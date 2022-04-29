НДС и международные перевозки. О ставке по НДС у экспедиторов с 1 июля 2024

Ответ:
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статья 164 НК РФ (в редакции Федерального закона от 22.04.2024 № 92-ФЗ, которая вступила в силу с 01.07.2024) налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по международной перевозке товаров.
В целях настоящей статьи под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река — море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории РФ.
Положения настоящего подпункта распространяются также на следующие услуги, оказываемые российскими организациями или индивидуальными предпринимателями:
услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок;
транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки. В целях настоящей статьи к транспортно-экспедиционным услугам относятся участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, оформление документов, прием и выдача грузов, разработка документов для проектных перевозок, организация и выполнение перевозки грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг, услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств, экспедиторское сопровождение, а также разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей, обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.
Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории РФ (на территорию РФ) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия:
указанные организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют перевозку только между пунктами, находящимися на территории РФ;
указанные организации (индивидуальные предприниматели) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.
В первую очередь отметим, что в настоящее время отсутствуют какие-либо официальные разъяснения, касающиеся порядка применения вводимой Федеральным законом от 22.04.2024 № 92-ФЗ нормы.
В консультации мы выскажем нашу позицию, однако, полностью не можем исключить вероятности того, что фискальными органами анализируемая нами норма может быть трактована по-иному.
По нашему мнению, из введенной нормы следует, что экспедитор не вправе применять ставку 0% в отношении организованной им перевозки товара, если одновременно выполняются следующие условия:
перевозка осуществлена между пунктами, которые находятся на территории РФ;
перевозчик не указан в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.
Если хотя бы одно из условий не выполняется, то экспедитор вправе применить ставку по НДС 0% в отношении организованной им международной перевозки или ее части.
На наш взгляд, для применения указанной нормы имеет значение именно факт указания перевозчика в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.
Соответственно, по нашему мнению, экспедитору для подтверждения возможности применения ставки по НДС 0% необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие, что привлеченный им перевозчик участвовал в общем процессе ввоза на территорию РФ или вывоза с территории РФ товара.
Из приведенной нормы не ясно, о каких иных документах, кроме транспортных и товаросопроводительных, идет речь для анализа выполнения второго условия.
Так, например, если Экспедитор привлечен для перевозки товара с территории РФ на территорию за пределами РФ, а Экспедитором для выполнения перевозки привлечен один перевозчик, то документом, подтверждающим невыполнение второго условия будет является транспортный документ. В нем будет указан сам перевозчик и информация о том, что товар вывезен с территории РФ. В этом случае экспедитором правомерно может быть применена ставка по НДС 0%.
Если экспедитор привлечен для перевозки товара с территории РФ на территорию за пределами РФ, а Экспедитор для выполнения перевозки привлек несколько перевозчиков, один из которых везет товар только по территории РФ, транспортные и товаросопроводительные документы, оформляемые именно в отношении этого перевозчика, не будут подтверждать факт вывоза товара за пределы РФ.
Однако законодательство допускает документальное подтверждение факта участия перевозчика в вывозе товара за пределы РФ иными документами.
По нашему мнению, в этом случае таким документом может быть отчет экспедитора, оформляемый в адрес клиента и/или акт оказанных услуг, из которых будет прослеживаться маршрут следования товара, виды перевозок и наименование самих перевозчиков. По нашему мнению, отчет экспедитора и/или акт экспедитора будут являться документами, подтверждающими невыполнение условия второго пункта. В связи с чем экспедитор будет вправе в отношении всей услуги по транспортной экспедиции товара применить ставку по НДС 0%.
В том случае, если товар вывозится за пределы РФ, но экспедитор привлечен только для организации перевозки товара по территории РФ, и привлекает перевозчика для перевозки товара по территории РФ, на наш взгляд, экспедитор будет обязан применить ставку 20%, поскольку и в транспортной накладной, и в сопроводительных документах, и в итоговых документах экспедитора (отчете, акте) будет содержаться информация о том, что товар перевезен только по территории РФ.
Высказанную нами позицию кратко можно изложить следующим образом:
Экспедитор привлечен для перевозки товара между пунктами
Вид перевозки
Анализ выполнения условий, введенных с 01.07.2024
Ставка по НДС
Один на территории РФ, другой за пределами РФ
Экспедитор привлекает одного перевозчика для перевозки товара одним видом транспорта
Оба условия не выполняются:
0%
Оба на территории РФ
Экспедитор привлекает одного перевозчика для перевозки товара одним видом транспорта
Оба условия выполняются:
20%
Один на территории РФ, другой за пределами РФ
Экспедитор привлекает двух перевозчиков, один из которых везет товар только по территории РФ, а второй везет из РФ за пределы РФ.
Первый перевозчик:
Одно из условий не выполняется:
Второй перевозчик:
Оба условия не выполняются:
0%
Коллегия Налоговых Консультантов, 10 июня 2024 года
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