НДС и международные перевозки. О ставке по НДС у экспедиторов с 1 июля 2024

Организация на основании договоров транспортной экспедиции оказывает услуги по организации перевозок экспортных и импортных грузов. Какие возможны особенности в отношении применения ставки по НДС 0% при организации международной перевозки, части международной перевозки груза с учетом вводимой с 01.07.2024 нормы?

Ответ:

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статья 164 НК РФ (в редакции Федерального закона от 22.04.2024 № 92-ФЗ, которая вступила в силу с 01.07.2024) налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по международной перевозке товаров.

В целях настоящей статьи под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река — море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории РФ.

Положения настоящего подпункта распространяются также на следующие услуги, оказываемые российскими организациями или индивидуальными предпринимателями:

услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок;

транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки. В целях настоящей статьи к транспортно-экспедиционным услугам относятся участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, оформление документов, прием и выдача грузов, разработка документов для проектных перевозок, организация и выполнение перевозки грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг, услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств, экспедиторское сопровождение, а также разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей, обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории РФ (на территорию РФ) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия:

указанные организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют перевозку только между пунктами, находящимися на территории РФ;

указанные организации (индивидуальные предприниматели) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

В первую очередь отметим, что в настоящее время отсутствуют какие-либо официальные разъяснения, касающиеся порядка применения вводимой Федеральным законом от 22.04.2024 № 92-ФЗ нормы.

В консультации мы выскажем нашу позицию, однако, полностью не можем исключить вероятности того, что фискальными органами анализируемая нами норма может быть трактована по-иному.

По нашему мнению, из введенной нормы следует, что экспедитор не вправе применять ставку 0% в отношении организованной им перевозки товара, если одновременно выполняются следующие условия:

перевозка осуществлена между пунктами, которые находятся на территории РФ;

перевозчик не указан в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то экспедитор вправе применить ставку по НДС 0% в отношении организованной им международной перевозки или ее части.

На наш взгляд, для применения указанной нормы имеет значение именно факт указания перевозчика в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

Соответственно, по нашему мнению, экспедитору для подтверждения возможности применения ставки по НДС 0% необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие, что привлеченный им перевозчик участвовал в общем процессе ввоза на территорию РФ или вывоза с территории РФ товара.

Из приведенной нормы не ясно, о каких иных документах, кроме транспортных и товаросопроводительных, идет речь для анализа выполнения второго условия.

Так, например, если Экспедитор привлечен для перевозки товара с территории РФ на территорию за пределами РФ, а Экспедитором для выполнения перевозки привлечен один перевозчик, то документом, подтверждающим невыполнение второго условия будет является транспортный документ. В нем будет указан сам перевозчик и информация о том, что товар вывезен с территории РФ. В этом случае экспедитором правомерно может быть применена ставка по НДС 0%.

Если экспедитор привлечен для перевозки товара с территории РФ на территорию за пределами РФ, а Экспедитор для выполнения перевозки привлек несколько перевозчиков, один из которых везет товар только по территории РФ, транспортные и товаросопроводительные документы, оформляемые именно в отношении этого перевозчика, не будут подтверждать факт вывоза товара за пределы РФ.

Однако законодательство допускает документальное подтверждение факта участия перевозчика в вывозе товара за пределы РФ иными документами.

По нашему мнению, в этом случае таким документом может быть отчет экспедитора, оформляемый в адрес клиента и/или акт оказанных услуг, из которых будет прослеживаться маршрут следования товара, виды перевозок и наименование самих перевозчиков. По нашему мнению, отчет экспедитора и/или акт экспедитора будут являться документами, подтверждающими невыполнение условия второго пункта. В связи с чем экспедитор будет вправе в отношении всей услуги по транспортной экспедиции товара применить ставку по НДС 0%.

В том случае, если товар вывозится за пределы РФ, но экспедитор привлечен только для организации перевозки товара по территории РФ, и привлекает перевозчика для перевозки товара по территории РФ, на наш взгляд, экспедитор будет обязан применить ставку 20%, поскольку и в транспортной накладной, и в сопроводительных документах, и в итоговых документах экспедитора (отчете, акте) будет содержаться информация о том, что товар перевезен только по территории РФ.

Высказанную нами позицию кратко можно изложить следующим образом:

Экспедитор привлечен для перевозки товара между пунктами Вид перевозки Анализ выполнения условий, введенных с 01.07.2024 Ставка по НДС Один на территории РФ, другой за пределами РФ Экспедитор привлекает одного перевозчика для перевозки товара одним видом транспорта Оба условия не выполняются: один из пунктов находится за пределами РФ;

перевозчик будет указан в транспортной накладной, подтверждающей вывод или ввоз товара. 0% Оба на территории РФ Экспедитор привлекает одного перевозчика для перевозки товара одним видом транспорта Оба условия выполняются: оба пункта на территории РФ;

будет перевозочный документ, в котором указан перевозчик, перевозивший товар по территории РФ. В экспедиторском договора также будет отражена информация о перевозке товара по территории РФ, если экспедитор привлечен к перевозке товара по территории РФ. 20% Один на территории РФ, другой за пределами РФ Экспедитор привлекает двух перевозчиков, один из которых везет товар только по территории РФ, а второй везет из РФ за пределы РФ. Первый перевозчик: Одно из условий не выполняется: оба пункта на территории РФ;

перевозчик указан в документах экспедитора (отчете, акте оказанных услуг) в качестве перевозчика, совершающего часть перевозки по маршруту, предполагающему ввоз или вывоз товара. Второй перевозчик: Оба условия не выполняются: один из пунктов находится за пределами РФ;

перевозчик указан в перевозочном документе, из которого следует ввоз товара на территорию РФ или вывоз товара с территории РФ. 0%

Коллегия Налоговых Консультантов, 10 июня 2024 года