить о прибытии груза иное лицо, кроме грузополучателя, при этом указывается его фирменное наименование и местонахождение);

строка 8 «Страна происхождения груза» — указывается название страны, где был произведет груз;

строка 9 «Грузы, готовые к отправке, место, дата» — указывается наименование груза, точный адрес его нахождения, а также дата готовности груза к отгрузке;

строка 10 «Вид транспорта» — указывается вид транспорта, на котором предполагается осуществить перевозку груза;

строка 11 «Пункт назначения» — указывается адрес (пункт) доставки груза;

строка 12 «Страхование» — указывается номер и дата страхового полиса, полное фирменное наименование страховой компании (страховщика), местонахождение, а также формулировка условий страхования, касающихся конкретной отгрузки (заполняется по усмотрению клиента);

строка 13 «Товарный код» — указывается опознавательный номер груза, предназначенный для таможенных, транспортных и статистических целей;

строка 14 «Маркировка» — указывается маркировка груза в соответствии с законодательством Российской Федерации;

строка 15 «Количество мест, вид упаковки» — указывается количество грузовых мест, а также каким способом груз будет доставляться (насыпью, наливом, навалом, в ящиках, коробках и т.д.);

строка 16 «Вес брутто, нетто» — указывается вес груза с упаковкой и без нее;

строка 17 «Объем» — указывается объем груза;

строка 18 «Стоимость» — указывается стоимость груза в соответствии с платежными документами (заполняется по усмотрению клиента);

строка 19 «Размер упаковки» — указываются габариты каждой упаковки и ее вес;

строка 20 «Требуемые документы» — указывается перечень документов, приложенных к поручению экспедитора, необходимых для перевозки груза;

строка 21 «Особые отметки» — указывается дополнительная информация о грузе, в том числе об особом способе транспортировки, обеспечении безопасности окружающей среды и сохранности перевозимого груза;

строка 22 «Подпись клиента» — проставляется личная подпись клиента или его уполномоченного лица с расшифровкой (фамилия, имя, отчество).

Экспедиторская расписка подтверждает факт получения экспедитором для перевозки груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя.

В силу пункта 12 Правил экспедиторская расписка выдается экспедитором клиенту при приеме груза и предоставляет экспедитору право владения грузом до момента передачи груза клиенту либо указанному им грузополучателю по окончании перевозки.

Пунктами 19, 20, 25 Порядка заполнения экспедиторских документов предусмотрено, что заполнение бланка «Экспедиторская расписка» возлагается на экспедитора.

Заполненный экспедитором бланк «Экспедиторская расписка» должен содержать достоверные и полные данные о грузе.

Бланк «Экспедиторская расписка» содержит следующие строки:

строка 1 «Дата» — указывается дата выдачи экспедиторской расписки;

строка 2 «Номер» — указывается номер, присвоенный экспедиторской расписке экспедитором;

строка 3 «Грузоотправитель» — указывается полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;

строка 4 «Клиент» — указывается полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;

строка 5 «Экспедитор» — указывается полное фирменное наименование и местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество и местожительство индивидуального предпринимателя;

строка 6 «Страна происхождения товара» — указывается название страны, где был произведен груз;

строка 7 «Товарный код» — указывается опознавательный номер груза, предназначенный для таможенных, транспортных и статистических целей;

строка 8 «Маркировка» — указывается маркировка груза в соответствии с законодательством Российской Федерации;

строка 9 «Количество мест, вид упаковки» — указывается количество грузовых мест, а также каким способом груз будет доставляться (насыпью, наливом, навалом, в ящиках, коробках и т.д.);

строка 10 «Вес брутто, нетто» — указывается вес груза с упаковкой и без нее;

строка 11 «Объем» — указывается объем груза;

строка 12 «Стоимость» — указывается стоимость груза в соответствии с платежными документами;

строка 13 «Размер упаковки» — указываются габариты каждой упаковки и ее вес;

строка 14 «Условия» — указываются условия приема груза экспедитором на транспортно-экспедиционное обслуживание и обязательства экспедитора;

строка 15 «Особые отметки» — указывается дополнительная информация о грузе, в том числе об особом способе транспортировки, обеспечении безопасности окружающей среды и сохранности перевозимого груза;

строка 16 «Подпись экспедитора» — проставляется личная подпись экспедитора или его уполномоченного лица с ее расшифровкой (фамилия, имя, отчество).

Поручение экспедитору содержит практически все реквизиты экспедиторской расписки, за исключением:

строка 1 «Дата» — указывается дата выдачи экспедиторской расписки;

строка 2 «Номер» — указывается номер, присвоенный экспедиторской расписке экспедитором;

строка 14 «Условия» — указываются условия приема груза экспедитором на транспортно-экспедиционное обслуживание и обязательства экспедитора;

строка 16 «Подпись экспедитора» — проставляется личная подпись экспедитора или его уполномоченного лица с ее расшифровкой (фамилия, имя, отчество).

В случае внесения указанных реквизитов, можно сделать вывод о том, что поручение с учетом дополнительных реквизитов может одновременно быть оформлено в виде экспедиторской расписки, подтверждающей получение груза экспедитором.

В этом случае условие о таком способе оформления экспедиторской расписки следует предусмотреть в договоре ТЭО.

Кроме того, поручения экспедитору в этом случае следует оформлять на каждую перевозку, чтобы данные о передаваемом грузе полностью соответствовали данным, которые бы подлежали указанию экспедитором при его получении.

Отметим, что официальные разъяснения и арбитражная практика по данному вопросу отсутствуют, поэтому оценить риск возникновения претензий со стороны налоговых органов, а также риск возникновения споров с экспедитором по поводу сохранности груза мы не можем.

Обращаем Ваше внимание на Письма Минфина РФ от 18.01.2022 № 03-03-06/1/2121, № 03-03-06/1/2126, от 11.03.2019 № 03-03-06/1/15512, от 09.09.2021 № 03-03-06/1/72942, от 16.01.2018 № 03-03-06/1/1533, от 05.07.2017 № 03-03-06/1/42369 в которых было отмечено следующее:

«…неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции являются экспедиторские документы, а именно поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка (пункты 5, 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 № 554 "Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности"), оформленные по установленным формам, которые утверждены Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11.02.2008 № 23 "Об утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов».

Учитывая изложенное, в целях подтверждения расходов при оказании услуг транспортной экспедиции в рамках главы 25 НК РФ необходимо наличие экспедиторских документов, а также любых документов, подтверждающих фактическое выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза».

Таким образом, фискальные органы считают наличие экспедиторской расписки неотъемлемой частью экспедиторского договора, наличие которой совместно с иными документами необходимо в целях признания расходов в налоговом учете.

О вероятности предъявления к налогоплательщикам претензий налоговыми органами в связи с отсутствием экспедиторских документов свидетельствует следующая судебная практика — Постановления АС СЗО от 08.12.2022 № Ф07-18121/2022 по делу№ А56-98760/2021, ФАС ПО от 06.12.2012 по делу № А65-8650/2012, ФАС ЦО от 26.03.2012 по делу № А08-1409/2011, ФАС МО от 16.03.2011 по делу № А40-87727/10-107-446.

Отметим, что приведенная арбитражная практика касалась оспаривания реальности сделок. При этом отсутствие экспедиторских документов было одним из аргументов, приводимых налоговым органом.

При рассмотрении вышеперечисленных дел суды пришли к выводу, что отдельно отсутствие экспедиторских документов не может повлечь негативных последствий, поскольку факт оказания услуг подтверждается иными документами.

По нашему мнению, в случае оформления одним документом поручения экспедитору и экспедиторской расписки у Организации будут шансы отстоять правомерность признания в составе расходов стоимости экспедиторских услуг при наличии иных документов, подтверждающих факт оказания экспедиторской услуги.

Коллегия Налоговых Консультантов, 14 мая 2024 года

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[1] Утвержден Приказом Минтранса РФ от 11.02.2008 № 23.